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Kamada Ekadashi 2026: कल रखा जाएगा कामदा एकादशी व्रत...रात होने से पहले जरूर कर लें ये काम

Kamada Ekadashi 2026: चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है जो कि इस साल 29 मार्च 2026, रविवार को पड़ रही है. इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है.

Published date india.com Published: March 28, 2026 4:40 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Kamada Ekadashi 2026: कल रखा जाएगा कामदा एकादशी व्रत...रात होने से पहले जरूर कर लें ये काम
Kamada Ekadashi 2026

Kamada Ekadashi 2026: सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत व उपवास का अपना महत्व माना गया है और कहते हैं कि एकादशी व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है. प्रत्येक माह दो एकादशी व्रत आते हैं और अगर जातक भक्तिभाव एकादशी व्रत रखें तो उनके जीवन में आ रहे सभी कष्ट मिट जाते हैं और अंत में श्रीहरि के चरणों में बैकुंठ में स्थान मिलता है. पंचांग के अनुसार कल यानि 29 मार्च को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस​ दिन कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा. एकादशी व्रत के कुछ जरूरी नियम होते हैं और इनका पालन करना अनिवार्य माना गया है. यदि इन नियमों को अनदेखा किया जाए तो व्रत का फल प्राप्त नहीं होता.

आज रात होने से पहले कर लें ये काम

वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी का व्रत 29 मार्च 2026, रविवार के दिन रखा जाएगा और इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता तुलसी का पूजन किया जाता है. भगवान विष्णु की पूजा करते समय तुलसी के पत्ते अर्पित किए जाते है. लेकिन हिंदू धर्म में रविवार के दिन तुलसी को स्पर्श करना अशुभ माना गया है. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि रविवार के दिन य​दि एकादशी व्रत है तो विष्णु जी को तुलसी कैसे अर्पित करें? तो बता दें कि ऐसे में एकादशी से एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़ लेने चाहिए. लेकिन ध्यान रखें कि सूर्यास्त से पहले तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए क्योंकि सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ माना गया है. तुलसी के पत्तों को पानी से धोकर किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें फिर अगले दिन यानि कल पूजा में इस्तेमाल करें.

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कामदा एकादशी व्रत के नियम

  • हिंदू धर्म में कामदा एकादशी का व्रत भी अन्य एकादशियों की तरह बेहद ही शुभ व फलदायी माना गया है. एकादशी व्रत में अन्न का सेवन करना वर्जित माना जाता है और दिनभर व्रती फलाहार करते हैं.
  • ध्यान रखें कि इस व्रत में दिन में सोना भी वर्जित माना गया है और रात्रि के समय भी यदि संभव हो तो जागरण करना चाहिए. इस दौरान भगवान विष्णु की अराधना करनी चाहिए और भजन व मंत्र करना शुभ होता है.
  • एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता. इस दिन केवल फलों का ही सेवन करना चाहिए. इसके अलावा जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसे रात के समय जागकर भगवान विष्णु की अराधना करनी चाहिए.
  • एकादशी व्रत के दिन पलंग पर सोना भी वर्जित होता है. इसलिए इस व्रत में फर्श पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए.
  • एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन यानि अगले दिन किया जाता है और सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करके सबसे पहले चावल का दान किया जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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