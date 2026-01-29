Hindi Faith Hindi

Jaya Ekadashi 2026 Today Light Lamps At These 3 Places Happiness And Prosperity Will Come To The House

Jaya Ekadashi 2026: आज जया एकादशी के दिन इन 3 जगहों पर जलाएं दीपक, जागेगा सोया हुआ भाग्य, घर में आएगी सुख-समृद्धि

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है और इस दिन ​यदि विधि-विधान से भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो सभी कष्ट मिट जाते हैं.

Jaya Ekadashi 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानि 29 जनवरी 2026, गुरुवार को माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है जिसे जया एकादशी कहते हैं. हिंदू धर्म में जया एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन व्रत रखने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है. साथ ही सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में आ रहे कष्ट भी दूर होते हैं. जया एकादशी के दिन श्रीहरि भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी और तुलसी का भी पूजन करना महत्वपूर्ण माना गया है. बता दें कि जया एकादशी माघ माह की आखिरी एकादशी है और इस दिन यदि घर की कुछ जगहों पर दीपक जलाया जलाया जाए तो सुख-समृद्धि के द्वार खुलते हैं. आइए जानते हैं जया एकादशी के दिन किन जगहों पर दीपक जलाना शुभ होता है?

इन 3 जगहों पर जलाएं दीपक

तुलसी: धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद ही प्रिय है और तुलसी के बिना विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है. विष्णु जी की पूजा व भोग में तुलसी दल यानि तुलसी के पत्ते जरूर शामिल किए जाते हैं. इसलिए जया एकादशी के दिन तुलसी का पूजन जरूर करें. लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता और न ही इसमें जल अर्पित किया जाता. जया एकादशी की शाम तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाएं. ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है.

मंदिर: जया एकादशी के दिन सबसे पहले घर के मंदिर को स्वच्छ करें और फिर भगवान विष्णु का पूजन करें. भगवान विष्णु की पूजा करते समय मंदिर में घी का दीपक जरूर जलाएं. इससे घर में सकारात्मकता आती है और सुख-समृद्धि के भी द्वार खुलते हैं. ध्यान रखें कि जया एकादशी के दिन सुबह और शाम दोनों समय मंदिर में घी का दीपक जलाना चाहिए.

घर का मुख्य द्वार: जया एकादशी के दिन एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाना चाहिए. कहते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और धन-धान्य का आशीर्वाद देती हैं. घर के मुख्य द्वार पर यदि चौखट के दोनों तरफ दीपक जलाया जाए तो अधिक शुभ होता है. ध्यान रखें कि जया एकादशी की शाम घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

