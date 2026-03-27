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Kamada Ekadashi 2026 Date: 28 या 29 मार्च! किस दिन रखा जाएगा कामदा एकादशी व्रत? नोट करें सही डेट और जानें पूजा का शुभ मुहूर्त
Kamada Ekadashi 2026 Date: कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और कहते हैं कि इस व्रत को रखने से जातकों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है.
Kamada Ekadashi 2026 Date: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है और प्रत्येक माह दो एकादशी व्रत आते हैं. धर्म शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत रखने वाले जातक के सभी पाप मिट जाते हैं और अंत में बैकुंठ में श्रीहरि के चरणों में स्थान मिलता है. चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं और यह व्रत सुख-सौभाग्य प्रदान करने वाला माना गया है. आइए जानते हैं इस बार कब रखा जाएगा कामदा एकादशी व्रत?
कामदा एकादशी व्रत 2026 डेट
वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 मार्च को सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगी और 29 मार्च को सुबह 7 बजकर 46 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च 2026, रविवार को रखा जाएगा. बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन होता है और इसलिए कामदा एकादशी का व्रत का पारण 30 मार्च, सोमवार को किया जाएगा. पारण का शुभ समय सुबह 6 बजकर 14 मिनट से लेकर सुबह 7 बजकर 9 मिनट तक रहेगा.
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कामदा एकादशी व्रत 2026 शुभ मुहूर्त
पंचांग के अनुसार 29 मार्च को कामदा एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 7 बजकर 30 मिनट तक रहेगा. यदि इस मुहूर्त में पूजा न कर पाएं ते अभिजित मुहूर्त में भी भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं. बता दें कि अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 1 मिनट से लेकर 12 बजकर 51 मिनट तक रहेगा.
कामदा एकादशी पूजा विधि
कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और इस दिन जातक उपवास रखते हैं. बता दें कि एकादशी व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता और दिनभर फलाहार के साथ ही व्रत रखा जाता है. इस व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है. कामदा एकादशी के दिन जल्दी उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें. फिर एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और गंगाजल छिड़क कर उसे पवित्र करें.
इसके बाद भगवान विष्णु को चंदन का तिलक करें और पीले फूल, पीले फल व पंचामृत अर्पित करें. फिर घी का दीपक जलाएं और कामदा एकादशी व्रत कथा पढ़ें. इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और दिनभर उपवास करने के बाद शाम को फिर से घी का दीपक जलाएं. अगले दिन सुबह स्नान आदि करके व्रत का पारण करें. इस व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.