June 2026 Vrat Tyohar List: निर्जला एकादशी से वट पूर्णिमा तक...जून के महीने में आएंगे कई बड़े व्रत-त्योहार, यहां देखें लिस्ट

June 2026 Vrat Tyohar List: व्रत-त्योहारों के लिहाज से जून का महीना बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि इस माह निर्जला एकादशी समेत कई महत्वपूर्ण व्रत आएंगे. यहां देखें जून के व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट.

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June 2026 Vrat Tyohar

June 2026 Vrat Tyohar List: हिंदू धर्म में प्रत्येक माह का खास महत्व माना गया है और हिंदी ​कैलेंडर के अनुसार जून का महीना बहुत खास होने वाला है. क्योंकि इस माह निर्जला एकादशी, वट पूर्णिमा और राम-लक्ष्मण जयंती समेत कई बड़े व्रत व त्योहार आने वाले हैं. इस दौरान यदि विधि-विधान से पूजा की जाए तो घर में सुख-समृद्धि आती है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है. इसके अलावा ग्रह-गोचर के लिहाज से भी जून का महीना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा. इस माह कई बड़े ग्रह गोचर करेंगे जिनका कुछ राशियों पर पॉजिटिव असर पड़ेगा. ऐसे में आइए जानते हैं जून में आने वाले व्रत-त्योहारों की लिस्ट और तारीख.

जून 2026 के व्रत त्योहार (June 2026 Vrat Tyohar List)

3 जून 2026, बुधवार: विभुवन संकष्टी

7 जून 2026, रविवार: अधिक भानु सप्तमी

8 जून 2026, सोमवार: अधिक कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी

11 जून 2026, गुरुवार: परम एकादशी

12 जून 2026, शुक्रवार: शुक्र प्रदोष व्रत और अधिक कृष्ण रामलक्ष्मण द्वादशी

13 जून 2026, शनिवार: मासिक शिवरात्रि

14 जून 2026, रविवार: रोहिणी व्रत और अधिक दर्श अमावस्या

15 जून 2026, सोमवार: मिथुन संक्रांति, ज्येष्ठ अधिक अमावस्या और ज्येष्ठ अधिकमास समाप्त

17 जून, बुधवार: महाराणा प्रताप जयंती

18 जून 2026, गुरुवार: प्रद्युम्न चतुर्थी

19 जून 2026, शुक्रवार: स्कंद षष्ठी

20 जून 2026, शनिवार: जमाई षष्ठी

21 जून 2026, रविवार: भानु सप्तमी

22 जून 2026, सोमवार: धूमावती जयंती और मासिक दुर्गाष्टमी

23 जून 2026, मंगलवार: महेश नवमी

25 जून 2026, गुरुवार: निर्जला एकादशी, गायत्री जयंती

26 जून 2026, शुक्रवार: रामलक्ष्मण द्वादशी

27 जून 2026, शनिवार: शनि प्रदोष व्रत और शनि त्रयोदशी

29 जून 2026, सोमवार: वट पूर्णिमा व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत, बटुक भैरवी जयंती, ज्येष्ठ पूर्णिमा

30 जून 2026, मंगलवार: आषाढ़ माह का आरंभ

निर्जला एकादश 2026

वैसे निर्जला एकादशी का व्रत गंगा दशहरा के अगले दिन रखा जाता है लेकिन इस बार गंगा दशहरा के बाद निर्जला नहीं बल्कि पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा गया. क्योंकि इस साल ज्येष्ठ माह के बीच में अधिकमास लग गया और अब अधिकमास खत्म होने के बाद निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा. जो कि पंचांग के अनुसार इस साल 25 जून 2026 को रखा जाएगा. हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना गया है. निर्जला एकादशी सबसे कठोर व्रतों में से एक है क्योंकि इस दिन व्रत में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता. कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को पूरे साल की एकादशियों का फल प्राप्त होता है.

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वट पूर्णिमा 2026

इस साल वट पूर्णिमा व्रत 29 जून 2026 को रखा जाएगा और यह व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि की कामना से रखती हैं. इस दिन वट वृक्ष यानि बरगद के पेड़ का पूजन किया जाता है. बता दें कि वट पूर्णिमा का व्रत आमतौर पर दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में रखा जाता है. उत्तर भारत में वट अमावस्या मनाई जाती है जो कि 16 मई को मनाई गई थी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.