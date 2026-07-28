Kajari Teej Vrat 2026: कब है कजरी तीज? नोट करें सही डेट, जानिए हरियाली तीज से कितना और क्यों है अलग

Kajari Teej Vrat 2026: कजरी तीज के दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना से उपवास रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन करती हैं. आइए जानते हैं इस साल कब है कजरी तीज?

Written by: Renu Yadav
Published: July 28, 2026, 5:58 PM IST
Kajari Teej Vrat 2026: कब है कजरी तीज? नोट करें सही डेट, जानिए हरियाली तीज से कितना और क्यों है अलग
Kajari Teej 2026
  • कजरी तीज का व्रत कब रखा जाएगा?
  • क्या कजरी तीज और हरियाली तीज एक ही है?
  • कजरी तीज के दिन होती है भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा.
  • पति की लंबी आयु की कामना से रखा जाता है ये व्रत.

Kajari Teej Vrat 2026: हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत व उपवास का अपना खास महत्व होता है और कुछ व्रत पति की लंबी आयु की व सौभाग्य की कामना से रखे जाते हैं. करवा चौथ और हरियाली तीज की तरह ही कजरी तीज भी सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण व्रत माना गया है. जो कि भाद्रपर माह के कृष्ण पक्ष की तीज के दिन रखा जाता है. सुहागिन महिलाएं यह व्रत पति की लंबी उम्र और दांपत्य जीवन में खुशहाली की कामना से रखती हैं. वहीं कुंवारी कन्याएं योग्य वर की कामना से कजरी तीज के दिन उपवास रखती हैं. आइए जानते हैं कि इस साल कब रखा जाएगा कजरी तीज का व्रत और हरियाली तीज से क्यों है अलग.

कजरी तीज 2026 कब है?

हिंदू धर्म में तीज का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और साल में तीन बार तीज के व्रत पड़ते हैं. जिसमें हरियाली तीज, हरतालिका तीज और कजरी तीज का व्रत शामिल है. सावन के महीने में हरियाली तीज आती है, वहीं भाद्रपद माह में कजरी और हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है. पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 30 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजकर 36 मिनट पर शुरू होगी और 31 अगस्त 2026 को सुबह 8 बजकर 50 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल कजरी तीज का व्रत 31 अगस्त 2026, सोमवार को रखा जाएगा.

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कजरी तीज का महत्व

कजरी तीज सनातन धर्म में सुहागिन महिलाओं और कंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाने वाला एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत रखती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कजरी तीज का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से है. ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती के कठिन तप और समर्पण से प्रसन्न होकर इसी दिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था. इसलिए, यह पर्व दांपत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और मधुरता का प्रतीक माना जाता है.

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कजरी तीज और हरियाली तीज में अंतर

कजरी तीज और हरियाली तीज दोनों ही हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं, लेकिन दोनों में कुछ मुख्य अंतर हैं:

हरियाली तीज सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है. यह त्योहार सावन के महीने में चारों तरफ छाई हरियाली, प्रकृति के सौंदर्य और मानसून के आगमन का प्रतीक है. इस दिन महिलाएं हरे रंग के वस्त्र और चूड़ियां पहनती हैं तथा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं. इसमें हाथों में मेहंदी लगाने और झूले झूलने की विशेष परंपरा होती है.

कजरी तीज सावन के बाद आने वाले भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है. इस दिन कजरी गीत गाने और गेहूं, चने व चावल के सत्तू के व्यंजन बनाने की परंपरा है. कजरी तीज के व्रत में सुहागिन महिलाएं शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं. संक्षेप में कहें तो हरियाली तीज सावन के महीने की हरियाली, उत्साह और झूलों का पर्व है, जबकि कजरी तीज भादों के महीने में चंद्रमा की पूजा, सत्तू के प्रसाद और पारंपरिक कजरी गायन से जुड़ा पर्व है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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