Jyeshtha Purnima 2026 Date: 29 या 30 जून, कब है ज्येष्ठ पूर्णिमा? नोट करें सही तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त

Jyeshtha Purnima 2026 Date: ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है और इसे वट सावित्री पूर्णिमा भी कहते हैं. इस दिन गंगा में स्नान के साथ ही वट वृक्ष की पूजा का भी खास महत्व माना गया है.

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Jyeshtha Purnima 2026

ज्येष्ठ पूर्णिमा कब मनाई जाएगी?

ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का होता है विशेष महत्व

ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सुहागिन महिलाएं रखती हैं वट सावित्री का व्रत

Jyeshtha Purnima 2026 Date: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है, जिसमें ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा सुख-समृद्धि और मानसिक शांति के लिए अत्यंत फलदायी होती है. इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा की तारीख को लेकर लोग थोड़े असमंजस में हैं कि व्रत और स्नान-दान 29 जून को किया जाए या 30 जून को. अगर आप भी सही तारीख, पूजा के शुभ मुहूर्त और सही पूजा विधि को लेकर उलझन में हैं, तो यह लेख आपके लिए है. आइए जानते हैं कि इस साल उदयातिथि के अनुसार कब मनाई जाएगी ज्येष्ठ पूर्णिमा और इस व्रत का महत्व.

ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि 29 जून 2026 को सुबह 3 बजकर 6 मिनट पर शुरू होगी और 30 जून को सुबह 5 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत इस बार 29 जून 2026 को रखा जाएगा. इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 7 बजकर 16 मिनट है और चंद्रमा का पूजन करने के बाद ही पूर्णिमा व्रत का पारण किया जाता है.

ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026: स्नान-दान का शुभ मुहूर्त

ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और यह स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना शुभ माना गया है. पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 4 मिनट से लेकर 4 बजकर 44 मिनट तक रहेगा. इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में पूजा करना लाभकारी होता है और यह मुहूर्त सुबह 11 बजकर 56 मिनट से दोपहर 12 बजकर 51 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. इसके अलावा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गोधूलि मुहूर्त में संध्या पूजा की जाती है और गोधूलि मुहूर्त शाम 7 बजकर 22 मिनट से शाम 7 बजकर 46 मिनट तक रहेगा.

ज्येष्ठ पूर्णिमा पर रखा जाता है वट सावित्री व्रत

सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का अपना एक अलग और अत्यंत पूजनीय स्थान है. हिंदू पंचांग के अनुसार, यह ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है, जिसके बाद आषाढ़ महीने की शुरुआत होती है. आमतौर पर यह तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जून के महीने में आती है. कई क्षेत्रों में (विशेषकर उत्तर भारत में) महिलाएं इस दिन वट पूर्णिमा के दिन वट सावित्री व्रत भी रखती हैं. इस दिन सुहागिनें निर्जला उपवास रखकर पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. इस दिन वट यानि बरगद के पेड़ का पूजन किया जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.