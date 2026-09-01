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जन्माष्टमी की रात मोरपंख के साथ करें ये 1 छोटा काम, बदल जाएगी पूरी जिंदगी!

जन्माष्टमी की रात मोरपंख से जुड़ा यह खास उपाय धार्मिक मान्यता में बेहद शुभ माना जाता है. जानिए भगवान कृष्ण की पूजा में मोरपंख का महत्व और इसे रखने की सही परंपरा.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: September 1, 2026, 4:24 PM IST
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  • जन्माष्टमी पर मोरपंख का उपाय
  • कृष्ण पूजा में मोरपंख का महत्व
  • तिजोरी में मोरपंख रखने की मान्यता
  • सुख-शांति और समृद्धि से जुड़ा उपाय

Janmashtami Upay: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं और आधी रात में भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं. कृष्ण पूजा में माखन-मिश्री, तुलसी, बांसुरी और मोरपंख जैसी चीजों का विशेष महत्व माना जाता है. इनमें मोरपंख भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप से खास तौर पर जुड़ा हुआ है. यही वजह है कि जन्माष्टमी पर मोरपंख से जुड़े कई धार्मिक और ज्योतिषीय उपाय भी किए जाते हैं. ऐसी ही एक मान्यता के अनुसार, जन्माष्टमी की मध्यरात्रि में मोरपंख को भगवान कृष्ण के चरणों से स्पर्श कराकर घर में रखना शुभ माना जाता है.

जन्माष्टमी की रात मोरपंख से क्या करें?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, जन्माष्टमी की मध्यरात्रि में भगवान कृष्ण के जन्म और पूजा के बाद एक साफ और नया मोरपंख भगवान के चरणों से स्पर्श कराया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले लड्डू गोपाल का विधि-विधान से अभिषेक करें. उन्हें नए वस्त्र पहनाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार माखन-मिश्री, फल या अन्य सात्विक चीजों का भोग लगाएं.

और पढ़ें: Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर कैसे करें लड्डू गोपाल का श्रृंगार? जानिए सही विधि और पूजा का तरीका

पूजा के बाद मोरपंख को भगवान कृष्ण के चरणों से स्पर्श कराएं. इस दौरान भगवान का ध्यान करते हुए सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें. श्रद्धालु चाहें तो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं. इसके बाद मोरपंख को भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास या घर के मंदिर में सम्मानपूर्वक रख दें.

तिजोरी में रखने की भी है मान्यता

मोरपंख से जुड़ी लोक और ज्योतिषीय मान्यताओं में इसे घर की तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रखने की बात भी कही जाती है. माना जाता है कि भगवान कृष्ण को अर्पित किया गया मोरपंख घर में सकारात्मकता और बरकत का प्रतीक बन सकता है. कुछ लोग आर्थिक परेशानियों से राहत की कामना के साथ इसे तिजोरी में रखते हैं.

मोरपंख का कृष्ण से क्या संबंध है?

भगवान श्रीकृष्ण के मुकुट में मोरपंख का चित्रण भारतीय कला और धार्मिक परंपरा में बेहद प्रसिद्ध है. कृष्ण के बाल स्वरूप से लेकर उनके विभिन्न चित्रों और मूर्तियों में मोरपंख उनकी पहचान का हिस्सा दिखाई देता है. इसलिए भक्तों के लिए मोरपंख केवल सजावट की वस्तु नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण के स्वरूप से जुड़ा एक प्रतीक भी है. जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते समय भी कई भक्त मोरपंख का इस्तेमाल करते हैं. इसी धार्मिक जुड़ाव के कारण जन्माष्टमी की रात मोरपंख से जुड़े उपायों को विशेष माना जाता है.

आधी रात को ही क्यों किया जाता है उपाय?

जन्माष्टमी की पूजा में निशीथ काल यानी मध्यरात्रि का विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण का जन्म आधी रात में हुआ था. इसलिए इसी समय मंदिरों और घरों में भगवान का अभिषेक, श्रृंगार, आरती और जन्मोत्सव किया जाता है. अगर कोई भक्त मोरपंख से जुड़ी यह परंपरा अपनाना चाहता है, तो वह मध्यरात्रि की पूजा के बाद इसे कर सकता है. पूजा का सटीक समय अपने शहर के पंचांग के अनुसार देखना उचित रहेगा.

क्या मोरपंख से सच में बदल सकती है जिंदगी?

ज्योतिष और लोक मान्यताओं में मोरपंख को सकारात्मकता, सुख-शांति और भगवान कृष्ण की कृपा से जोड़कर देखा जाता है. कुछ मान्यताओं के अनुसार इसे घर में रखने से नकारात्मक माहौल दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में मदद मिलती है.

जन्माष्टमी का वास्तविक संदेश केवल किसी उपाय में नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में भी छिपा है. इसलिए मोरपंख का यह छोटा-सा उपाय करते समय धन के साथ परिवार की सुख-शांति, सही बुद्धि, अच्छे कर्म और जीवन में सकारात्मकता की भी प्रार्थना करें. श्रद्धा के साथ किया गया यही संकल्प जन्माष्टमी की पूजा को और अर्थपूर्ण बना सकता है.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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