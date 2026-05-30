Jyeshtha Purnima 2026 Date: ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बन रहा है अद्भुत संयोग, इस मुहूर्त में पूजा करने से खुलेंगे बंद किस्मत के दरवाजे

Jyeshtha Adhik Maas Purnima 2026 Date: सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है और इस दौरान गंगा स्नान, मां लक्ष्मी और चंद्र देवता की पूजा करने से सुख-समृद्धि के द्वार खुलते हैं. अन्य पूर्णिमा तिथि की तुलना में ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा बहुत ही खास होती है क्योंकि यह अधिकमास तीन साल में एक बार आता है. इसलिए ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा का फल पाने के लिए भी जातकों को तीन साल का इंतजार करना पड़ता है. धर्म ग्रंथों में भी ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा का महत्व बताया गया है और कहते हैं कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान व दान करने से जातक को कई गुना अधिक फल मिलता है. साथ ही जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती हैं और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से सुख-समृद्धि के द्वार खुलते हैं.
वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा तिथि 30 मई को सुबह 11 बजकर 57 मिनट पर शुरू होगी और 31 मई को दोपहर 2 बजकर 14 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा 31 मई 2026, रविवार को मनाई जाएगी. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजकर 3 मिनट से लेकर 4 बजकर 43 मिनट तक रहेगा. इस मुहूर्त में स्नान-दान करना शुभ माना गया है. यदि इस सम स्नान-दान न कर पाएं तो अभिजीत मुहूर्त भी शुभ होता है जो कि 31 मई को सुबह 11 बजकर 51 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 47 मिनट तक रहेगा.
पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा तिथि के दिन कई शुभ व अद्भुत मुहूर्त बन रहे हैं. इस दिन शिव और सिद्ध शुभ योगों का निर्माण हो रहा है. इसके अलावा इस दिन मंगल के स्वराशि में होने से रूचक राजयोग भी बन रहा है जो कि बेहद शुभ माना जाता है. इतना ही नहीं, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो रहा है. बता दें कि जब शुक्र और बुध ग्रह एक ही राशि में होते हैं तो लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होता है. इन शुभ योगों में यदि मां लक्ष्मी व भगवान विष्णु की अराधना की जाए तो घर धन-धान्य से भर जाता है.
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वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा के दिन यदि शुभ मुहूर्त में पूजन किया जाए तो शुभ फल की प्राप्ति होती है. 31 मई को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 8 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 19 मिनट तक रहेगा. इस दिन व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही किया जाता है और चंद्रोदय का समय रात 7 बजकर 36 मिनट है.
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