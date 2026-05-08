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Kabirdas Jayanti 2026 Kab Hai Sant Kabirdas Hindu The Ya Muslim Religion Mystery

Kabirdas Jayanti 2026: मस्जिद में पले, राम का नाम जपा! कब है कबीरदास जयंती? जानिए संत कबीर के धर्म का रहस्य

Kabirdas Jayanti 2026: संत कबीरदास जी ने केवल एक संत ही नहीं, बल्कि महान कवि और समाज सुधारक भी रहे हैं. कबीरदास जी ने लोगों को पाखंड, अंधविश्वास और दिखावटी धार्मिकता से दूर रहने की शिक्षा दी.

Kabirdas Jayanti 2026

Kabirdas Jayanti 2026 Date: इस साल महान कवि और संत कबीरदास जी की 649वीं जन्म वर्षगांठ मनाई जाएगी. कबीरदास जी एक ऐसे संत रहते हैं जिनके अनुयायी केवल हिंदू ही नहीं, बल्कि मु​स्लिम भी रहे हैं. उन्होंने धर्म के नाम पर समाज में फैले कई अंधविश्वासों और बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया. इसलिए हर साल संत कबीरदास जी की जयंती बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है. लेकिन कबीरदास जी का धर्म क्या था इस बात को लेकर अभी भी लोगों के बीच मतभेद है. कुछ लोगों का मानना है कि कबीरदास जी हिंदू थे तो कुछ उन्हें मुस्लिम बताते हैं. आइए जानते हैं कि कबीरदास जी हिंदू थे या मुसलमान और कब मनाई जाएगी उनकी जयंती?

कबीरदास जयंती 2026 कब है?

हर साल ज्येष्ठ माह की पूर्णिम तिथि के दिन कबीरदास जयंती मनाई जाती है और देशभर में इस दिन को बहुत ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. बता दें कि इस साल कबीरदास जयंती 29 जून 2026 को मनाई जाएगी. वैसे कबीरदास जी के जन्म को लेकर भी विद्वानों के बीच काफी मतभेद है. कुछ लोकप्रिय मान्यताओं के अनुसार कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था. वहीं कुछ लोगों का मत है कि उनका जन्म 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ था.

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कौन थे संत कबीरदास?

संत कबीरदास को 15वीं शताब्दी का महान संत और कवि माना गया है और उनके जन्म से जुड़ी ​कई लोककथाएं काफी प्रचलित है. कहते हैं कि उनका पालन-पोषण एक जुलाहा दंपति ने किया जिनका नाम नीरू और नीमा था. कबीरदास का बचपन से ही आध्यात्म और भक्ति की ओर झुकाव था.

कबीरदास जी हिंदू थे या मुस्लिम?

लोगों के बीच संत कबीरदास के धर्म को लेकर काफी मतभेद हैं. सदियों से उनका धर्म बहस का एक मुद्दा रहा है. कुछ लोग उन्हें हिंदू मानते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि कबीरदास जी मु​सलमान थे. जबकि संत कबीरदास ने स्वंय को कभी भी किसी एक धर्म तक सीमित नहीं रखा. उन्हें राम का नाम भी जपते थे और अल्लाह का भी जिक्र करते थे. उनके लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ही एक थे.

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कबीरदास जी के दोहो हिंदू-मुस्लिम दोनों धर्मों की झलक दिखाई देती है. उन्होंने दोनों ही धर्मों के लोगों को अंधविश्वास और धार्मिक दिखावे से दूर रहने की शिक्षा दी. कबीरदास जी हमेशा मंदिर और मस्जिद का विरोध किया, उनका मानना था जिस भी ईष्ट को आप मानते हैं वह आपके मन में होने चाहिए उनकी उपासना या अराधना के लिए दिखावे की जरूरत नहीं है.

इंसानियत है सबसे बड़ा धर्म

संत कबीरदास जी ने लोगों को प्रेम, भाईचारे और इंसानियम का संदेश दिया. उनका कहना था कि ईश्वर एक है और मनुष्य के लिए धर्म नहीं, बल्कि इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए. उनका मत था कि इंसानियत से बड़ा कोई धम नहीं है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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