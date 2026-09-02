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Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर तुलसी तोड़ें या नहीं? एक छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी!

Janmashtami 2026: जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का पूजन किया जाता है और उनके भोग में तुलसी दल का विशेष महत्व माना गया है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि जन्माष्टमी के दिन तुलसी तोड़ सकते हैं या नहीं?

Written by: Renu Yadav
Published: September 2, 2026, 4:15 PM IST
Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर तुलसी तोड़ें या नहीं? एक छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी!
Janmashtami 2026
  • 4 सितंबर को मनाया जाएगा जन्माष्टमी का त्योहार.
  • जन्माष्टमी के दिन होती है लड्डू गोपाल की पूजा.
  • माखन-मिश्री व तुलसी दल के बिना अधूरा है कान्हा जी का भोग.
  • क्या जन्माष्टमी पर तुलसी तोड़ने के नियम अलग होते हैं?

Janmashtami 2026: धर्म शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था और हर साल उनके जन्मोत्सव को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है. इस दिन भक्त भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए उपवास रखते हैं. देशभर में जन्माष्टमी का त्योहार बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दिन कृष्ण जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का पूजन किया जाता है. जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को माखन-मिश्री, पंजीरी, फल का भोग लगाया जाता है लेकिन यह भोग तुलसी दल के बिना अधूरा माना जाता है. लेकिन इसके साथ ही लोग इस बात को लेकर अक्सर असमंजस में रहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़े जा सकते हैं या नहीं? आइए जानते हैं क्या कहते हैं शास्त्र और धार्मिक मान्यताएं.

जन्माष्टमी पर तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं या नहीं?

जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल के साथ ही तुलसी के पौधे का भी विधि-विधान से पूजन किया जात है. इसलिए जन्माष्टमी पर तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए. ऐसे में पूजा से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए. ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी बताया गया है कि जन्माष्टमी के दिन पूजा के लिए तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए.

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क्या बासी तुलसी के पत्ते पूजा में उपयोग कर सकते हैं या नहीं?

कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी जरूर आया होगा कि क्या पहले से तोड़कर रखे गए तुलसी के पत्ते पूजा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं? तो बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पत्ते बासी नहीं माने जाते और पहले से तोड़े गए पत्तों को पूजा में उपयोग किया जा सकता है.

तुलसी के बिना क्यों अधूरी है भगवान श्रीकृष्ण की पूजा?

भगवान श्रीकृष्ण स्वंय भगवान विष्णु का अवतार हैं और विष्णु जी को तुलसी बेहद प्रिय है. इसलिए तुलसी को श्रीकृष्ण की प्रिय भी माना गया है और तुलसी के बिना कृष्ण जी का भोग व पूजा अधूरे माने जाते हैं. यही वजह है कि जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को भोग लगाते समय उसमें तुलसी दल अवश्य अर्पित किया जाता है.

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जन्माष्टमी से पहले कब तोड़ सकते हैं तुलसी?

  • जन्माष्टमी की पूजा में तुलसी दल अनिवार्य होता है, इसलिए पूजा से एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए. ध्यान रखें कि तुलसी के पत्तों को स्वच्छ व साफ स्थान पर रखें.
  • तुलसी तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय सुबह का होता है. सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते तोड़ने वर्जित माना गया है.
  • यदि जन्माष्टमी से एक दिन पर रविवार पड़ रहा है तो शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें. क्योंकि रविवार को तुलसी दल तोड़ना वर्जित होता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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