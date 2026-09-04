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Janmashtami 2026: कृष्ण जन्म की रात चुपके से कर लें ये काम! खुल जाएंगे धन-समृद्धि के रास्ते, चमक उठेगी किस्मत

Janmashtami 2026: धार्मिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि देशभर में आज यान

Written by: Renu Yadav
Published: September 4, 2026, 9:32 AM IST
Janmashtami 2026: कृष्ण जन्म की रात चुपके से कर लें ये काम! खुल जाएंगे धन-समृद्धि के रास्ते, चमक उठेगी किस्मत
Janmashtami 2026

Janmashtami 2026: धार्मिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि देशभर में आज यानी 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है. भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव हिंदू धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है. मान्यता है कि जन्माष्टमी की रात भगवान कृष्ण की पूजा-अर्चना करने और कुछ विशेष धार्मिक उपाय करने से घर में सकारात्मकता, सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है. खासतौर पर कृष्ण जन्म के समय किए गए कुछ उपायों को बेहद शुभ माना जाता है. अगर आप भी चाहते हैं कि घर में सुख-शांति बनी रहे और आर्थिक परेशानियां दूर हों, तो जन्माष्टमी की रात भगवान श्रीकृष्ण की पूजा के साथ ये उपाय कर सकते हैं.

कृष्ण जन्म के समय करें ये खास उपाय

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जन्माष्टमी की रात भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग में हुआ था. इसी वजह से आधी रात के समय होने वाली कृष्ण जन्म पूजा का विशेष महत्व माना जाता है. संयोग की बात है कि 5000 साल बाद आज फिर से द्वापर युग जैसा दुर्लभ संयोग बन रहा है. इस दिन किए गए कुछ उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं.

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कान्हा को अर्पित करें माखन-मिश्री

भगवान श्रीकृष्ण को माखन और मिश्री बेहद प्रिय माने जाते हैं. जन्माष्टमी की रात कृष्ण जन्म के समय बाल गोपाल को माखन-मिश्री का भोग लगाएं. मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। भोग लगाने के बाद प्रसाद परिवार के सदस्यों में जरूर बांटें.

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तुलसी दल से करें श्रीकृष्ण की पूजा

भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व माना जाता है. जन्माष्टमी पर कान्हा को माखन-मिश्री के साथ तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं. ध्यान रखें कि तुलसी दल हमेशा श्रद्धा और स्वच्छता के साथ ही अर्पित करें. धार्मिक मान्यता है कि इससे भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है.

जन्माष्टमी की रात जलाएं घी का दीपक

कृष्ण जन्म के समय भगवान के सामने घी का दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है. दीपक जलाकर कुछ समय भगवान श्रीकृष्ण का ध्यान करें और अपनी मनोकामना उनके सामने रखें. मान्यता है कि दीपक की रोशनी घर से नकारात्मकता दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में सहायक होती है.

भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें

पीला रंग भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ा माना जाता है. जन्माष्टमी की पूजा में पीले फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है. कान्हा को फूल अर्पित करते समय परिवार की सुख-समृद्धि और आर्थिक उन्नति की प्रार्थना कर सकते हैं.

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कृष्ण मंत्र का करें जाप

जन्माष्टमी की रात पूजा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण के मंत्र का जाप करना भी विशेष फलदायी माना जाता है. आप श्रद्धा के साथ- ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप कर सकते हैं. मंत्र जाप के दौरान मन को शांत रखें और भगवान कृष्ण का ध्यान करें. धार्मिक मान्यता है कि इससे मन को शांति मिलती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है.

धन-समृद्धि के लिए करें ये काम

जन्माष्टमी की रात पूजा के बाद घर के मंदिर में कुछ समय बैठकर भगवान श्रीकृष्ण का ध्यान करें. इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, फल या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करने का संकल्प लें. सनातन परंपरा में दान को पुण्य का कार्य माना गया है. मान्यता है कि जरूरतमंदों की सहायता करने से जीवन में सकारात्मकता और संतोष बढ़ता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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