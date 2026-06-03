दिव्य यात्रा: 15 जून को कैंची धाम महा-उत्सव में 'बिना उलझन' पहुंचने की सीक्रेट ट्रिक, आसान हो जाएगा आपका सफर!

Kainchi Dham Yatra 2026: 15 जून को कैंची धाम स्थापना दिवस और अगले ही दिन बड़ा मंगलवार! इस डबल महा-संयोग पर भारी भीड़ के बीच 'बिना उलझन' बाबा के दर्शन करने की ये रही सीक्रेट ट्रिक.

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बिना टेंशन कैंची धाम यात्रा: IRCTC लाया खास ऑफर

Kainchi Dham Yatra 2026: दरअसल, आगामी 15 जून को कैंची धाम का भव्य ‘स्थापना दिवस’ महा-उत्सव है और अगले ही दिन यानी 16 जून को ‘बड़ा मंगलवार’ भी है. इस बैक-टू-बैक डबल महा-संयोग के कारण उत्तराखंड की वादियों में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ने वाला है, जिसकी प्रशासन भी विशेष तैयारी कर रहा है. ऐसे में इस दो दिन के महा-उत्सव के दौरान भारी भीड़ और ट्रैफिक के बीच ‘बिना उलझन’ बाबा के दर्शन करने की सीक्रेट ट्रिक जान लें.

उत्तराखंड की शांत वादियों में स्थित बाबा नीम करोली महाराज का ‘कैंची धाम’ आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है. देश-विदेश से हर रोज हजारों श्रद्धालु यहां बाबा नीम करोली के दर पर शीश नवाने पहुंचते हैं लेकिन अगर आप आगामी 15 जून को कैंची धाम जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको विशेष तैयारी की जरूरत है.

दरअसल, 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस (महा-उत्सव) है. इस दिन यहां भव्य भंडारे का आयोजन होता है और बाबा के दर्शन के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है. आपकी इस आस्था से भरी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए यहां है एक कम्पलीट स्मार्ट ट्रैवल गाइड.

15 जून का इतिहास और महत्व: क्यों उमड़ता है जनसैलाब?

कैंची धाम की स्थापना 15 जून 1964 को हुई थी. हर साल इस तारीख को धाम का स्थापना दिवस बेहद धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन का मुख्य आकर्षण होता है बाबा का विश्वप्रसिद्ध मालपुआ प्रसाद, जिसे पाने के लिए श्रद्धालु भोर की पहली किरण से ही लंबी कतारों में लग जाते हैं. इस दिन पूरे क्षेत्र की वाइब और ऊर्जा देखते ही बनती है.

रूट और ट्रांसपोर्ट गाइड: कैसे पहुँचें कैंची धाम?

ट्रेन से: सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो धाम से लगभग 38 किलोमीटर दूर है. दिल्ली, लखनऊ और हावड़ा जैसे बड़े शहरों से यहाँ के लिए सीधी ट्रेनें हैं. रेलवे स्टेशन से आपको भवाली या कैंची धाम के लिए टैक्सियां मिल जाएंगी.

फ्लाइट से: नजदीकी हवाई अड्डा पंतनगर है (दूरी करीब 70 किमी). वहां से आप प्राइवेट कैब कर सकते हैं.

सड़क मार्ग से: यदि आप अपनी गाड़ी या बस से आ रहे हैं, तो हल्द्वानी और काठगोदाम होते हुए भवाली के रास्ते कैंची धाम पहुंचा जा सकता है.

IRCTC का स्पेशल गिफ्ट: बिना किसी टेंशन के करें बाबा के दर्शन

अगर आप 15 जून के महा-उत्सव या इस समर सीजन में खुद गाड़ी चलाने, रूट डायवर्जन या होटल ढूंढने के झंझट से पूरी तरह बचना चाहते हैं, तो इंडियन रेलवे (IRCTC) आपके लिए एक शानदार और बजट-फ्रेंडली टूर पैकेज़ लेकर आया है.

पैकेज़ कोड: SCZUBG08

इस पैकेज़ में क्या है खास? इसमें आपकी ट्रेन/बस टिकट, ठहरने (Accommodation) की व्यवस्था और लोकल ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी IRCTC की होती है. 15 जून जैसी भारी भीड़ वाले मौके पर भी आपको रहने या दर्शन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि IRCTC का शेड्यूल पहले से तय होता है. सोलो ट्रैवलर्स, कपल्स और बुजुर्गों के लिए यह पैकेज़ बेहद सुरक्षित और किफायती है.

कैसे करें बुक: यदि आप इस स्पेशल पैकेज़ के जरिए जाना चाहते हैं, तो [IRCTC Tourism](https://www.irctctourism.com/pacakage_description?packageCode=SCZUBG08) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर Package Code: SCZUBG08 से अपनी सीट तुरंत रिजर्व कर सकते हैं.

‘प्रशासनिक अलर्ट’: ट्रैफिक और रूट डायवर्जन (सबसे ज़रूरी जानकारी)

15 जून को होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और नैनीताल पुलिस सख्त ट्रैफिक प्लान लागू करती है:

नो-एंट्री और पार्किंग: उत्सव के दिन हल्द्वानी-अल्मोड़ा हाईवे पर भारी वाहनों और निजी गाड़ियों की सीधी एंट्री बंद कर दी जाती है. गाड़ियों को कई किलोमीटर पहले (जैसे सैनिटोरियम या भवाली के पास) अस्थायी पार्किंग में रोक दिया जाता है.

शटल सेवा और पैदल यात्रा: पार्किंग स्थल से मंदिर के पास तक ले जाने के लिए प्रशासन शटल बसें और टैक्सियां चलाता है.हालांकि, मुख्य मंदिर से करीब 1 से 2 किलोमीटर पहले आपको पैदल ही यात्रा करनी होगी, इसलिए आरामदायक जूते पहनकर आएं.

ठहरने की व्यवस्था: ‘नो एडवांस, नो एंट्री’

अगर आप 14 या 15 जून को कैंची धाम के आसपास (भवाली, अल्मोड़ा रोड) होटल या होमस्टे ढूंढने की सोच रहे हैं, तो यह गलती न करें. इस दौरान सभी होटल्स हफ्तों पहले बुक हो जाते हैं.

स्मार्ट टिप: यदि कैंची धाम या भवाली में जगह न मिले, तो आप हल्द्वानी, काठगोदाम या भीमताल में रुक सकते हैं और 15 जून की सुबह जल्दी (3 या 4 बजे) कैंची धाम के लिए निकल सकते हैं.

मर्यादा और नियम: क्रिएटर्स और व्लॉगर्स के लिए नोट

कैंची धाम एक अत्यंत जाग्रत और अनुशासित आश्रम है.

मंदिर परिसर और गर्भगृह के भीतर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूरी तरह वर्जित है.

यदि आप रील्स या व्लॉग के लिए विजुअल्स शूट करना चाहते हैं, तो मंदिर परिसर के बाहर, नदी के किनारे या ब्रिज के पास से ही शॉट्स लें.

धाम में शालीन और मर्यादित कपड़े पहनकर ही प्रवेश करें.

दिव्य यात्रा’ का विशेष सुझाव: 15 जून का महा-उत्सव आस्था का एक अद्भुत समंदर है. यदि आप इस भव्य उत्सव, भजन-कीर्तन और मालपुआ भंडारे का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो पूरी तैयारी और धैर्य के साथ आएं. वहीं, अगर आप बाबा के दरबार में एकांत और शांति की तलाश में आ रहे हैं, तो 15 जून के बजाय जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई का प्लान बनाना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.