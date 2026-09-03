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दही हांडी सिर्फ खेल नहीं! कान्हा की इस लीला के पीछे छिपा है गहरा राज, जानिए जन्माष्टमी के अगले दिन ही क्यों फोड़ी जाती है दही हांडी?

Janmashtami 2026: देशभर में जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. इसके अगले दिन दही हांडी फोड़ने की परंपरा है. लेकिन क्या जानते हैं कि आखिर इस परंपरा के पीछे कहानी क्या है?

Written by: Renu Yadav
Published: September 3, 2026, 11:49 AM IST
दही हांडी सिर्फ खेल नहीं! कान्हा की इस लीला के पीछे छिपा है गहरा राज, जानिए जन्माष्टमी के अगले दिन ही क्यों फोड़ी जाती है दही हांडी?
Janmashtami 2026
  • 4 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी जन्माष्टमी.
  • जन्माष्टमी पर व्रत रखने की है परंपरा.
  • इस दिन होती है बाल गोपाल की पूजा.

Janmashtami 2026: हर साल भाद्रभद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है. कहते हैं कि द्वापर काल में इसी दिन भगवान विष्णु ने धरती पर श्रीकृष्ण के रूप में अवतार लिया था. उनके जन्मोत्सव को जन्माष्टमी के रूप में हर साल धूमधाम से मनाया जाता है. इस साल जनमाष्टमी का त्योहार 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जाएा. जन्माष्टमी आते ही भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं की याद ताजा हो जाती है. कान्हा की नटखट शरारतें, गोपियों से माखन चुराना और दोस्तों के साथ मिलकर ऊंची मटकी फोड़ना- इन सबका जिक्र आज भी बड़े प्यार से किया जाता है. इसी बाल लीला से जुड़ी है दही हांडी की परंपरा, जिसे जन्माष्टमी के अगले दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है.

जन्माष्टमी के अगले दिन क्यों फोड़ी जाती है दही हांडी?

कई जगहों पर जन्माष्टमी के दिन अगले दिन दही हांडी फोड़ने की परंपरा है. मान्यता है कि श्रीकृष्ण को माखन और दही बेहद पसंद था. बचपन में वे अपने सखाओं के साथ मिलकर गोकुल की गलियों में घूमते थे. जब उन्हें किसी घर में माखन-दही की मटकी दिखाई देती, तो वे मौका देखकर उसे चुरा लेते थे. उनकी इस शरारत से गोपियां परेशान रहती थीं. कहा जाता है कि गोपियों ने कान्हा से माखन बचाने के लिए मटकी को जमीन से काफी ऊंचाई पर लटकाना शुरू कर दिया. लेकिन नटखट कान्हा कहां मानने वाले थे. वे अपने दोस्तों को इकट्ठा करते और सभी मिलकर एक-दूसरे के ऊपर चढ़कर मानव पिरामिड बनाते. सबसे ऊपर पहुंचने वाला साथी मटकी को फोड़ देता और फिर सभी मिलकर माखन-दही का आनंद लेते.

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दही हांडी उत्सव में इसी बाल लीला को प्रतीकात्मक रूप से दोहराया जाता है. एक मटकी में दही, मक्खन और दूसरी चीजें भरकर उसे रस्सी की मदद से काफी ऊंचाई पर बांधा जाता है. इसके बाद युवाओं की टोली, जिसे अक्सर गोविंदा कहा जाता है, मानव पिरामिड बनाकर मटकी तक पहुंचने की कोशिश करती है. सबसे ऊपर चढ़ा गोविंदा आखिर में मटकी फोड़ता है. मटकी टूटते ही दही और दूसरी सामग्री नीचे गिरती है और पूरा माहौल जयकारों, ढोल-नगाड़ों और भजनों से गूंज उठता है.

महाराष्ट्र में दही हांडी का उत्सव खास तौर पर प्रसिद्ध है. इस दौरान काफी ऊंची-ऊंची दही हांडी बांधी जाती हैं. उसे तोड़ने के लिए अलग-अलग टोलियां बनती हैं जो तोड़ लेता है उसे खास इनाम दिया जाता है. हालांकि अब देश के कई हिस्सों में इसकी धूम देखने को मिलती है.

इनपुट: आईएएनएस

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Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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