Jaya Ekadashi 2026: तुलसी से जुड़े ये सरल उपाय खोल सकते हैं भाग्य के द्वार, जया एकादशी पर विष्णु जी पूरी करेंगे हर मनोकामना
Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी के दिन श्रीहरि भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और कहते हैं कि यदि विष्णु जी प्रसन्न हो जाएं तो जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है.
Jaya Ekadashi 2026: माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है और हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है. जया एकादशी के दिन जातक उपवास रखते हैं और श्रीहरि भगवान विष्णु का पूजन करते हैं. इस व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है और कहते हैं कि जया एकादशी का व्रत रखने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में श्रीहरि भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है. बता दें कि इस साल जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026, गुरुवार को रखा जाएगा और इस दिन विष्णु जी के साथ ही तुलसी का पूजन करना भी शुभ माना गया है.
तुलसी के बिना अधूरी है विष्णु जी की पूजा
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद ही प्रिय है और तुलसी के बिना विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है. तुलसी का मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है और कहते हैं कि एकादशी के दिन यदि विधि-विधान से तुलसी का पूजन करें तो तुलसी के साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसके अलावा एकादशी तिथि के दिन तुलसी माता की उपासना करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं. साथ ही पारिवारिक जीवन पर भी इसका सकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है और व्यक्ति को सुख-समृद्धि, ऐश्वर्य के साथ-साथ सभी सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है.
जया एकादशी के दिन करें तुलसी के ये उपाय
- जया एकादशी व्रत के दिन तुलसी के पौधे पर लाल रंग का चुनरी चढ़ाएं और शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं. ऐसा करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती है और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
- जया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को कलावा बांधें. ऐसा करने से घर में आ रही नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सुख-समृद्धि व सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है.
- वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि के लिए तुलसी के पौधे को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें. ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
- विवाह में हो रही देरी के लिए जया एकादशी व्रत के दिन तुलसी और शालिग्राम भगवान की उपासना जरूर करें. ऐसा करने से वैवाहिक जीवन के साथ-साथ पारिवारिक जीवन में भी विशेष लाभ मिलता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.