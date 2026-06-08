Kalsarp Yog 2026: कल से शुरू होगा कालसर्प योग, कुंभ समेत इन 4 राशियों पर मंडरा सकता है संकट, 14 दिन रहें सावधान

Kalsarp Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में कालसर्प योग को सबसे खतरनाक योगों में से एक माना गया है. जब कालसर्प योग का निर्माण होता है तब कुछ राशियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

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Kalsarp Yog 2026

Kalsarp Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में कई शुभ व अशुभ योगों बताए गए हैं और अशुभ योग में सबसे खतरनाक कालसर्प योग होता है. जब कुंडली में सभी सात मुख्य ग्रह (सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि) राहु और केतु के बीच आ जाते हैं, तो कालसर्प योग का निर्माण होता है. शास्त्रों में राहु का सांप का मुख और केतु को सांप की पूंछ माना गया है. जब कालसर्प योग निर्माण होता है तब सभी ग्रह राहु-केतु के बीच में फंस जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी सांप ने जकड़ लिया हो. इसलिए इसे कालसर्प योग कहते हैं.

कल से शुरू होगा कालसर्प योग

कालसर्प योग को खतरनाक और चुनौतिपूर्ण योग माना गया है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कल यानि 9 जून से कालसर्प योग बन रहा है जो कि 23 जून तक रहेगा. 9 जून से 23 जून तक कुंडली के सात ग्रह राहु और केतु के बीच में रहेंगे जिसका प्रभाव कई राशियों पर देखने को मिलेगा. कालसर्प योग की वजह से कुछ राशियों के जीवन में परेशानियां दस्तक देंगी और बनते काम बिगड़ जाएंगे. कल बनने वाले कालसर्प योग की वजह से 4 राशियों को सावधान रहने की जरूरत है. आइए जानते हैं कौन—सी हैं ये 4 राशियां.

वृषभ राशि: कलह का सामना

कालसर्प योग के अशुभ प्रभाव की वजह से वृषभ राशि के जातकों के जीवन में तूफान आ सकता है. इस राशि के लोगों को परिवार में कलह का सामना करना पड़ सकता है जिसक वजह से मानसिक तनाव घेर लेगा. कार्यस्थल पर काम में बाधाएं आएंगी और बोझ महसूस करेंगे. ऐसे में धैर्य रखें और काम पर फोकस करने की कोशिश करें. आर्थिक मामलों में कोई बड़ा फैसला न लें क्योंकि इसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है.

सिंह राशि: वैवाहिक जीवन में तनाव

सिंह राशि के जातकों पर भी कालसर्प योग का अशुभ प्रभाव पड़ेगा. इस राशि के लोगों के वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा और रिश्ते में अनबन रहेगी. यह रिश्तों में परीक्षा का समय है. इसलिए छोटी-छोटी बहस से बचने में ही समझदारी है. अगर आप कोई डील करने जा रहे हैं तो फिलहाल रूक जाएं क्योंकि यह डील आपके फायदे की बजाय नुकसान देगी. नौकरी बदलने में भी जल्दबाजी न करें.

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वृश्चिक राशि: रिश्तों में गलतफहमी

वृश्चिक राशि वालों के लिए 9 जून से 23 जून का समय काफी ​कठिन रहेगा. क्योंकि इस दौरान प्रेम संबंध में दरार आ सकती है और वैवाहिक जीवन में भी उथल-पुथल रहेगी. ऐसे में मन को शांत रखने की कोशिश करें और पार्टनर से बहस न करें. क्योंकि रिश्तों में गलतफहमी दूरी बढ़ा सकती है.

कुंभ राशि: धन की हानि

राहु कुंभ राशि में है और इसलिए कालसर्प योग का सीधा असर कुंभ राशि क जातकों पर पड़ेगा. आपके बेवजह खर्चें बढ़ सकते हैं जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है. खर्चों पर काबू रखें. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और बिना वजह के विवादों से दूर रहें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.