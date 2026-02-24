By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Jyotish shastra: दर्शन के बाद मंदिर की पैड़ी पर क्यों बैठते थे बुजुर्ग, जपते थे कौन सा मंत्र? क्या है इस परंपरा का रहस्य
सदियों से मंदिर की सीढ़ियों पर दर्शन के बाद कुछ देर रुककर विश्राम करने का विधान है. माना जाता है कि इस परंपरा के पीछे गहरा रहस्य छुपा है.
Jyotish shastra: पुराने समय में मंदिर जाना केवल दर्शन करना नहीं, बल्कि एक संपूर्ण आध्यात्मिक प्रक्रिया मानी जाती थी. हमारे बुजुर्ग दर्शन के बाद तुरंत घर नहीं लौटते थे, बल्कि मंदिर की पैड़ी (सीढ़ियों) पर कुछ देर शांत बैठते थे. इस दौरान वे एक अत्यंत पवित्र श्लोक का उच्चारण करते थे, जो जीवन और मृत्यु के प्रति उनकी गहरी आध्यात्मिक दृष्टि को प्रकट करता है.
इस पवित्र श्लोक का करते थे जाप
अनायासेन मरणम् ,बिना देन्येन जीवनम्
देहान्ते तव सानिध्यम्, देहि मे परमेश्वरम्
श्लोक का गहरा अर्थ
अनायासेन मरणम्
हे प्रभु, हमारी मृत्यु बिना किसी कष्ट के हो. जीवन के अंतिम क्षणों में हम असहाय होकर पीड़ा न सहें, बल्कि सहज रूप से शरीर का त्याग करें.।
बिना देन्येन जीवनम्
जीवन में कभी किसी पर आश्रित न होना पड़े. न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, न बोझ बनना पड़े. सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जीवन बीते.
देहान्ते तव सानिध्यम्
मृत्यु के समय भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, जैसे भीष्म पितामह जब मृत्युशैया पर थे, तब स्वयं भगवान श्रीकृष्ण उनके सामने उपस्थित थे.
देहि मे परमेश्वरम्
हे परमेश्वर, हमें ऐसा ही पवित्र जीवन और शुभ मृत्यु का वरदान दें.
प्रार्थना और याचना में अंतर
प्रार्थना और याचना समान नहीं हैं. याचना सांसारिक वस्तुओं के लिए होती है जैसे धन, सफलता, पद. प्रार्थना जीवन के उच्चतर मूल्यों के लिए होती है शांति, सम्मान, सहज मृत्यु, ईश्वर का सानिध्य. मंदिर की पैड़ी पर बैठकर बुजुर्ग वस्तुएं नहीं, बल्कि जीवन की गरिमा मांगते थे.
दर्शन के बाद पैड़ी पर बैठने के प्रमुख कारण
सकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात करना
मंदिर में घंटियों की ध्वनि, मंत्रोच्चार और धूप-हवन से एक विशेष कंपन उत्पन्न होता है. कुछ देर शांत बैठने से मन उस ऊर्जा को आत्मसात करता है.
भगवान का ध्यान और स्मरण
बुजुर्ग कहते थे “मंदिर में खुली आंखों से भगवान को देखो, बाहर आकर बंद आंखों से उन्हें अपने भीतर देखो”
ये अभ्यास ध्यान की उच्च अवस्था माना जाता था. इससे मानसिक शांति की अनुभूति होती थी.
विशेष श्लोक का पाठ
पैड़ी पर बैठकर इस श्लोक का उच्चारण करना जीवन-दर्शन को स्मरण कराने जैसा था. सम्मानपूर्वक जीवन और सहज मृत्यु की कामना. सीढ़ियां प्रतीक हैं ऊपर ईश्वर, नीचे मनुष्य. वहां बैठना समर्पण का संकेत है. इससे अहंकार कम होता है और मन विनम्र बनता है.
थकान दूर करना
पुराने समय में लोग दूर-दूर से पैदल मंदिर आते थे. दर्शन के बाद कुछ देर बैठना शारीरिक विश्राम भी था और साथ में सामाजिक मेलजोल भी.
परंपरा का संदेश
ये परंपरा सिखाती है कि दर्शन केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक अनुभूति है. जल्दबाज़ी में नहीं, बल्कि शांत मन से भगवान को देखना और फिर उसी शांति को भीतर उतारना ही सच्चा दर्शन है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.
