Jaya Ekadashi 2026 Kab Hai Note The Jaya Ekadashi Vrat Date Shubh Muhurat Paran Time And Importance

Jaya Ekadashi 2026 Date: जया एकादशी व्रत कब है? नोट करें डेट, शुभ मुहूर्त और जानें महत्व

Jaya Ekadashi 2026: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने वाले जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है.

Jaya Ekadashi 2026 Date: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है और प्रत्येक माह दो एकादशी तिथि आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष. माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का जया एकादशी कहा जाता है और इस दिन व्रत रखना बहुत फलदायी माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष के रास्ते खोलता है. कहते हैं इस व्रत को रखने वाले जातक सहस्त्र वर्षों तक यानि 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं. आइए जानते हैं कि कब रखा जाएगा जया एकादशी का व्रत?

जया एकादशी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी को शाम 4 बजकर 35 मिनट पर शुरू होगी और 29 जनवरी को दोपहर 1 बजकर 55 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 को रखा जाएगा.

जया एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त

जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और यह पूजन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो अधिक फलदायी होता है. पंचांग के अनुसार 29 जनवरी को जया एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 11 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 32 मिनट तक रहेगा. इसके बाद सुबह 11 बजकर 14 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 55 मिनट तक का समय भी पूजा के लिए बेहद शुभ है. बता दें कि जया एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानि 30 जनवरी 2026 को किया जाएगा और पारण का समय सुबह 7 बजकर 10 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 20 मिनट तक रहेगा.

जया एकादशी व्रत का महत्व

हिंदू धर्म में प्रत्येक एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है और एकादशी व्रत रखने से जातकों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है. जया एकादशी का व्रत भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है. इस व्रत को रखने से जातक को पिशाच योनि यानि और कष्टदायक योनियों से छुटकारा मिलता है. यह व्रत अग्निष्टोम यज्ञ के बराबर पुण्य प्रदान करता है और इस व्रत को रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. धार्मिक मान्यओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से तन और मन की शुद्धि होती है, साथ ही जीवन में भी सुख-शांति आती है. जया एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद सहस्त्रनाम का जाप करना चाहिए. यदि संभव हो तो इस दिन 14 मुखी दीपक जलाकर श्रीहरि विष्णु का ध्यान जरूर करें.

