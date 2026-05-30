  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Jyeshtha Purnima 2026 Date Kab Hai Jyeshtha Adhik Maas Purnima Shubh Muhurat Of Snan And Daan

Jyeshtha Purnima 2026 Date: ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बन रहा है अद्भुत संयोग, इस मुहूर्त में पूजा करने से खुलेंगे बंद किस्मत के दरवाजे

Jyeshtha Purnima 2026 Date: पंचांग के अनुसार अभी ज्येष्ठ अधिकमास चल रहा है और इस माह आने वाली पूर्णिमा को ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा कहा जाता है. हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है.

Written by: Renu Yadav
Published: May 30, 2026, 1:32 PM IST
Jyeshtha Purnima 2026 Date: ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बन रहा है अद्भुत संयोग, इस मुहूर्त में पूजा करने से खुलेंगे बंद किस्मत के दरवाजे
Jyeshtha Adhik Maas Purnima 2026

Jyeshtha Adhik Maas Purnima 2026 Date: सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है और इस दौरान गंगा स्नान, मां लक्ष्मी और चंद्र देवता की पूजा करने से सुख-समृद्धि के द्वार खुलते हैं. अन्य पूर्णिमा तिथि की तुलना में ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा बहुत ही खास होती है क्योंकि यह अधिकमास तीन साल में एक बार आता है. इसलिए ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा का फल पाने के लिए भी जातकों को तीन साल का इंतजार करना पड़ता है. धर्म ग्रंथों में भी ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा का महत्व बताया गया है और कहते हैं कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान व दान करने से जातक को कई गुना अधिक फल मिलता है. साथ ही जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती हैं और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से सुख-समृद्धि के द्वार खुलते हैं.

ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है? जानें स्नान-दान का शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा तिथि 30 मई को सुबह 11 बजकर 57 मिनट पर शुरू होगी और 31 मई को दोपहर 2 बजकर 14 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा 31 मई 2026, रविवार को मनाई जाएगी. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजकर 3 मिनट से लेकर 4 बजकर 43 मिनट तक रहेगा. इस मुहूर्त में स्नान-दान करना शुभ माना गया है. यदि इस सम स्नान-दान न कर पाएं तो अभिजीत मुहूर्त भी शुभ होता है जो कि 31 मई को सुबह 11 बजकर 51 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 47 मिनट तक रहेगा.

और पढ़ें: Adhik Maas Purnima 2026: 30 या 31 मई! कब है पूर्णिमा? 3 साल में एक बार मिलेगा पुण्य कमाने का यह मौका, नोट करें सही डेट

ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बन रहा है अद्भुत संयोग

पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा तिथि के दिन कई शुभ व अद्भुत मुहूर्त बन रहे हैं. इस दिन शिव और सिद्ध शुभ योगों का निर्माण हो रहा है. इसके अलावा इस दिन मंगल के स्वराशि में होने से रूचक राजयोग भी बन रहा है जो कि बेहद शुभ माना जाता है. इतना ही नहीं, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो रहा है. बता दें कि जब शुक्र और बुध ग्रह एक ही राशि में होते हैं तो लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होता है. इन शुभ योगों में यदि मां लक्ष्मी व भगवान विष्णु की अराधना की जाए तो घर धन-धान्य से भर जाता है.

इसे भी पढ़ें: Aries-Taurus June Rashifal 2026: मेष और वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना? पैसा मिलेगा या बढ़ेंगी परेशानियां

ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा के दिन यदि शुभ मुहूर्त में पूजन किया जाए तो शुभ फल की प्राप्ति होती है. 31 मई को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 8 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 19 मिनट तक रहेगा. इस दिन व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही किया जाता है और चंद्रोदय का समय रात 7 बजकर 36 मिनट है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.