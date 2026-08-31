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आज की रात चांद से जुड़ा है बड़ा नियम! कजरी तीज और बहुला चौथ का महासंयोग, व्रत खोलने से पहले जरूर करें ये काम

Kajari Teej 2026: आज कजरी तीज और बहुला चौथ का संयोग है. जानें चंद्र दर्शन, अर्घ्य और व्रत पारण से जुड़े जरूरी नियम और सावधानियां.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: August 31, 2026, 11:40 AM IST
KAJRI TEEJ
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  • कजरी तीज और बहुला चौथ एक दिन
  • चंद्र दर्शन के बाद व्रत पारण की परंपरा
  • चांद को अर्घ्य देकर करें पूजा
  • अपने शहर का चंद्रोदय समय ही देखें

Kajari Teej 2026: आज 31 अगस्त 2026 को हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि का खास संयोग बन रहा है. सूर्योदय के समय तृतीया तिथि होने की वजह से आज कजरी तीज का व्रत रखा जा रहा है, जबकि सुबह करीब 8:50 बजे के बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो गई. यही चतुर्थी बहुला चौथ और हेरंब संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाई जा रही है. इस तरह आज का दिन दो प्रमुख व्रतों के संयोग की वजह से खास बन गया है.

कजरी तीज में क्या किया जाता है?

कजरी तीज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है. उत्तर भारत के कई हिस्सों में इसे सुहाग और दांपत्य जीवन से जुड़े व्रत के तौर पर मनाने की परंपरा है. विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं, जबकि कुछ जगह अविवाहित लड़कियां भी अच्छे जीवनसाथी की कामना से यह व्रत करती हैं.

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इस दिन शिव-पार्वती की पूजा के साथ कजरी तीज की कथा सुनने की परंपरा है. कई क्षेत्रों में नीमड़ी माता की पूजा भी की जाती है. हालांकि पूजा की विधि एक जैसी नहीं है और स्थानीय परंपराओं के अनुसार इसमें अंतर देखने को मिलता है.

बहुला चौथ क्यों है खास?

चतुर्थी तिथि से जुड़ा बहुला चौथ व्रत भी आज ही रखा जा रहा है. इस व्रत में गाय और बछड़े की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है. कई परंपराओं में भगवान श्रीकृष्ण और भगवान गणेश की पूजा भी की जाती है. व्रत के पीछे संतान की सुख-समृद्धि और उनके मंगल की कामना जुड़ी मानी जाती है.

बहुला चौथ की खास पहचान इसकी गौ-पूजा परंपरा है. जिन स्थानों पर गाय और बछड़े की पूजा की जाती है, वहां उन्हें रोली, अक्षत और फूल अर्पित किए जाते हैं और भोजन या चारा खिलाने की परंपरा निभाई जाती है.

आज चांद का क्या है कनेक्शन?

आज के संयोग में सबसे अहम बात चंद्रमा से जुड़ी है. चतुर्थी के साथ हेरंब संकष्टी चतुर्थी भी पड़ रही है. संकष्टी चतुर्थी के व्रत में भगवान गणेश की पूजा के बाद चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देने की परंपरा है. इसके बाद व्रत पारण किया जाता है. 31 अगस्त को चतुर्थी तिथि रात में मौजूद रहेगी, इसलिए चंद्रोदय के बाद पारण का नियम लागू होता है.

यही वजह है कि आज दोनों व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए चंद्रमा के उदय का समय महत्वपूर्ण हो जाता है. दिल्ली के हिसाब से आज चंद्रोदय करीब 8:28-8:29 बजे के आसपास बताया गया है, जबकि गाजियाबाद के लिए भी करीब 8:28 बजे का समय दिया गया है. दूसरे शहरों में समय अलग हो सकता है.

व्रत खोलने से पहले जरूर करें ये काम

अगर आप बहुला चौथ या हेरंब संकष्टी का व्रत रख रही हैं, तो शाम की पूजा पूरी करने के बाद चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें. चंद्रमा के दर्शन होने पर अपनी परंपरा के अनुसार जल से अर्घ्य दें और गणेश जी की पूजा करें. इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है.

कजरी तीज रखने वाली महिलाओं के लिए भी कई क्षेत्रों में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलने की परंपरा है. इसलिए आज सबसे जरूरी बात यही है कि व्रत खोलने से पहले अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार चंद्रोदय का समय जरूर देख लें.

ध्यान रखें, कजरी तीज और बहुला चौथ की पूजा-पद्धति अलग-अलग क्षेत्रों में अलग हो सकती है. इसलिए किसी दूसरे शहर के समय या किसी सोशल मीडिया पोस्ट को अंतिम मानने के बजाय स्थानीय पंचांग और अपनी पारिवारिक परंपरा को प्राथमिकता देना बेहतर है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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