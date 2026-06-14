Guru Gochar 2026: 18 जून को घर लाएं 1 गुप्त चीज! कंगाल को भी धनवान बना सकता है गुरु-पुष्य का यह संयोग

Jupiter Transit in Pushya Nakshatra 2026: ज्योतिष शास्त्र में कुछ संयोग ऐसे होते हैं जो सदियों में एक बार बनते हैं और जब ये बनते हैं, तो कंगाल को भी मालामाल बनाने की ताकत रखते हैं. ऐसा ही एक बेहद दुर्लभ और महा-कल्याणकारी संयोग इस साल 18 जून 2026 से शुरू होने जा रहा है. धन, वैभव और सौभाग्य के दाता देवगुरु बृहस्पति नक्षत्रों के राजा ‘पुष्य नक्षत्र’ में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ वे अगले 60 दिनों तक यानी 18 अगस्त 2026 तक विराजमान रहेंगे.
ज्योतिषविदों के अनुसार, गुरु इस समय अपनी उच्च राशि कर्क में हैं और शनि के स्वामित्व वाले पुष्य नक्षत्र के साथ मिलकर एक ऐसा ‘अक्षय राजयोग’ बना रहे हैं, जो सीधे आपकी तिजोरी को प्रभावित करेगा. शास्त्रों में साफ कहा गया है कि इस 60 दिनों के महा-संयोग में यदि आप सिर्फ एक खास चीज खरीदकर घर ले आते हैं, तो सालभर आपके घर में पैसों की बरसात होती रहेगी. आइए जानते हैं क्या है वो चमत्कारी चीज.
अक्सर पुष्य नक्षत्र का नाम आते ही लोग सोना या चांदी खरीदने की सोचने लगते हैं, लेकिन हर किसी का बजट इतना नहीं होता. तंत्र शास्त्र और शास्त्रों के अनुसार, गुरु-पुष्य के इस महा-संयोग में जो सबसे चमत्कारी और अचूक चीज आपको खरीदनी है, वह है साबुत हल्दी की गांठ और चने की दाल.जी हां, दिखने में यह बेहद साधारण और सस्ती लग सकती है, लेकिन इसके पीछे का ज्योतिषीय गणित आपकी किस्मत बदल सकता है:
कैसे करें उपाय: इस 60 दिनों के भीतर किसी भी शुभ मुहूर्त में मार्केट से बिना टूटी हुई खड़ी हल्दी की 5 गांठें और थोड़ी सी चने की दाल खरीदकर लाएं.
विधि: इन्हें घर लाकर गंगाजल से शुद्ध करें और एक साफ पीले कपड़े में बांध लें. इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर ‘ॐ बृं बृहस्पतये नमः’ मंत्र का जाप करें.
कहाँ रखें: पूजा के बाद इस पोटली को अपनी तिजोरी, लॉकर या उस स्थान पर रख दें जहाँ आप अपने पैसे और गहने रखते हैं.
चमत्कार: देवगुरु बृहस्पति को पीली वस्तुएं, हल्दी और चने की दाल अत्यंत प्रिय हैं. पुष्य नक्षत्र में जब आप इसे तिजोरी में स्थापित करते हैं, तो यह एक ‘धन चुंबकीय यंत्र’ की तरह काम करता है, जो पैसों की किल्लत को हमेशा के लिए खत्म कर देता है.
अगर आप कुछ बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो हल्दी के अलावा ये चीजें भी इस महा-संयोग में आपके लिए ‘कुबेर का खजाना’ साबित हो सकती हैं
सोना खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन आप पीतल खरीद सकते हैं पीतल गुरु की मुख्य धातु है। इस दौरान घर के मंदिर के लिए पीतल का श्रीयंत्र या किचन के लिए पीतल का कोई बर्तन खरीदना घर में सुख-समृद्धि का वास कराता है.
बृहस्पति बुद्धि के कारक हैं. इस समय भगवद्गीता, रामायण या बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी सामग्री जैसे पेन, कॉपी, लैपटॉप खरीदना आपके करियर और व्यापार में चौगुनी तरक्की लेकर आता है.
पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि देव हैं जो जमीन-जायदाद के कारक हैं, और गुरु समृद्धि के इसलिए इस 60 दिनों के कालखंड में नया घर खरीदना या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना लॉन्ग-टर्म में बंपर मुनाफा देता है
वैसे तो गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए शुभ है, लेकिन कर्क, धनु, कन्या और मीन राशि वाले जातकों के लिए यह 60 दिन किसी लॉटरी से कम नहीं हैं. इन्हें अचानक धन लाभ, नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में बड़ी डील मिलने के प्रबल योग हैं.
वक्त और मौका हर किसी को मिलता है, और 18 जून से शुरू हो रहा यह 60 दिनों का महा-संयोग आपके लिए वही मौका है. बड़ी खरीदारी न सही, लेकिन मात्र कुछ रुपयों की हल्दी और चने की दाल लाकर अपनी तिजोरी को हमेशा के लिए धन-धान्य से भर लें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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