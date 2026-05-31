Gemini-Cancer June Rashifal 2026: मिथुन और कर्क राशि वालों की जून में चमकेगी किस्मत या बढ़ेंगी चुनौतियां! जानिए क्या कहते हैं सितारे?

June Rashifal 2026: जून के महीने में कई ग्रह गोचर व राशि परिवर्तन होंगे और इनका प्रभाव कई राशियों पर पड़ेगा. आज ज्योतिषाचार्य पंडित ज्ञानेश जी जानिए मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना.

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June 2026 Rashifal

Gemini-Cancer June Rashifal 2026: अंग्रेजी कैलेंडर के छठवें महीने जून 2026 की शुरुआत हो गई है और इसके साथ ही ग्रहों की चाल में भी एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है. इस महीने ब्रह्मांड के सितारे दो खास राशियों- मिथुन (Gemini) और कर्क (Cancer) के लिए कुछ बड़ा बुन रहे हैं. लेकिन सवाल यह है कि आने वाले 30 दिन आपके लिए सुनहरे अवसरों की सौगात लाएंगे या फिर मुश्किलों का पहाड़? क्या चमकेगी आपकी किस्मत या कदम-कदम पर मिलेंगी चुनौतियां? आइए ज्योतिषी एवं धर्मगुरु पंडित ज्ञानेश जी जानते हैं मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है जून 2026.

मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना?

आपकी राशि के स्वामी बुध हैं जो बुद्धि के दाता है इसलिए आपके पास दिमाग का खजाना है. आपकी बातें लोगों को प्रसन्न कर देती हैं क्योंकि आपकी बातों में जादू है और दिमाग आपका बहुत तेज है. लेकिन भटकाव से बचना आपके लिए बेहद जरूरी है. तो आइए जानते हैं जून का महीना कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए. ज्योतिषी एवं धर्मगुरु पंडित ज्ञानेश जी के अनुसार जून के महीने में अगर आप फोकस लगा लेंगे तो सफलता जरूर हासिल होगी. 22 जून तक मिथुन राशि के स्वामी बुध स्वराशि में गोचर करेंगे. जिससे रुका हुआ धन वापस आ सकता है और मन का शांति मिलेगी. लेकिन 22 जून के बाद जैसे बुध फिर से गोचर करेंगे तो थोड़ी सी परेशानियां आएंगी लेकिन उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है.

धन: धन की बात करें तो जून के महीने में धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे, रुका हुआ धन वापस आ सकता है. नौकरी में प्रमोशन हो सकता है और बिजनेस में कोई बड़ी डील मिल सकती है. नौकरी के क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है.

विद्यार्थी: छात्रों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा और खुद पर भरोसा नहीं रहेगा. लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो सफल जरूर होंगे.

किसान: जून को महीना किसानों को थोड़ा चिंता में रखेगा. किसानों के मन में फसल को लेकर चिंता रहेगा लेकिन इंद्र देव की कृपा कोई हानि नहीं होगी.

उपाय: आपके इष्ट देव भगवान गणेश जी हैं और इसलिए गणेश जी का पूजन करें और उन्हें दूर्वा घास अर्पित करें. बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं. इससे आपके जीवन में मंगल अधिक होंगे.

कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा जून का महीना?

कर्क राशि के स्वामी चंद्र देव हैं और इसलिए इस राशि के लोग चंद्रमा के प्रभाव में जीते हैं. आप लोग दिल से ज्यादा सोचते हैं और काफी भावनात्मक होते हैं. जून का महीना आपको संभलना सिखाएगा और खुशियां आपके पास आएंगी. आपका स्वभाव बहुत ही कोमल है और इसलिए आप मन से हार जाते हैं. लेकिन जिस काम को ठान लें उसे पूरा करके ही दम लेते हैं और अगर आलस आ जाए तो काम को बीच में ही छोड़ देते हैं. आप लोग जल्दी नाराज हो जाते हैं और जल्दी खुश भी हो जाते हैं. जून की बात करें तो आपकी राशि में देव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि है.

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धन: पैसों के लिहाज से जून का महीना आपके लिए संतुलित रहेगा लेकिन खर्चें बढ़ सकते हैं.

करियर: करियर में प्रमोशन मिल सकता है और सैलेरी भी बढ़ सकती है.

गृहणी: परिवार में सम्मान मिलेगा और लोग आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे.

किसान: कर्क राशि के किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ सकती है.

प्रेम: प्रेमियों के लिए यह महीना तनाव बढ़ाने वाला है.

उपाय: आपके इष्ट देव भगवान शिव बनते हैं और उनकी अराधना करना आपके लिए बेहद ही लाभकारी होगा. कच्चे दूध का दान अवश्य करें.