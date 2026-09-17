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Jitiya Vrat 2026: जितिया व्रत कब है? जानें नहाय-खाय से पारण तक की पूरी टाइमिंग

Jitiya Vrat 2026: जितिया व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा. जानें 2 अक्टूबर के नहाय-खाय से लेकर 4 अक्टूबर के पारण तक की पूरी जानकारी, जीमूतवाहन पूजा और व्रत का धार्मिक महत्व.

Edited By: Neha Awasthi
Published: September 17, 2026, 2:51 PM IST
Jitiya Vrat 2026
Jitiya Vrat 2026
  • 3 अक्टूबर को रखा जाएगा जितिया व्रत.
  • 2 अक्टूबर से शुरू होगी नहाय-खाय की परंपरा.
  • जीमूतवाहन पूजा और कथा का है विशेष महत्व.
  • 4 अक्टूबर को किया जाएगा व्रत का पारण.

Jitiya Vrat 2026: संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना से रखा जाने वाला जीवित्पुत्रिका यानी जितिया व्रत इस साल 3 अक्टूबर 2026, शनिवार को रखा जाएगा. यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है. खास बात यह है कि जितिया सिर्फ एक दिन का पर्व नहीं माना जाता, बल्कि इसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है और अगले दिन पारण के साथ व्रत पूरा होता है.

2 अक्टूबर को होगा नहाय-खाय

जितिया व्रत की तैयारियां 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार से शुरू होंगी. इस दिन नहाय-खाय की परंपरा निभाई जाती है. व्रती महिलाएं स्नान आदि करके सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं और अगले दिन रखे जाने वाले निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं. अलग-अलग क्षेत्रों में नहाय-खाय के भोजन में स्थानीय परंपरा के अनुसार बदलाव देखने को मिलता है. बिहार और झारखंड के कई इलाकों में इस दिन स्थानीय पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं.

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3 अक्टूबर को रखा जाएगा निर्जला व्रत

3 अक्टूबर को जितिया का मुख्य व्रत रखा जाएगा. धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र और कुशलता की कामना से निर्जला उपवास करती हैं. यानी व्रत के दौरान अन्न और जल का सेवन नहीं किया जाता. यह व्रत अपनी कठोरता के लिए भी जाना जाता है. जितिया की परंपरा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रचलित है.

जीमूतवाहन की पूजा और कथा का महत्व

जितिया व्रत में राजा जीमूतवाहन की कथा का विशेष महत्व बताया जाता है. कथा के अनुसार जीमूतवाहन ने नागवंश की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का त्याग करने का संकल्प लिया था. उनकी दया, त्याग और परोपकार की इसी कथा को जितिया व्रत से जोड़ा जाता है. व्रत के दौरान जीमूतवाहन की पूजा और कथा श्रवण की परंपरा कई क्षेत्रों में निभाई जाती है. जितिया से जुड़ी एक अन्य लोककथा में चील और सियारिन का भी उल्लेख मिलता है.

4 अक्टूबर को होगा पारण

जितिया व्रत का पारण 4 अक्टूबर 2026, रविवार को किया जाएगा. पारण को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि इसे अष्टमी तिथि के समाप्त होने के बाद ही किया जाता है. उपलब्ध पंचांग गणनाओं में अष्टमी के समाप्त होने का समय स्थान के अनुसार कुछ मिनट आगे-पीछे हो सकता है. इसलिए व्रती महिलाओं को अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार पारण का समय देखना चाहिए. कुछ पंचांगों में 4 अक्टूबर की सुबह करीब 6:15 बजे के बाद पारण का समय बताया गया है.

जितिया व्रत का धार्मिक भाव

जीवित्पुत्रिका व्रत का मूल भाव संतान के प्रति माता के स्नेह, त्याग और मंगलकामना से जुड़ा है. निर्जला उपवास के साथ महिलाएं संतान के दीर्घ जीवन, आरोग्य और सुरक्षा की कामना करती हैं. इसी वजह से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस पर्व की विशेष सामाजिक और धार्मिक परंपरा देखने को मिलती है. व्रत की तिथि, पूजा और पारण से जुड़े स्थानीय नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने क्षेत्र की प्रचलित परंपरा और पंचांग को प्राथमिकता देना उचित माना जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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