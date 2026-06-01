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June Monthly Horoscope 2026:जून का महीना इन राशियों को बना सकता है मालामाल! नौकरी-बिजनेस में तगड़े लाभ के संकेत

June Monthly Horoscope 2026: जून 2026 का महीना खगोलीय दृष्टिकोण से बेहद खास और कई राशियों के लिए बड़े बदलाव लेकर आने वाला है. इस महीने ग्रहों की चाल, सभी 12 राशियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं करियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालेगी. आइए जानते हैं कि सभी राशियों के लिए जून का यह महीना कैसा बीतने वाला है.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: June 1, 2026, 11:06 AM IST
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June Monthly Horoscope 2026: जून 2026 का महीना खगोलीय और आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है. इस महीने ग्रहों की चाल में होने वाले बड़े बदलाव जैसे सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर सभी 12 राशियों के करियर, आर्थिक स्थिति, बिजनेस और सेहत पर गहरा असर डालेंगे. जहां कुछ राशियों के लिए धन के देवता कुबेर के द्वार खुलने वाले हैं, वहीं कुछ राशियों को फूंक-फूंक कर कदम रखने की जरूरत होगी. हैं मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है जून का यह महीना.

मेष राशि (Aries)

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करियर और बिजनेस: जून का महीना आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा. कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं. व्यापार में की गई साझेदारी इस महीने बड़ा मुनाफा दे सकती है.

आर्थिक स्थिति: धन लाभ के अच्छे योग हैं, लेकिन महीने के मध्य में अचानक कुछ बड़े और अनपेक्षित खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है.

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.

वृषभ राशि (Taurus) – मालामाल होने वाली राशि

करियर और बिजनेस: आपकी राशि में ग्रहों का गोचर आपकी वाणी और व्यक्तित्व को बेहद आकर्षक बनाएगा. नौकरी में पदोन्नति या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल होगी.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से यह महीना सबसे मजबूत रहेगा। लंबे समय से फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है और निवेश से बंपर रिटर्न मिलेगा.

स्वास्थ्य: खान-पान पर नियंत्रण रखें, गले या पेट से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं.

मिथुन राशि (Gemini)

करियर और बिजनेस: जून का महीना आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में काम का दबाव और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी बुद्धिमानी से सभी चुनौतियां हल हो जाएंगी.

आर्थिक स्थिति: आय सामान्य रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, अन्यथा महीने के अंत में तंगी का सामना करना पड़ सकता है.

स्वास्थ्य: काम के बोझ के कारण मानसिक तनाव और अनिद्रा नींद न आना की समस्या हो सकती है. योग का सहारा लें.

कर्क राशि (Cancer)

करियर और बिजनेस: नौकरीपेशा लोगों के लिए ट्रांसफर या स्थान परिवर्तन के मजबूत योग बन रहे हैं। जो लोग विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं या इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के काम में हैं, उन्हें बड़ा मुनाफा होगा।

आर्थिक स्थिति: निवेश के मामलों में जल्दबाजी न करें. इस महीने आपको संचय पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है.

स्वास्थ्य: आंखों में जलन, एलर्जी या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है. काम के बीच में पर्याप्त आराम करें.

सिंह राशि (Leo) -मालामाल होने वाली राशि

करियर और बिजनेस: यह महीना आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. नई नौकरी के बेहतरीन ऑफर्स आएंगे.

आर्थिक स्थिति: आय के नए और स्थायी स्रोत बनेंगे. शेयर बाजार, पैतृक संपत्ति या लॉटरी से अप्रत्याशित (अचानक) लाभ के मजबूत संकेत हैं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखें.

कन्या राशि (Virgo)- मालामाल होने वाली राशि

करियर और बिजनेस: करियर के मामले में जून का महीना भाग्यशाली रहेगा. लंबे समय से चल रही नई नौकरी की तलाश पूरी होगी. व्यापारियों के लिए विस्तार की योजनाएं इस महीने धरातल पर उतरेंगी.

आर्थिक स्थिति: भौतिक सुख-सुविधाओं और गैजेट्स पर खर्च होगा, लेकिन आमदनी की रफ्तार इतनी अच्छी रहने वाली है कि आपका बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता रहेगा.

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से काफी शांति महसूस करेंगे. शारीरिक थकावट से बचने के लिए समय पर सोने की आदत डालें.

तुला राशि (Libra)- मालामाल होने वाली राशि

करियर और बिजनेस: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. बिजनेस के सिलसिले में की गई लंबी दूरी की यात्राएं बेहद फायदेमंद साबित होंगी. नए बड़े क्लाइंट्स जुड़ेंगे जो आपके व्यापार को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा. यदि आप कोई जमीन, मकान या वाहन खरीदने का प्लान कर रहे थे, तो इस महीने आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है.

स्वास्थ्य: यदि कोई पुराना रोग या शारीरिक समस्या चल रही थी, तो इस महीने उससे बड़ी राहत देखने को मिलेगी.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर और बिजनेस: जून के महीने में आपको थोड़ा संभलकर चलने की सलाह दी जाती है. कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं या ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें. साझेदारी के कामों में थोड़ी अनबन हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: धन का निवेश बहुत सोच-समझकर करें. इस महीने किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है. पेट, गैस और त्वचा से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं.

धनु राशि (Sagittarius)

करियर और बिजनेस: वैवाहिक जीवन और साझेदारी के व्यापार के लिए यह महीना बहुत अच्छा है. नए व्यापारिक अनुबंध साइन हो सकते हैं. नौकरी में सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा.

आर्थिक स्थिति: नियमित आय बनी रहेगी, जिससे दैनिक खर्चे आसानी से निकलते रहेंगे. हालांकि, पैसों का हिसाब-किताब हमेशा लिखित में साफ रखें.

स्वास्थ्य: जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है. आपका अपना स्वास्थ्य अच्छा और दुरुस्त रहेगा.

मकर राशि (Capricorn)

करियर और बिजनेस: नौकरीपेशा जातकों के लिए यह समय कड़ी मेहनत और चुनौतियों भरा रहेगा, लेकिन अंततः आपकी जीत होगी. कोर्ट-कचहरी, लोन या किसी भी विवादित मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है.

आर्थिक स्थिति: पुराने कर्ज या लोन से मुक्ति मिलने के रास्ते खुलेंगे. अनचाहे खर्चों पर नियंत्रण पाने में आप सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी, वायरल बुखार के प्रति सचेत रहें. अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें.

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर और बिजनेस: विद्यार्थियों, डिजाइनर्स और कला, लेखन या रचनात्मक  क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए जून का महीना वरदान साबित हो सकता है. नौकरी में आपके नए विचारों की जमकर सराहना होगी.

आर्थिक स्थिति: संतान की शिक्षा या किसी नए प्रोजेक्ट पर बड़ा धन खर्च हो सकता है.आय के स्रोत सामान्य और स्थिर रहेंगे.

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से आप काफी सक्रिय और खुश रहेंगे, लेकिन खान-पान की गड़बड़ी से गैस या अपच की समस्या हो सकती है.

Pisces मीन राशि (Pisces)

करियर और बिजनेस: इस महीने आपका पूरा ध्यान सुख-सुविधाओं और परिवार पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में काम का माहौल बहुत सकारात्मक रहेगा. नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी और बॉस का भरोसा बढ़ेगा.

आर्थिक स्थिति: घर के रेनोवेशन, सजावट या सुख-साधनों की चीजों पर बड़ा खर्च हो सकता है. वित्तीय योजना (Financial Planning) बनाकर चलें.

स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. आपको सीने में जकड़न, कफ या मौसम के बदलाव के कारण एलर्जी हो सकती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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