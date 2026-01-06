Hindi Faith Hindi

January Ekadashi 2026 When Is Shattila And Jaya Ekadashi In January Note The Date And Know The Shubh Muhurat Of Puja

January Ekadashi 2026: जनवरी में कब-कब पड़ेगा एकादशी का व्रत? नोट करें डेट और जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

January Ekadashi 2026: एकादशी व्रत श्रीहरि भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन उनका पूजन करने से जातको को सभी पापों से मुक्ति मिलती है.

January Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है और कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है. साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख-समृद्धि आती है. हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह दो एकादशी व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में. दोनों ही व्रत बहुत ही खास होते हैं और इस दौरान व्रत रखने वाले जातक भगवान विष्णु की उपासना करते हैं. अंग्रेजी कैलेंडर का पहला महीना जनवरी शुरू हो गया है और हिंदी कैलेंडर के अनुसार माघ माह का आरंभ हुआ है. ऐसे में आइए जानते हैं जनवरी में माघ माह की एकादशी का व्रत कब और किस दिन रखा जाएगा.

ष​टतिला एकादशी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 13 जनवरी को दोपहर 3 बजकर 17 मिनट पर शुरू होगी और 14 जनवरी को शाम 5 बजकर 52 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार इस साल षटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन रखा जाएगा. इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 15 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 53 मिनट तक रहेगा. व्रत का पारण अगले दिन 15 जनवरी को किया जाएगा और पारण का समय सुबह 7 बजकर 15 मिनट से सुबह 9 बजकर 21 मिनट तक रहेगा.

षटतिला एकादशी का महत्व

माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं और इस दिन तिल का दान करना बेहद ही शुभ माना गया है. षटतिला एकादशी के दिन पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए और तिल का उबटन लगाना चाहिए. इस एकादशी में तिल क विशेष महत्व माना गया है. स्नान से लेकर भोजन व दान में तिल का इस्तेमाल करना चाहिए.

जया एकादशी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 28 जनवरी को शाम 4 बजकर 35 मिनट पर शुरू होगी और 29 जनवरी को दोपहर 1 बजकर 55 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 को रखा जाएगा. इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 11 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 32 मिनट तक रहेगा. व्रत का पारण 30 जनवरी को द्वादशी तिथि के दिन किया जाएगा और पारण का समय सुबह 7 बजकर 20 मिनट से 9 बजकर 20 मिनट तक रहेगा.

जया एकादशी का महत्व

माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने के साथ ही दान का भी विशेष महत्व माना गया है. जया एकादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करने से व्यक्ति को नीच योनि से मुक्ति मिलती है. बता दें कि भूत-प्रेत और पिशाच की योनि को नीच योनि कहा जाता है.

