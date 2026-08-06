Kaliyug Mystery: भारत का ऐसा कौन-सा स्थान है जहां आज भी नहीं पहुंचा कलियुग? जानिए इस रहस्यमयी जगह की कहानी

Kaliyug Mystery: हिंदू धर्म शास्त्रों में चार युगों त्रेतायुग, सतयुग, द्वापर युग और कलियुग का वर्णन किया गया है. तीन युग समाप्त हो चुके हैं और अब अंतिम युग कलियुग चल रहा है. कलियुग ने पूरी दुनिया में अपने पैर पसार लिए हैं और अब ऐसी अच्छी-बुरी घटनाएं हो रही हैं जिनके बारे में ग्रंथों में पहले ही वर्णन किया जा चुका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक जगह ऐसी है जहां अभी तक कलियुग पहुंच ही नहीं पाया? इस बेहद ही पवित्र और अलौकिक स्थान का नाम है नैमिषारण्य. उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में कल-कल बहती गोमती नदी के तट पर बसा यह पावन धाम, राज्य की राजधानी लखनऊ से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. हिंदू पौराणिक मान्यताओं और सनातन परंपरा में इस धरा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है. कहा जाता है कि यह संपूर्ण पृथ्वी पर अकेला ऐसा स्थान है जहां कलियुग का प्रभाव न के बराबर है, मानो समय और कलियुग की नकारात्मक शक्तियां इसके दिव्य प्रभाव के सामने ठहर ही नहीं पाईं.
‘नैमिषारण्य’ नाम दो शब्दों से मिलकर बना है- ‘नैमिष’ (निमिष यानी पलभर) और ‘अरण्य’ (जंगल). शास्त्रों के अनुसार, नैमिषारण्य का इतिहास ब्रह्मांड की रचना से जुड़ा हुआ है और कई धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है.
88,000 ऋषियों की तपोभूमि: महाभारत और पुराणों में उल्लेख है कि महर्षि शौनक की अध्यक्षता में यहां 88,000 ऋषियों ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जो 12 वर्षों तक चला था.
पुराणों की रचना स्थली: महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य सूत जी ने इसी स्थान पर ऋषियों को 18 पुराणों और महाभारत की कथाएं सुनाई थीं इसलिए इसे पुराणों की रचना स्थली भी कहा जाता है.
सत्यनारायण कथा का उद्गम: आज घर-घर में होने वाली भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का पहला वाचन भी इसी पवित्र भूमि पर हुआ था.
पौराणिक कथाओं के अनुसार, द्वापर युग के अंत और कलियुग के आगमन के समय ऋषियों को चिंता हुई कि कलियुग में धर्म, तपस्या और शांति नष्ट हो जाएगी. तब सभी ऋषि इकट्ठा होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे इस चिंता का जिक्र किया और किसी ऐसे स्थान के बारे में पूछा जहां बैठकर वे निर्विघ्न रूप से तपस्या और धर्म-कर्म कर सकें. तब ब्रह्मा जी ने अपने मनोमय चक्र को प्रकट किया और ऋषियों से कहा कि ‘यह चक्र जहां जाकर गिरेगा, वही स्थान कलियुग के प्रभाव से मुक्त और तपस्या के लिए सबसे उपयुक्त होगा.’ ब्रह्मा जी का चक्र घूमते हुए जिस वन में गिरा, उसकी नेमि (परिधि) वही टूटकर गिर गई. चक्र के गिरने के कारण उस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ा. ब्रह्मा जी के उस दिव्य चक्र के प्रभाव के कारण यह माना जाता है कि इस पूरे क्षेत्र पर कलियुग की नकारात्मक शक्तियां अपना असर नहीं डाल पातीं.
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नैमिषारण्य में कई ऐसी जगहें हैं जो कि आज भी रहस्य से घिरी हुई हैं और लोगों के बीच इनके बारे में जानने की उत्सुकता रहती है.
चक्र तीर्थ: यह वो स्थान है जहां ब्रह्मा जी का चक्र गिरा था, वहां एक गोलाकार कुंड बन गया. माना जाता है कि इसका जल पाताल लोक से जुड़ा है और इसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं.
व्यास गद्दी: यहां महर्षि वेदव्यास जी का वृक्ष और आश्रम है, जहाँ बैठकर उन्होंने वेद-पुराणों का वर्गीकरण किया था.
दधीचि कुंड: महर्षि दधीचि ने असुरों के विनाश के लिए इसी पावन धरती पर देवराज इंद्र को अपनी अस्थियों का दान दिया था.
हनुमान गढ़ी: मान्यता है कि पाताल लोक से अहिरावण का वध करके श्रीराम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के बाद हनुमान जी सर्वप्रथम इसी स्थान पर प्रकट हुए थे.
नैमिषारण्य केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक स्थल ही नहीं है, बल्कि आज भी यहां आने वाले श्रद्धालु और साधक एक अजीब-सी शांति और दिव्य सकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं. यदि आप भी भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक परम शांति और पौराणिक इतिहास को करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो नैमिषारण्य की यात्रा आपके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव साबित हो सकती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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