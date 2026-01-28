Jaya Ekadashi Vrat Katha: जया एकादशी के दिन जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, भगवान विष्णु की कृपा से पूरी होगी हर मनोकामना

  • Hindi
  Jaya Ekadashi 2026 Vrat Katha Read This Katha On The Day Of Jaya Ekadashi Every Wish Will Be Fulfilled By The Grace Of Lord Vishnu

Jaya Ekadashi Vrat Katha: माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं और इस दिन व्रत रखने वाले जातक को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है.

Published date india.com Updated: January 28, 2026 5:11 PM IST
Jaya Ekadashi 2026 Vrat Katha: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है और प्रत्येक माह दो एकादशी व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में. इस तरह साल में कुल 24 एकादशी तिथियां आती हैं और सभी का अपना खास महत्व है. माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी या विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है. वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026, गुरुवार के दिन रखा जाएगा. इस दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और पूजा के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए. कहते हैं कि व्रत कथा के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है.

जया एकादशी व्रत कथा

जया एकादशी व्रत के बारे में महाभारत में भी जिक्र किया गया है. महाभारत की कहानी के अनुसार पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण से माघ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी व्रत की महिमा के बारे में पूछा. जिसके जवाब में भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें जया एकादशी व्रत की कथा सुनाई. जो कि इस प्रकार है:-

पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवताओं के राजा इंद्र की सभा में उत्सव हो रहा था. तब गंधर्वों में प्रसिद्ध माल्यवान सभा में गीत गा रहा था. परंतु उसका मन अपनी सुंदरी में आसक्त था. ऐसे में उसका स्वर और लय भंग होने लगे जिसे देखकर इंद्र को क्रोध आ गया. क्रोधि​त होकर इंद्र ने माल्यवान को भरी सभा में श्राप दिया कि- हे दुष्ट गंधर्व तू जिसकी याद में मस्त है वह राक्षसनी हो जाएगी. इंद्र के मुख से यह श्राप सुनकर माल्यवान बहुत घबराया और इंद्र से क्षमा याचना करने लगा. इंद्र के कुछ ना बोलने पर वह घर चला आया. यहां आकर देखने पर उसकी पत्नी सच में पिशाचिनी रूप में मिली.

श्राप निवृत्ति के लिए उसने करोड़ों जतन करें लेकिन सफलता नहीं मिली. तब वह थक कर बैठ गया. तब उसका साक्षात्कार ऋषि नारद से हुआ. ऋषि नारद ने गंधर्व से उसके दुख का कारण पूछा. जब गंधर्व ने पूरी बात बताई तो नारद ने माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के व्रत को करने के लिए कहा. माल्यवान ने श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत किया और उसकी पत्नी श्रापमुक्त हो गई.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

