Snan Purnima 2026: 150 साल बाद स्नान पूर्णिमा पर बन रहा दुर्लभ धन योग! लकड़ी का टुकड़ा खोल सकता है किस्मत!

Snan Purnima 2026: सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसे ‘स्नान पूर्णिमा’ या ‘ज्येष्ठ पूर्णिमा’ कहा जाता है, का आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व सबसे अलग है. इस वर्ष 29 जून को आने वाली स्नान पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, पूरे 150 वर्षों के बाद इस दिन एक ऐसा दुर्लभ और महा-शक्तिशाली संयोग बन रहा है, जो व्यापार जगत से जुड़े लोगों और आर्थिक तंगी से जूझ रहे जातकों की किस्मत को पूरी तरह पलट सकता है.
इस साल स्नान पूर्णिमा पर आकाश मंडल में महा-गजकेसरी योग और त्रिकोणीय योग का एक साथ निर्माण हो रहा है. ज्योतिष शास्त्र में गजकेसरी योग को धन, ऐश्वर्य और व्यापारिक विस्तार का सबसे बड़ा कारक माना गया है. जब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का शुभ संबंध बनता है, तब इस योग का उदय होता है. 150 साल बाद बन रहे इस त्रिकोणीय संबंध के कारण व्यापार में अचानक धन वर्षा, रुके हुए काम गति पकड़ने और कर्ज से मुक्ति के प्रबल योग बन रहे हैं. यदि लंबे समय से आपका व्यवसाय मंदी के दौर से गुजर रहा है, तो यह दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है.
इस पावन तिथि का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती के एक अत्यंत गुप्त संवाद से भी जुड़ा है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, महादेव ने स्वयं माता पार्वती को ’32 पूर्णिमा व्रत’ के महात्म्य के बारे में बताया था. शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी व्यक्ति जीवन की घोर दरिद्रता, कंगाली और दुखों से त्रस्त है, उसके लिए यह व्रत और इस दिन किए जाने वाले उपाय अचूक मार्ग हैं. यह व्रत न केवल सात पीढ़ियों की दरिद्रता को मिटाता है, बल्कि जीवन में अपार ऐश्वर्य, यश और कीर्ति लेकर आता है.
स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ के ‘दारु-ब्रह्म’ स्वरूप की पूजा का विधान है. इस दिन अपने व्यापारिक स्थल, दुकान, ऑफिस या कारखाने में बरकत बढ़ाने के लिए शास्त्रों में एक बेहद प्रभावी गुप्त उपाय बताया गया है:
सामग्री और शुद्धिकरण: 29 जून को सुबह स्नान के बाद नीम की लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा लें. नीम की लकड़ी को साक्षात दारु-ब्रह्म (भगवान जगन्नाथ का काष्ठ रूप) का प्रतीक माना जाता है. इस लकड़ी को गंगाजल से अच्छी तरह शुद्ध कर लें.
तिलक और पूजन: शुद्धिकरण के बाद लकड़ी पर पवित्र पीले चंदन से तिलक करें और मां लक्ष्मी व भगवान जगन्नाथ का ध्यान करें.
मंत्र और स्थापना: इसके बाद ‘ॐ श्री जगन्नाथाय नमः’ मंत्र का 108 बार जाप करते हुए इस लकड़ी को एक साफ लाल रेशमी कपड़े में बांध लें. अब इस पोटली को श्रद्धापूर्वक अपनी तिजोरी, कैश बॉक्स या कार्यस्थल के मंदिर में स्थापित कर दें.
यह उपाय इतना प्रभावी माना जाता है कि इसे स्थापित करते ही व्यापार की राह में आने वाली हर आर्थिक बाधा, ग्राहकों की कमी, भारी कर्ज का बोझ और किसी की भी बुरी नजर तुरंत भस्म हो जाती है. यह उपाय आपके कार्यस्थल के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना देता है, जिससे धन का आगमन निरंतर बना रहता है.
अखंड बरकत, सुख-समृद्धि और कंगाली से मुक्ति के इस 150 साल पुराने महा-रहस्य को खुद तक सीमित न रखें. इस पावन संदेश को अपने मित्रों, परिजनों और साथी व्यापारियों के साथ अभी शेयर करें, ताकि इस महा-संयोग का लाभ हर किसी को मिल सके.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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