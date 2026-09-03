इस जन्माष्टमी नहीं बना पा रहे हैं 'छप्पन भोग'? टेंशन छोड़िए, ठाकुर जी को लगाएं ये 8 विशेष भोग, प्रसन्न हो जाएंगे नंदलाल

जन्माष्टमी पर 56 भोग बनाना जरूरी नहीं है.
भगवान श्रीकृष्ण सिर्फ सच्चे ‘भाव’ के भूखे हैं.
केवल 8 विशेष चीजें अर्पित करने से मिलेगा संपूर्ण पुण्य.
समय और बजट की कमी होने पर भी पूजा रहेगी पूर्ण.
Janmashtami 2026: सनातन धर्म में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का एक अनूठा और पावन महत्व है. इस दिन देशभर में योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी का पर्व बेहद हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है. कान्हा के जन्मदिन पर उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह-तरह के जतन करते हैं और मंदिरों से लेकर आम घरों तक में लड्डू गोपाल को छप्पन भोग लगाने की सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही है. लेकिन आधुनिक युग की भागदौड़ भरी जिंदगी, समय के अभाव और सीमित आर्थिक सामर्थ्य के कारण हर आम भक्त के लिए घर पर 56 प्रकार के अलग-अलग व्यंजन तैयार करना बेहद कठिन हो जाता है. ऐसे में कई भक्त मन में यह मलाल लिए रह जाते हैं कि वे समयाभाव के चलते अपने आराध्य को उनकी प्रिय चीजें अर्पित नहीं कर पाए.
ज्योतिषविदों और सनातन शास्त्रों के विद्वानों ने भक्तों की इसी दुविधा का बेहद सुंदर और सरल समाधान निकाला है. शास्त्रों के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण पकवानों की संख्या के नहीं, बल्कि भक्त के सच्चे भाव के भूखे हैं. यदि कोई भक्त पूरी श्रद्धा के साथ केवल 8 मुख्य महाभोग ही बाल गोपाल के चरणों में अर्पित कर देता है, तो उसे 56 भोग के बराबर ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है.
पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब इंद्रदेव के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने सात दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका यानी छोटी उंगली पर उठाए रखा था, तब उन्होंने इन सात दिनों में एक भी अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया था. वह प्रतिदिन आठ पहर भोजन करते थे. इस हिसाब से सात दिनों के कुल 56 पहर बनते हैं. जब इंद्र का अहंकार टूटा और मूसलाधार बारिश रुकी, तब कृतज्ञ ब्रजवासियों ने अपने कन्हैया के प्रति असीम प्रेम प्रकट करने के लिए उनके उन सात दिनों के छूटे हुए भोजन के बदले कुल 56 प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाकर उन्हें भोग लगाए थे. तभी से छप्पन भोग की इस भव्य परंपरा की शुरुआत हुई.
शास्त्रों के अनुसार, यदि आप जन्माष्टमी की मुख्य पूजा में निम्नलिखित आठ तत्वों को शामिल करते हैं, तो आपकी पूजा पूर्ण और सर्वकल्याणकारी मानी जाती है.
कलयुग में भगवान की भक्ति बेहद सरल और सहज बताई गई है. बड़ी-बड़ी थालियों और महंगे व्यंजनों की होड़ की जगह यदि शांत, शुद्ध और पवित्र मन से इन 8 आवश्यक चीजों का अर्पण किया जाए, तो द्वारकाधीश अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं इसलिए इस जन्माष्टमी बिना किसी मानसिक तनाव के, प्रेमपूर्वक इन 8 महाभोगों से अपने कान्हा का स्वागत करें और पर्व का पूरा आनंद उठाएं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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