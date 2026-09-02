Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर तुलसी तोड़ें या नहीं? एक छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी!

Janmashtami 2026: धर्म शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था और हर साल उनके जन्मोत्सव को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है. इस दिन भक्त भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए उपवास रखते हैं. देशभर में जन्माष्टमी का त्योहार बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दिन कृष्ण जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का पूजन किया जाता है. जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को माखन-मिश्री, पंजीरी, फल का भोग लगाया जाता है लेकिन यह भोग तुलसी दल के बिना अधूरा माना जाता है. लेकिन इसके साथ ही लोग इस बात को लेकर अक्सर असमंजस में रहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़े जा सकते हैं या नहीं? आइए जानते हैं क्या कहते हैं शास्त्र और धार्मिक मान्यताएं.
जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल के साथ ही तुलसी के पौधे का भी विधि-विधान से पूजन किया जात है. इसलिए जन्माष्टमी पर तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए. ऐसे में पूजा से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए. ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी बताया गया है कि जन्माष्टमी के दिन पूजा के लिए तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए.
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कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी जरूर आया होगा कि क्या पहले से तोड़कर रखे गए तुलसी के पत्ते पूजा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं? तो बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पत्ते बासी नहीं माने जाते और पहले से तोड़े गए पत्तों को पूजा में उपयोग किया जा सकता है.
भगवान श्रीकृष्ण स्वंय भगवान विष्णु का अवतार हैं और विष्णु जी को तुलसी बेहद प्रिय है. इसलिए तुलसी को श्रीकृष्ण की प्रिय भी माना गया है और तुलसी के बिना कृष्ण जी का भोग व पूजा अधूरे माने जाते हैं. यही वजह है कि जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को भोग लगाते समय उसमें तुलसी दल अवश्य अर्पित किया जाता है.
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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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