Jyeshtha Adhik Maas Purnima Vrat Katha: अधिकमास पूर्णिमा की कथा में छिपा है सुख-समृद्धि का रहस्य, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत

Jyeshtha Adhik Maas Purnima Vrat Katha: वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानि 31 मई को ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा तिथि है और इस दिन व्रत रखने व स्नान-दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है.

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Adhik Maas Purnima 2026

Jyeshtha Adhik Maas Purnima Vrat Katha: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है और तीन साल में एक बार आने वाले अधिकमास पूर्णिमा बहुत ही खास होती है. कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने वाले जातक को कइ गुना पुण्य की फल प्राप्त होता है. आज ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा तिथि है और इस दिन कई महिलाएं उपवास रखती हैं. इस दिन मां लक्ष्मी और चंद्रमा का पूजन किया जाता है. व्रत व पूजा के साथ ही इस दिन व्रत कथा पढ़ना व सुनना महत्वपूर्ण माना गया है. कहा जाता है कि कथा सुने बिना या पढ़े बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता.

अधिकमास पूर्णिमा व्रत कथा

पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था. दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन अत्यधिक गरीबी के कारण उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था. एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा कि वे किसी ज्ञानी संत से अपनी परेशानियों का समाधान पूछें. इसके बाद ब्राह्मण एक संत के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई. संत ने उन्हें अधिकमास में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखने, भगवान विष्णु की पूजा करने और श्रद्धापूर्वक व्रत कथा सुनने का उपदेश दिया. साथ ही संत ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति अधिकमास की पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से व्रत रखता है, दान-पुण्य करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे-धीरे समाप्त होने लगते हैं.

संत की बात मानकर ब्राह्मण दंपति ने अधिकमास पूर्णिमा का व्रत रखा. दोनों ने अधिकमास पूर्णिमा के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान किया और फिर विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा की. इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को अन्न और वस्त्र का दान दिया और व्रत कथा का श्रवण किया. उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें सुख, समृद्धि और धन-धान्य का आशीर्वाद दिया. इस व्रत के प्रभाव से कुछ समय बाद उनके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गईं और उनका घर खुशियों से भर गया. कहते हैं कि तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई कि अधिकमास पूर्णिमा के दिन व्रत के साथ कथा का श्रवण करने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है और इसका फल मिलता है.

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अधिकमास पूर्णिमा के दिन क्या करें?

अधिकमास पूर्णिमा के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना गया है. यदि ऐसा संभव नहीं है तो घर में स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा गंगाजल अवश्य मिलाएं.

इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. साथ ही रात्रि के समय चंद्र देव का पूजन करनें और अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें.

अधिकमास पूर्णिमा के दिन विष्णु सहस्रनाम या श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ करना बेहद ही फलदायी माना गया है.

पूर्णिमा के दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान दें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.