15 दिन...4 बड़े ग्रह...और बदल सकती है आपकी किस्मत! जुलाई का दूसरा हाफ रहेगा 'हाई वोल्टेज'

July Grah Gochar 2026: जुलाई का दूसरा हाफ ज्योतिष की नजर से बेहद खास रहने वाला है. महज 15 दिनों में 4 बड़े ग्रहों से जुड़े अहम बदलाव होंगे. क्या इनका असर आपकी राशि पर भी पड़ेगा? जानिए पूरी टाइमलाइन और ज्योतिषीय महत्व.

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July Grah Gochar 2026: 15 दिन में 4 बड़े ग्रहों का बदलाव

July Grah Gochar 2026: जुलाई 2026 का दूसरा पखवाड़ा ज्योतिष की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. महज 15 दिनों के भीतर चार बड़े ग्रहों से जुड़े ऐसे परिवर्तन होने जा रहे हैं, जिनका असर 12 राशियों के जातकों के जीवन पर अलग-अलग रूप में देखने को मिल सकता है. इस दौरान 15 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे, 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, 24 जुलाई को मंगल नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 27 जुलाई को शनि वक्री चाल चलेंगे. ज्योतिष शास्त्र में इन चारों घटनाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये करियर, धन, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और निर्णय क्षमता को प्रभावित करने वाले प्रमुख ग्रह हैं. हालांकि इनका वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली और ग्रह दशा पर निर्भर करता है.

15 जुलाई: देवगुरु बृहस्पति होंगे अस्त

15 जुलाई 2026 को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे. गुरु को ज्ञान, धर्म, विवाह, संतान, शिक्षा और भाग्य का कारक ग्रह माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार गुरु अस्त रहने की अवधि में विवाह, गृह प्रवेश और कुछ अन्य मांगलिक कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है. इस दौरान सोच-समझकर आर्थिक फैसले लेना और बड़े निवेश में जल्दबाजी न करना बेहतर माना जाता है. हालांकि व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर इसके परिणाम अलग हो सकते हैं.

16 जुलाई: सूर्य करेंगे कर्क राशि में प्रवेश

गुरु अस्त होने के अगले ही दिन यानी 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे. इसे कर्क संक्रांति भी कहा जाता है. सूर्य को आत्मबल, नेतृत्व, सम्मान और सरकारी कार्यों का कारक माना जाता है. इस गोचर के बाद कुछ राशियों को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को पारिवारिक जिम्मेदारियों और भावनात्मक निर्णयों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पड़ सकती है.

24 जुलाई: मंगल बदलेंगे नक्षत्र

24 जुलाई को मंगल नक्षत्र परिवर्तन करेंगे. मंगल साहस, ऊर्जा, भूमि, तकनीक, प्रतियोगिता और पराक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं. नक्षत्र बदलने के बाद इसकी ऊर्जा का प्रभाव अलग-अलग राशियों पर अलग तरीके से दिखाई दे सकता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों, खेल और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है. वहीं क्रोध और जल्दबाजी से बचने की सलाह भी दी जाती है.

27 जुलाई: शनि होंगे वक्री

27 जुलाई 2026 को कर्मफलदाता शनि वक्री हो जाएंगे. शनि की वक्री चाल को ज्योतिष में आत्ममंथन और अधूरे कार्यों की समीक्षा का समय माना जाता है. इस दौरान पुराने विवाद, लंबित काम और करियर से जुड़े कुछ मामलों पर दोबारा ध्यान देना पड़ सकता है. शनि अनुशासन, मेहनत और धैर्य का ग्रह है, इसलिए इस अवधि में जल्दबाजी के बजाय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना अधिक लाभकारी माना जाता है.

किन क्षेत्रों पर पड़ सकता है असर?

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इन चार ग्रहों के बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर समान नहीं होगा. किसी राशि के लिए करियर में प्रगति के योग बन सकते हैं तो किसी के खर्च बढ़ सकते हैं. कुछ लोगों के लिए पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, जबकि कुछ को स्वास्थ्य और मानसिक तनाव को लेकर अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत हो सकती है. इसलिए केवल सामान्य राशिफल के बजाय अपनी जन्म कुंडली के आधार पर ही अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित माना जाता है.

क्यों खास रहेगा जुलाई का दूसरा हाफ?

आमतौर पर इतने कम समय में गुरु अस्त, सूर्य गोचर, मंगल नक्षत्र परिवर्तन और शनि वक्री जैसी बड़ी ज्योतिषीय घटनाएं एक साथ कम देखने को मिलती हैं. यही वजह है कि जुलाई का दूसरा हाफ ज्योतिष प्रेमियों और राशिफल में रुचि रखने वालों के लिए खास माना जा रहा है. यदि आप करियर, निवेश, शिक्षा या किसी बड़े निर्णय की योजना बना रहे हैं, तो इन ग्रह परिवर्तनों के समय और अपनी व्यक्तिगत कुंडली दोनों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना अधिक उचित रहेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.