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Janmashtami 2026: 4 या 5 सितंबर, कब रखा जाएगा जन्माष्टमी का व्रत? जानें तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय

Janmashtami 2026: 4 या 5 सितंबर, जन्माष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा? जानें सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, निशीथ काल, पूजा विधि, व्रत के नियम और पारण का सही समय.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: August 6, 2026, 6:08 PM IST
Janmashtami 2026
Janmashtami 2026
  • जन्माष्टमी 2026 का व्रत 4 या 5 सितंबर? जानें सही तिथि.
  • पूजा का शुभ मुहूर्त और निशीथ काल का समय.
  • जन्माष्टमी व्रत की आसान पूजा विधि और जरूरी नियम.
  • व्रत पारण का सही समय और धार्मिक महत्व.

Janmashtami 2026 Date: भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाने वाली श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का इंतजार भक्त पूरे वर्ष करते हैं. इस दिन देशभर के मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और आधी रात को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का आयोजन किया जाता है. साल 2026 में जन्माष्टमी की तिथि को लेकर कई लोगों के मन में सवाल है कि व्रत 4 सितंबर को रखा जाएगा या 5 सितंबर को. ऐसे में आइए जानते हैं जन्माष्टमी 2026 की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत का समय और पारण कब किया जाएगा.

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कब है जन्माष्टमी 2026?

वैदिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है. वर्ष 2026 में अष्टमी तिथि 4 सितंबर (शुक्रवार) को प्रारंभ होगी और 5 सितंबर (शनिवार) तक रहेगी. चूंकि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग में माना जाता है, इसलिए अधिकांश स्थानों पर 4 सितंबर 2026 को जन्माष्टमी का व्रत और पूजा की जाएगी हालांकि वैष्णव परंपरा का पालन करने वाले कुछ मंदिर और श्रद्धालु 5 सितंबर को भी जन्माष्टमी मना सकते हैं.

पूजा का शुभ मुहूर्त

जन्माष्टमी की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण समय निशीथ काल माना जाता है. इसी अवधि में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है. भक्त इस समय लड्डू गोपाल का अभिषेक करते हैं, उन्हें नए वस्त्र पहनाते हैं, झूला झुलाते हैं और माखन-मिश्री, पंचामृत तथा विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित करते हैं. स्थानीय पंचांग के अनुसार निशीथ काल का समय कुछ मिनट आगे-पीछे हो सकता है. पूजा का शुभ मुहूर्त 04 सितंबर को रात में 11 बजकर 57 मिनट से लेकर रात में 12 बजकर 43 मिनट तक रहेगा.

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कैसे करें जन्माष्टमी की पूजा?

जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें. पूजा स्थान को साफ करके भगवान श्रीकृष्ण या लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करें. उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और नए वस्त्र व आभूषण अर्पित करें. इसके बाद तुलसी दल, मोरपंख, पीले फूल, धूप-दीप, फल, माखन-मिश्री और पंजीरी का भोग लगाएं. रात 12 बजे भगवान के जन्म का उत्सव मनाएं, आरती करें और परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें.

व्रत का पारण कब करें?

जन्माष्टमी व्रत का पारण अष्टमी तिथि समाप्त होने और निर्धारित पारण काल में किया जाता है. यदि व्रत निशीथ काल तक रखा गया है, तो अगले दिन पंचांग में बताए गए पारण मुहूर्त में व्रत खोलना शुभ माना जाता है. पारण से पहले भगवान श्रीकृष्ण की पूजा, आरती और प्रसाद अर्पित करना आवश्यक माना गया है. व्रत पारण का समय 5 सितंबर को सुबह 05 बजकर 47 मिनट पर होगा.

जन्माष्टमी का महत्व

धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था. जन्माष्टमी का व्रत रखने और विधि-विधान से पूजा करने से भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है. मान्यता है कि इससे परिवार में सुख-समृद्धि, संतान सुख, मानसिक शांति और जीवन में सकारात्मकता का वास होता है. इसलिए हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं.

जन्माष्टमी की तिथि, निशीथ काल और पारण का समय आपके शहर के स्थानीय पंचांग के अनुसार कुछ अंतर के साथ हो सकता है. पूजा या व्रत से पहले अपने क्षेत्र के मान्य पंचांग का समय अवश्य देख लें.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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