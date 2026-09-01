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Janmashtami 2026: बांके बिहारी मंदिर में साल में सिर्फ एक बार ही क्यों होती है मंगला आरती? जानिए इसके पीछे छिपा रहस्य

Janmashtami 2026: देशभर के सभी मंदिरों में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई हैं और विशेष तौर पर मथुरा-वृंदावन में इस पर्व की अलग ही रौनक देखने को मिलती है. इस दिन बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की भीड़ नजर आती है.

Written by: Renu Yadav
Published: September 1, 2026, 5:20 PM IST
Janmashtami 2026: बांके बिहारी मंदिर में साल में सिर्फ एक बार ही क्यों होती है मंगला आरती? जानिए इसके पीछे छिपा रहस्य
Janmashtami 2026
  • मथुरा के कारागार में हुआ भी भगवान श्रीकृष्ण का जन्म.
  • कृष्ण जी के जन्मोत्सव को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है.
  • इस साल जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी.
  • इस दिन बांके बिहारी ​मंदिर में विशेष तैयारियां की जाती हैं.

Janmashtami 2026: सनातन धर्म में लगभग सभी मंदिरों में रोजाना सुबह की शुरुआत ‘मंगला आरती’ से होती है. लेकिन वृंदावन स्थित भगवान श्रीकृष्ण के विश्वप्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की परंपरा सबसे अलग और अद्भुत है. यहां साल में 365 दिनों में से केवल एक दिन- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर ही मंगला आरती की जाती है. इस दुर्लभ और अलौकिक आरती के दर्शन करने के लिए देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी लाखों भक्त वृंदावन धाम पहुंचते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर बांके बिहारी मंदिर में रोजाना मंगला आरती क्यों नहीं होती?

कब है जन्माष्टमी 2026?

भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है. वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल यह तिथि 4 सितंबर 2026 को सुबह 2 बजकर 25 मिनट पर शुरू होगी और 5 सितंबर को रात 12 बजकर 13 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार देशभर में जन्माष्टमी का पर्व 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा. इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रात 11 बजकर 56 मिनट से लेकर 12 बजकर 41 मिनट तक रहेगा और व्रत का पारण 5 सितंबर को सुबह 6 बजकर 1 मिनट के बाद किया जाएगा.

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जन्माष्टमी पर जगमगा उठता है वृंदावन

ब्रज क्षेत्र में जन्माष्टमी का उत्सव बेहद खास होता है. मंदिरों को भव्य रूप से सजाया जाता है और हर तरफ ‘नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की’ की गूंज होती है. जन्माष्टमी के दिन बांके बिहारी मंदिर चर्चा के केंद्र में रहता है, क्योंकि इसी रात भगवान के जन्म के बाद मध्य रात्रि (रात के 1:45 से 2:00 बजे के आसपास) साल की एकमात्र मंगला आरती संपन्न होती है.

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क्यों रोजाना नहीं होती मंगला आरती?

धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार, स्वामी हरिदास जी की कठिन साधना और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्रीकृष्ण ‘बांके बिहारी’ के रूप में निधिवन में प्रकट हुए थे. माना जाता है कि ठाकुर जी (बांके बिहारी) रोज रात को निधिवन में श्री राधा रानी और सखियों के साथ रास रचाते हैं. रासलीला के बाद, रात्रि के तीसरे प्रहर (देर रात) में वे मंदिर लौटकर विश्राम करते हैं.

भक्त बांके बिहारी जी को एक छोटे बालक के रूप में पूजते हैं. माना जाता है कि रातभर रास रचाने के कारण वे बहुत थक जाते हैं. यदि सुबह-सुबह बहुत जल्दी मंगला आरती की जाएगी, तो उनके विश्राम में बाधा पड़ेगी और बालक रूपी बिहारी जी की नींद खराब होगी. इसी वात्सल्य भाव के कारण मंदिर में सुबह जल्दी मंगला आरती न करके, उनके सोकर उठने के बाद ही दर्शन और आरती की व्यवस्था की जाती है.

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श्रृंगार आरती से होती है दिन की शुरुआत

बांके बिहारी मंदिर में दिन की पहली आरती ‘मंगला आरती’ न होकर ‘श्रृंगार आरती’ होती है. सुबह जब ठाकुर जी आराम से सोकर उठते हैं, तब उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है और इसके बाद ही भक्तों को उनके दर्शन मिलते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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