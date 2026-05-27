June 2026 Vrat Tyohar List: निर्जला एकादशी से वट पूर्णिमा तक...जून के महीने में आएंगे कई बड़े व्रत-त्योहार, यहां देखें लिस्ट

June 2026 Vrat Tyohar List: हिंदू धर्म में प्रत्येक माह का खास महत्व माना गया है और हिंदी कैलेंडर के अनुसार जून का महीना बहुत खास होने वाला है. क्योंकि इस माह निर्जला एकादशी, वट पूर्णिमा और राम-लक्ष्मण जयंती समेत कई बड़े व्रत व त्योहार आने वाले हैं. इस दौरान यदि विधि-विधान से पूजा की जाए तो घर में सुख-समृद्धि आती है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है. इसके अलावा ग्रह-गोचर के लिहाज से भी जून का महीना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा. इस माह कई बड़े ग्रह गोचर करेंगे जिनका कुछ राशियों पर पॉजिटिव असर पड़ेगा. ऐसे में आइए जानते हैं जून में आने वाले व्रत-त्योहारों की लिस्ट और तारीख.
वैसे निर्जला एकादशी का व्रत गंगा दशहरा के अगले दिन रखा जाता है लेकिन इस बार गंगा दशहरा के बाद निर्जला नहीं बल्कि पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा गया. क्योंकि इस साल ज्येष्ठ माह के बीच में अधिकमास लग गया और अब अधिकमास खत्म होने के बाद निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा. जो कि पंचांग के अनुसार इस साल 25 जून 2026 को रखा जाएगा. हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना गया है. निर्जला एकादशी सबसे कठोर व्रतों में से एक है क्योंकि इस दिन व्रत में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता. कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को पूरे साल की एकादशियों का फल प्राप्त होता है.
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इस साल वट पूर्णिमा व्रत 29 जून 2026 को रखा जाएगा और यह व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि की कामना से रखती हैं. इस दिन वट वृक्ष यानि बरगद के पेड़ का पूजन किया जाता है. बता दें कि वट पूर्णिमा का व्रत आमतौर पर दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में रखा जाता है. उत्तर भारत में वट अमावस्या मनाई जाती है जो कि 16 मई को मनाई गई थी.
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