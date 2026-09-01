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Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर कैसे करें लड्डू गोपाल का श्रृंगार? जानिए सही विधि और पूजा का तरीका

Janmashtami 2026: भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है जिसे कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का पूजन किया जाता है.

Written by: Renu Yadav
Updated: September 1, 2026, 2:06 PM IST
Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर कैसे करें लड्डू गोपाल का श्रृंगार? जानिए सही विधि और पूजा का तरीका
Janmashtami 2026
  • जन्माष्टमी के दिन हुआ था श्रीकृष्ण का जन्म.
  • बेहद फलदायी माना जाता है जन्माष्टमी का व्रत.
  • जन्माष्टमी पर किया जाता है लड्डू गोपाल का विशेष श्रृंगार.
  • लड्डू गोपाल की पूजा करने से घर में आती है सकारात्मकता.

Janmashtami 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल जन्माष्टमी का त्योहार 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा. इस दिन भक्त भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. घर के मंदिर में स्थापित लड्डू गोपाल को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाना, मुकुट सजाना, बांसुरी अर्पित करना और झूले में विराजमान करना भक्तिभाव का हिस्सा माना जाता है. मान्यता है कि जन्माष्टमी पर श्रद्धा और प्रेम से लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने से घर में सकारात्मकता और भक्ति का वातावरण बना रहता है. आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का श्रृंगार किस तरह करना चाहिए.

सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराएं

श्रृंगार से पहले लड्डू गोपाल को स्वच्छ स्थान पर विराजमान करें और फिर पंचामृत से स्नान कराएं. पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का उपयोग किया जाता है. इसके बाद भगवान को स्वच्छ जल से स्नान कराकर मुलायम और साफ कपड़े से धीरे-धीरे पोंछें. मूर्ति जिस सामग्री की है, उसके अनुसार ही स्नान की विधि रखें. नाजुक या ऐसी मूर्ति जिसे पानी से नुकसान हो सकता है, उसे भिगोने के बजाय केवल साफ कपड़े से पोंछना उचित है.

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नए और सुंदर वस्त्र पहनाएं

जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद साफ-सुथरे नए वस्त्र पहनाएं. इस दिन पीले, पीतांबर या अन्य सुंदर पारंपरिक रंगों के वस्त्र पहनाना शुभ माना जाता है. वस्त्र पहनाते समय मन में भगवान श्रीकृष्ण का ध्यान करें और श्रद्धापूर्वक उनका स्मरण करें.

मुकुट और मोर पंख से करें श्रृंगार

श्रीकृष्ण के श्रृंगार में मोर पंख और मुकुट का विशेष महत्व माना जाता है. लड्डू गोपाल को उनकी मूर्ति के आकार के अनुसार छोटा मुकुट पहनाया जा सकता है. मुकुट पर मोर पंख लगाते समय यह ध्यान रखें कि वह सुरक्षित तरीके से लगा हो और मूर्ति को कोई नुकसान न पहुंचे.

बांसुरी जरूर सजाएं

भगवान श्रीकृष्ण की पहचान उनकी बांसुरी से भी जुड़ी हुई है. इसलिए जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के श्रृंगार में छोटी बांसुरी रखी या अर्पित की जा सकती है. बांसुरी को भगवान के हाथ में लगाते समय सावधानी रखें, खासकर यदि मूर्ति छोटी या नाजुक हो.

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फूलों और आभूषणों से करें श्रृंगार

लड्डू गोपाल को छोटे हार, कंगन, बाजूबंद, पायल और अन्य आभूषण पहनाए जाते हैं. साथ ही ताजे फूलों की माला या फूलों से हल्का श्रृंगार किया जाता है. श्रृंगार में सबसे जरूरी बात दिखावा नहीं बल्कि स्वच्छता और श्रद्धा है. बहुत भारी या असुविधाजनक आभूषण लगाने से बचें.

झूले में विराजमान करें लड्डू गोपाल

जन्माष्टमी पर कई भक्त लड्डू गोपाल के लिए सुंदर झूला सजाते हैं. झूले को फूलों, पत्तियों और सजावटी वस्तुओं से सजाकर भगवान को उसमें विराजमान किया जा सकता है. रात में जन्माष्टमी की पूजा और भगवान के जन्म के समय भक्त श्रद्धा से लड्डू गोपाल को झूला झुलाते हैं. यह बाल गोपाल के प्रति वात्सल्य और प्रेम की भावना से जुड़ी परंपरा है.

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भोग में क्या अर्पित करें?

जन्माष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण को उनका प्रिय भोग लगाना चाहिए. कान्हा को माखन-मिश्री, दूध, दही बेहद ही प्रिय हैं. इस सभी चीजों को घर पर बनाएं. साथ ही फल, मिठाई और धनिया पंजीरी जैसे प्रसाद का भोग अवश्य लगाएं. भोग लगाते समय सात्विक और शुद्ध भोजन का प्रयोग करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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