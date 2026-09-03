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जन्माष्टमी की पूजा में न छूटे एक भी स्टेप! अभिषेक से आरती तक जानें कान्हा पूजन की A to Z विधि और मंत्र

Janmashtami Puja Vidhi: जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा कैसे करें? जानें आवाहन, अभिषेक, वस्त्र, श्रृंगार, भोग, आरती से लेकर प्रदक्षिणा तक की A to Z पूजा विधि और मंत्र.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: September 3, 2026, 2:28 PM IST
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Janmashtami 2026: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. इस दिन भक्त व्रत रखने के साथ बाल गोपाल की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. घरों में लड्डू गोपाल को झूले में विराजमान कर उनका अभिषेक किया जाता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, श्रृंगार किया जाता है और आधी रात के समय जन्मोत्सव मनाकर भोग लगाया जाता है.

जन्माष्टमी की पूजा में षोडशोपचार पूजन का विशेष महत्व माना गया है. इसमें भगवान के आवाहन से लेकर आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य समेत अलग-अलग उपचार किए जाते हैं. अगर आप घर पर कान्हा की विधिवत पूजा करना चाहते हैं, तो पूजा के इन चरणों को क्रम से कर सकते हैं. साथ ही संबंधित मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं.

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  1. आवाहन

सबसे पहले भगवान श्रीकृष्ण का ध्यान करके उनका आवाहन करें. इसके लिए भगवान को मन में स्मरण करते हुए कहें-

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा।

यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः॥

ॐ श्रीबालकृष्णाय नमः। आवाहयामि॥

  1. आसन अर्पित करें

भगवान श्रीकृष्ण को आसन अर्पित करें और उनसे इसे स्वीकार करने की प्रार्थना करें.

ॐ सर्वलोकनमस्कृत्य सर्वलोकमहेश्वर।

आसनं पूर्वकं दत्तं गृहाण परमेश्वर॥

ॐ श्रीबालकृष्णाय नमः। आसनं समर्पयामि॥

  1. पाद्य और अर्घ्य

इसके बाद भगवान के चरण पखारने के लिए पाद्य अर्पित करें. फिर अर्घ्य दें. अर्घ्य देते समय पवित्र नदियों का स्मरण किया जाता है.

गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती।

नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् संनिधिं कुरु॥

ॐ श्रीबालकृष्णाय नमः। अर्घ्यं समर्पयामि॥

इसके बाद भगवान को आचमन अर्पित करें.

ॐ श्रीबालकृष्णाय नमः। आचमनीयं समर्पयामि॥

  1. अभिषेक यानी स्नान

जन्माष्टमी की पूजा में बाल गोपाल के अभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है. परंपरा के अनुसार भगवान को पंचामृत और फिर स्वच्छ जल से स्नान कराया जाता है.

ॐ श्रीबालकृष्णाय नमः। स्नानं समर्पयामि॥

अभिषेक के बाद भगवान को साफ वस्त्र पहनाएं.

  1. वस्त्र और यज्ञोपवीत

भगवान श्रीकृष्ण को नए वस्त्र अर्पित करें. इसके बाद परंपरा के अनुसार यज्ञोपवीत अर्पित किया जाता है.

ॐ श्रीबालकृष्णाय नमः। वस्त्राणि समर्पयामि॥

ॐ श्रीबालकृष्णाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि॥

  1. गंध और चंदन

अब बाल गोपाल को चंदन, कुमकुम, कस्तूरी या उपलब्ध सुगंधित द्रव्य अर्पित करें. इसके बाद भगवान के श्रृंगार की शुरुआत करें.

ॐ श्रीबालकृष्णाय नमः। गन्धं समर्पयामि॥

  1. आभूषण और पुष्प

भगवान को आभूषण अर्पित करें. इसके बाद सुगंधित पुष्प और माला चढ़ाएं.

ॐ श्रीबालकृष्णाय नमः। आभरणानि समर्पयामि॥

ॐ श्रीबालकृष्णाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि॥

  1. अंग पूजा

अब भगवान श्रीकृष्ण के अलग-अलग अंगों का नाम लेकर पूजा करें. इस दौरान श्रीकृष्ण के विभिन्न नामों का स्मरण किया जाता है.

ॐ गोविन्दाय नमः। पादौ पूजयामि॥

ॐ माधवाय नमः। जंघे पूजयामि॥

ॐ मधुसूदनाय नमः। कटी पूजयामि॥

ॐ पद्मनाभाय नमः। नाभिं पूजयामि॥

ॐ हृषीकेशाय नमः। हृदयं पूजयामि॥

ॐ वामनाय नमः। बाहू पूजयामि॥

ॐ हरिकेशाय नमः। कण्ठं पूजयामि॥

ॐ त्रिविक्रमाय नमः। नासिकां पूजयामि॥

ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः। नेत्रे पूजयामि॥

ॐ हरये नमः। शिरः पूजयामि॥

ॐ श्रीकृष्णाय नमः। सर्वाङ्गं पूजयामि॥

  1. धूप और दीप

इसके बाद भगवान को धूप अर्पित करें. फिर दीपक जलाकर श्रीकृष्ण के सामने रखें.

ॐ श्रीबालकृष्णाय नमः। धूपम् आघ्रापयामि॥

दीप अर्पित करते समय कहें-

ॐ श्रीबालकृष्णाय नमः। दीपं दर्शयामि॥

  1. नैवेद्य और भोग

जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को माखन-मिश्री का भोग लगाना विशेष रूप से लोकप्रिय है. इसके अलावा फल, मिठाई और घर में बना सात्विक भोजन भी नैवेद्य के रूप में अर्पित किया जा सकता है.

ॐ कृष्णाय विद्महे। बलभद्राय धीमहि।

तन्नो विष्णु प्रचोदयात्॥

ॐ श्रीबालकृष्णाय नमः। नैवेद्यं समर्पयामि॥

भोग लगाने के बाद भगवान को तांबूल अर्पित करने की परंपरा भी बताई गई है.

  1. दक्षिणा और आरती

इसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा अर्पित करें. अंत में भगवान श्रीकृष्ण की आरती करें.

ॐ श्रीबालकृष्णाय नमः। महानीराजनं दीपं समर्पयामि॥

आरती के दौरान परिवार के सभी सदस्य भगवान का ध्यान और नामस्मरण कर सकते हैं.

  1. प्रदक्षिणा और नमस्कार

आरती के बाद भगवान की प्रदक्षिणा करें. इसके लिए कहा जाता है-

यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च।

तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे॥

इसके बाद भगवान को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें-

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च।

जगदीशाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥

  1. क्षमा प्रार्थना

पूजा के अंत में भगवान से पूजा के दौरान हुई किसी भी भूल या कमी के लिए क्षमा मांगें.

अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया।

दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व पुरुषोत्तम॥

इसके बाद कहें-

ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु॥

जन्माष्टमी पूजा का महत्व

मान्यता है कि जन्माष्टमी पर श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करने से भक्त को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इस दिन भगवान के बाल स्वरूप की पूजा, नामस्मरण और भोग अर्पित करने की परंपरा है. पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाव श्रद्धा और समर्पण माना जाता है. इसलिए पूजा के सभी चरण उपलब्ध सामग्री और अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धापूर्वक किए जा सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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