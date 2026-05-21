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Jyeshtha Adhik Purnima 2026 Date: 30 या 31 मई? जानिए ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा की सही डेट और पूजा का शुभ समय

Jyeshtha Adhik Purnima 2026: अधिकमास यानि पुरुषोत्तम माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है. कहते हैं इस दिन गंगा स्नान व दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है.

Published date india.com Published: May 21, 2026 6:53 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Jyeshtha Adhik Purnima 2026 Date: 30 या 31 मई? जानिए ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा की सही डेट और पूजा का शुभ समय
Jyeshtha Adhik Purnima 2026

Jyeshtha Adhik Purnima 2026 Date: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही खास व फलदायी माना गया है और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान व दान की परंपरा है. कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन स्नान व दान करने से जातकों को श्रीहरि विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा तिथि खास होती है लेकिन ज्येष्ठ अधिक माह की पूर्णिमा तिथि को बहुत ही फलदायी माना गया है. इस दिन व्रत रखन और विष्णु जी की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. अधिकमास तीन साल में एक बार आता है और इसलिए ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा महत्व अधिक होता है. आइए जानते हैं कि इस साल कब रखा जाएगा ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा का व्रत.

ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा तिथि 30 मई को सुबह 11 बजकर 57 मिनट पर शुरू होगी और 31 मई को दोपहर 2 बजकर 14 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा 31 मई 2026 को मनाई जाएगी और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान किया जाएगा. लेकिन जो जातक पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वह ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 30 मई 2026 को रखेंगे क्योंकि 30 मई को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी.

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ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा 2026 शुभ मुहूर्त

ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा के दिन स्नान व दान के लिए एक नहीं, बल्कि कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं. यदि इन शुभ मुहूर्त में स्नान-दान किया जाए तो पुण्य फल की प्राप्ति होती है. पंचांग के अनुसार 31 मई को सुबह 4 बजकर 34 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 17 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा. इसके बाद दोपहर 12 बजकर 10 मिनट से दोपहर 1 बजकर 3 मिनट तक अभिजित मुहूर्त रहेगा. फिर दोपहर 2 बजकर 48 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 41 मिनट तक विजय मुहूर्त रहेगा. इन शुभ मुहूर्त में स्नान, दान व श्री​हरि का पूजन करने से शुभ फल प्राप्त होगा.

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ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा का महत्व

बता दें कि हिंदू धर्म शास्त्रों में अधिकमास का विशेष महत्व बताया गया है और यह माह ​भगवान विष्णु को समर्पित है. इसलिए इस माह आने वाली पूर्णिमा तिथि का महत्व भी अन्य पूर्णिमा की तुलना में अधिक होता है. यदि ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा तिथि के दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु का पूजन करने से जीवन में सुख—समृद्धि आती है और दुख, दरिद्रता, रोग, दोष व तनाव से मुक्ति मिलती है. पूर्णिमा की रात को चंद्रमा का पूजन किया जाता है और मान्यता है कि चंद्रमा का पूजन करने से मानसिक तनाच से राहत मिलती है और चंद्र दोष का प्रभाव भी कम होता है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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