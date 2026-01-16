  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Jaya Ekadashi 2026 Kab Hai Note The Jaya Ekadashi Vrat Date Shubh Muhurat Paran Time And Importance

Jaya Ekadashi 2026 Date: जया एकादशी व्रत कब है? नोट करें डेट, शुभ मुहूर्त और जानें महत्व

Jaya Ekadashi 2026: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने वाले जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है.

Published date india.com Published: January 16, 2026 12:48 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Jaya Ekadashi 2026 Date: जया एकादशी व्रत कब है? नोट करें डेट, शुभ मुहूर्त और जानें महत्व

Jaya Ekadashi 2026 Date: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है और प्रत्येक माह दो एकादशी तिथि आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष. माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का जया एकादशी कहा जाता है और इस दिन व्रत रखना बहुत फलदायी माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष के रास्ते खोलता है. कहते हैं इस व्रत को रखने वाले जातक सहस्त्र वर्षों तक यानि 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं. आइए जानते हैं कि कब रखा जाएगा जया एकादशी का व्रत?

जया एकादशी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी को शाम 4 बजकर 35 मिनट पर शुरू होगी और 29 जनवरी को दोपहर 1 बजकर 55 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 को रखा जाएगा.

Numerology: जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मां लक्ष्मी की कृपा से कभी नहीं होती पैसों की कमी 6

जया एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त

जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और यह पूजन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो अधिक फलदायी होता है. पंचांग के अनुसार 29 जनवरी को जया एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 11 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 32 मिनट तक रहेगा. इसके बाद सुबह 11 बजकर 14 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 55 मिनट तक का समय भी पूजा के लिए बेहद शुभ है. बता दें कि जया एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानि 30 जनवरी 2026 को किया जाएगा और पारण का समय सुबह 7 बजकर 10 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 20 मिनट तक रहेगा.

जया एकादशी व्रत का महत्व

हिंदू धर्म में प्रत्येक एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है और एकादशी व्रत रखने से जातकों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है. जया एकादशी का व्रत भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है. इस व्रत को रखने से जातक को पिशाच योनि यानि और कष्टदायक योनियों से छुटकारा मिलता है. यह व्रत अग्निष्टोम यज्ञ के बराबर पुण्य प्रदान करता है और इस व्रत को रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. धार्मिक मान्यओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से तन और मन की शुद्धि होती है, साथ ही जीवन में भी सुख-शांति आती है. जया एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद सहस्त्रनाम का जाप करना चाहिए. यदि संभव हो तो इस दिन 14 मुखी दीपक जलाकर श्रीहरि विष्णु का ध्यान जरूर करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.