Jaya Ekadashi 2026 Kab Hai Do Not Do These Work Even By Mistake On This Day Know The Niyam Of Jaya Ekadashi Vrat

Jaya Ekadashi 2026: जया पर की गई एक गलती पड़ सकती है बहुत भारी! इस दिन भूलकर भी न करें ये काम

Jaya Ekadashi 2026: माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाता है और यह व्रत श्रीहरि भगवान विष्णु को समर्पित है.

Jaya Ekadashi 2026 Date: सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है और प्रत्येक माह दो एकादशी व्रत आते हैं. हर एकादशी का अपना महत्व होता है और मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है. बता दें कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं और इस दिन व्रत रखने वाले जातक को भूत, पिशाच, प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है. जया एकादशी व्रत के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है. इस दिन भूलकर भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएं. आइए जानते हैं जया एकादशी व्रत की तारीख और इस दिन कौन-से काम करना वर्जित माना गया है.

जया एकादशी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी को शाम 4 बजकर 34 मिनट पर शुरू होगी और 29 जनवरी को दोपहर 1 बजकर 56 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार इस साल जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 को रखा जाएगा.

जया एकादशी के दिन न करें ये काम

जया एकादशी व्रत के दिन देर तक सोना अशुभ माना जाता है. इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर भगवान विष्णु की अराधना करनी चाहिए. एकादशी के दिन देर तक सोने से भगवान विष्णु नाराज होते हैं.

जया एकादशी के दिन तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए. इस दिन न तो घर में तामसिक भोजन बनाना चाहिए और न ही ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए. यहां तक कि भोजन में लहसुन-प्याज का सेवन भी वर्जित माना गया है. एकादशी के दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए.

एकादशी के दिन चावल का सेवन करना वर्जित माना गया है. इस दिन गलती से भी चावल या चावल से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. कहते हैं कि ऐसा करने से अगले जन्म में रेंगने वाले कीड़े की योनि में जन्म मिलता है.

एकादशी के दिन मन को बिल्कुल शांत रखना चाहिए. किसी भी प्रकार के लड़ाई, झगड़े व कलह से बचना जरूरी है. इस दिन कोशिश करें कि अधिक से अधिक भगवान की भक्ति में अपना मन लगाएं और भूलकर भी किसी का अपमान न करें.

