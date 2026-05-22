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June 2026 Car Buying Muhurat: जून में नई गाड़ी खरीदने का बना रहे हैं प्लान? अभी नोट कर लें शुभ दिन, घर में आएगी बरकत
June 2026 Car Buying Muhurat: गाड़ी खरीदते समय सही मुहूर्त और शुभ दिन का ध्यान रखा जाए तो गाड़ी घर में सुख-समृद्धि और बरकत लाती है. आइए जानते हैं जून में कार खरीदने के लिए शुभ दिन कौन-कौन से हैं?
June 2026 Car Buying Muhurat: वैदिक पंचांग के अनुसार अभी मलमास यानि अधिकमास चल रहा है और इस माह नए व मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है. यही वजह है कि मलमास में लोग घर या गाड़ी जैसे कोई नई चीज भी खरीदने से बचते हैं. नई कार खरीदना हर किसी का सपना होता है और हिंदू धर्म के अनुसार किसी चीज की शुरुआत शुभ मुहूर्त में करना शुभ व फलदायी माना गया है. शुभ मुहूर्त में खरीदी गई गाड़ी घर में सुख-समृद्धि, खुशहाली और सकारात्मकता लेकर आती है. अगर आप भी नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं और मलमास की वजह से रूके हुए हैं तो यह शुभ काम जून के महीने में कर सकते हैं. आइए जानते हैं जून में कार खरीदने के लिए कौन-कौन से सबसे शुभ हैं?
जून में कार खरीदने के लिए 7 शुभ मुहूर्त!
पंचांग के अनुसार जून के महीने में नई गाड़ी खरीदने के लिए 17 जून से 29 जून तक का समय शुभ है और इस दौरान भी केवल 7 ऐसे शुभ मुहूर्त हैं जिनमें कार खरीदना उत्तम साबित होगा. इन 7 शुभ मुहूर्त में बिना सोचे-समझे नई गाड़ी घर ला सकते हैं. यहां देखें कार खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त.
- 17 जून, बुधवार: पुनर्वसु नक्षत्र
- 19 जून, शुक्रवार: आश्लेषा नक्षत्र
- 21 जून, रविवार: पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र
- 22 जून, सोमवार: उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र
- 24 जून, बुधवार: चित्रा नक्षत्र
- 27 जून, शनिवार: अनुराधा नक्षत्र
- 29 जून, सोमवार: मूल नक्षत्र
किन दिनों में वाहन खरीदने से बचना चाहिए?
जिस तरह नई कार या बाइक शुभ मुहूर्त में खरीदना शुभ माना गया है, उसी तरह कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें कार, बाइक या नई चीज घर में लाना वर्जित होता है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार अमावस्या, ग्रहण काल और राहुकाल में वाहन खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है.
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नई गाड़ी घर लाने से पहले करें ये काम
- नई गाड़ी खरीदने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए. कहते हैं कि गणेश जी के आशीर्वाद के साथ यदि कोई काम शुरू किया जाए तो सभी बाधाएं दूर होती हैं.
- नया वाहन खरीदने के बाद वाहन की पूजा की जाती है और पूजा के समय नारियल फोड़ा जाता है. फिर नारियल का पानी गाड़ी व टायर पर छिड़का जाता है. इसे शुभ शुरुआत का प्रतीक माना गया है.
- वाहन पर हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बनाना सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. इसलिए नया वाहन लेने के बाद उस पर स्वास्तिक जरूर बनाएं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.