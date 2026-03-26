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Kali Mata Idol Rules: घर में मां काली की प्रतिमा रखने से पहले जान लें ये नियम, वरना पड़ सकता है भारी!
क्या घर में माँ काली की प्रतिमा रखना सही है? जानें शास्त्र, तंत्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार सही दिशा, नियम और सावधानियां.
Kali Mata Idol Rules: माँ काली को शक्ति, संरक्षण और बुराई के विनाश की देवी माना जाता है. लेकिन उनके उग्र स्वरूप के कारण अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या घर में उनकी प्रतिमा रखना सही है या नहीं. धार्मिक ग्रंथ, तंत्र परंपरा और वास्तु शास्त्र इस विषय पर अलग-अलग लेकिन जुड़ी हुई बातें बताते हैं. ऐसे में सही जानकारी के बिना निर्णय लेना कई बार भ्रम पैदा कर सकता है.
शास्त्रों में क्या कहा गया है
देवी भागवत और कालिका पुराण जैसे ग्रंथों में माँ काली के स्वरूप, शक्ति और महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है. इन ग्रंथों में उन्हें रौद्र और रक्षक दोनों रूपों में दर्शाया गया है. हालांकि, घर में प्रतिमा रखने या न रखने को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं दिया गया है. यानी शास्त्र सीधे तौर पर इसे मना या अनिवार्य नहीं करते.
तांत्रिक परंपरा क्या कहती है
तंत्र और शक्ति साधना में माँ काली के कई उग्र रूपों की पूजा विशेष विधियों से की जाती है. इन रूपों की साधना सामान्य गृहस्थ जीवन से अलग मानी जाती है. तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार, ऐसे स्वरूपों की पूजा गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए. बिना विधि और नियम के इनकी स्थापना करना उचित नहीं माना जाता.
वास्तु शास्त्र का क्या है दृष्टिकोण
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में रखी गई प्रतिमा ऊर्जा संतुलन को प्रभावित करती है. कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि माँ काली के उग्र स्वरूप को गलत दिशा या स्थान पर रखने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. वास्तु के मुताबिक प्रतिमा को पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है. साथ ही मूर्ति को जमीन से ऊपर, साफ और शांत स्थान पर रखना जरूरी होता है. घर के लिए छोटे आकार की प्रतिमा को अधिक उपयुक्त माना गया है.
लोकमान्यताएँ और धार्मिक अनुभव
लोकमान्यताओं के अनुसार, यदि माँ काली की प्रतिमा का सम्मान और नियमित पूजा नहीं की जाए, तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है. वहीं कई भक्तों का अनुभव है कि विधिपूर्वक पूजा करने से घर में शक्ति, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. धार्मिक परंपराएँ यह भी कहती हैं कि मूर्ति हमेशा साफ, सुरक्षित और सम्मानजनक स्थान पर रखनी चाहिए. टूटी या क्षतिग्रस्त प्रतिमा को घर में नहीं रखना चाहिए.
क्या घर में रखनी चाहिए माँ काली की प्रतिमा
उपलब्ध शास्त्रीय, तांत्रिक और वास्तु दृष्टिकोण को मिलाकर देखा जाए, तो माँ काली की प्रतिमा घर में रखी जा सकती है. लेकिन इसके लिए सही विधि, दिशा और नियमित पूजा का पालन जरूरी है. खासकर उग्र स्वरूप की प्रतिमा रखने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए.
माँ काली की प्रतिमा घर में रखना गलत नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह आपकी समझ, श्रद्धा और नियमों के पालन पर निर्भर करता है. सही तरीके से स्थापित और पूजी गई प्रतिमा घर में सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा ला सकती है. वहीं लापरवाही या गलत स्थापना से इसका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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