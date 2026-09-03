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Janmashtami 2026: संतान प्राप्ति की इच्छा है तो जन्माष्टमी पर जरूर करें ये उपाय, घर में जल्द गूंजेगी किलकारी!

Janmashtami 2026: भगवान श्रीकृष्ण की कृपा व आशीर्वाद पाने के लिए जन्माष्टमी का दिन बेहद ही खास होता है. इसके अलावा जो लोग संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए जन्माष्टमी का दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है.

Written by: Renu Yadav
Published: September 3, 2026, 5:28 PM IST
Janmashtami 2026: संतान प्राप्ति की इच्छा है तो जन्माष्टमी पर जरूर करें ये उपाय, घर में जल्द गूंजेगी किलकारी!
Janmashtami 2026
  • जन्माष्टमी पर कान्हा पूरी करेंगे हर मनोकामना.
  • लड्डू गोपाल की कृपा से घर में गूंजेंगी किलकारियां.
  • जन्माष्टमी के व्रत में छिपा है आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक महत्व.

Janmashtami 2026: भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है. इस दिन भक्त पूरे श्रद्धाभाव से व्रत रखते हैं और आधी रात को कान्हा के जन्म का उत्सव मनाते हैं. धार्मिक मान्यताओं में श्रीकृष्ण को प्रेम, आनंद और संतान सुख से भी जोड़ा जाता है. यही वजह है कि संतान की इच्छा रखने वाले दंपति जन्माष्टमी के दिन विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. मान्यता है कि जन्माष्टमी पर बाल गोपाल की विधि-विधान से पूजा करने और कुछ विशेष उपाय करने से भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है. अगर आप भी संतान सुख की कामना रखते हैं, तो जन्माष्टमी के दिन श्रद्धा के साथ ये उपाय कर सकते हैं.

जन्माष्टमी पर करें बाल गोपाल की पूजा

  • संतान सुख की कामना रखने वाले दंपति को जन्माष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए. इसके लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा स्थान को साफ करें.
  • रात में कान्हा के जन्म के समय उनका पंचामृत से अभिषेक करें और उन्हें नए वस्त्र पहनाएं. फिर उन्हें चंदन, अक्षत, फूल और तुलसी दल अर्पित करें.
  • मान्यता है कि बाल स्वरूप में श्रीकृष्ण की पूजा करने से भक्त के मन में सकारात्मकता और भक्ति की भावना बढ़ती है.
  • भगवान श्रीकृष्ण को माखन-मिश्री बेहद प्रिय है. इसलिए जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को माखन-मिश्री का भोग लगाना शुभ माना जाता है.
  • संतान सुख की इच्छा रखने वाले दंपति पूजा के दौरान अपनी मनोकामना भगवान श्रीकृष्ण के सामने रख सकते हैं और श्रद्धापूर्वक प्रार्थना कर सकते हैं.
  • अगर संभव हो तो जन्माष्टमी के दिन किसी श्रीकृष्ण मंदिर में जाकर दर्शन और पूजा करें. मंदिर में बाल गोपाल को फल, माखन-मिश्री और तुलसी अर्पित कर सकते हैं.
  • संतान सुख की कामना रखने वाले दंपति भगवान श्रीकृष्ण के सामने अपनी इच्छा व्यक्त कर आशीर्वाद मांग सकते हैं.

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संतान गोपाल मंत्र का जाप करें

जन्माष्टमी के दिन संतान गोपाल मंत्र का जाप भी धार्मिक परंपरा में किया जाता है. मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करने से मन को शांति मिलती है और भक्त अपनी संतान संबंधी मनोकामना भगवान के समक्ष रख सकता है. मंत्र जाप करते समय मन को शांत रखें और पूरी श्रद्धा के साथ श्रीकृष्ण का ध्यान करें. यहां पढ़ें संतान प्राप्ति मंत्र:

‘ॐ देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते। देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥’

जन्माष्टमी पर कान्हा जी को तुलसी दल जरूर चढ़ाएं

  • भगवान श्रीकृष्ण की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व माना जाता है. जन्माष्टमी पर कान्हा को तुलसी दल अर्पित करना शुभ माना जाता है.
  • ध्यान रखें कि पूजा में तुलसी दल स्वच्छ और उचित तरीके से अर्पित करें. भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण करें.

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पति-पत्नी साथ मिलकर करें पूजा

  • संतान सुख की इच्छा रखने वाले दंपति जन्माष्टमी की पूजा साथ मिलकर कर सकते हैं. रात में श्रीकृष्ण के जन्म के समय दोनों पति-पत्नी भगवान के बाल स्वरूप का ध्यान करें और परिवार में सुख-शांति एवं संतान सुख की प्रार्थना करें.
  • पूजा के दौरान मन में सकारात्मक भाव रखें और भगवान श्रीकृष्ण के प्रति श्रद्धा बनाए रखें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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