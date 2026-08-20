Kamleshwar Mahadev Temple: भगवान राम ने क्यों की थी यहां भगवान शिव की पूजा? जानें श्रीनगर के इस मंदिर का रहस्य

Kameshwar Mahadev Temple: भगवान राम ने क्यों की थी यहां भगवान शिव की पूजा? जानें श्रीनगर के इस मंदिर का रहस्य

Kamleshwar Mahadev Temple: देशभर में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके पीछे कई गहरे रहस्य छिपे हुए हैं. भगवान शिव का ऐसा ही एक मंदिर श्रीनगर में भी है जहां स्वंय भगवान राम ने शिवजी की पूजा की थी.

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Kamleshwar Mahadev Temple

स्कंद पुराण में मिलता है श्री कामेश्वर महादेव मंदिर का जिक्र.

भगवान शिव के पांच प्रमुख महेश्वर पीठों में से एक है ये मंदिर.

त्रेता युग में भगवान राम ने इस मंदिर में की थी भगवान शिव की पूजा!

श्रावण मास में यहां भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु.

Shri Kamleshwar Mahadev Temple: भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और प्राचीन धार्मिक स्थलों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. देश के कोने-कोने में स्थित मंदिर न केवल अटूट आस्था के केंद्र हैं, बल्कि स्थापत्य कला और अपने अनसुलझे रहस्यों से हर किसी को अचंभित भी करते हैं. ऐसा ही एक अति प्राचीन और सिद्ध स्थान है ‘श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर’, जो भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत पवित्र स्थल है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस मंदिर का संबंध भगवान शिव द्वारा कामदेव को भस्म करने की कथा से जोड़ा जाता है. इस मंदिर में भगवान राम ने भी भगवान शिव की उपासना की थी. यहां स्थापित शिवलिंग और मंदिर परिसर का वातावरण श्रद्धालुओं को एक अनोखी आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अहसास कराता है. अपनी पौराणिक ऐतिहासिकता, दिव्य वातावरण और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने की मान्यता के कारण यह मंदिर शिव भक्तों के बीच विशेष स्थान रखता है.

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श्रीनगर में स्थित है ये मंदिर

बता दें कि श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में श्रीनगर के अलकनंदा के तट पर स्थित है. स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार, यह धाम हिमालयी क्षेत्र में स्थित भगवान शिव के पांच प्रमुख महेश्वर पीठों में से एक माना जाता है. अलकनंदा नदी का शांत किनारा और मंदिर का दिव्य वातावरण इसे ध्यान, साधना और आत्मिक शांति के लिए आदर्श बनाता है. इस मंदिर से कई पौराणिक मान्यताएं और विशेष परंपराएं जुड़ी हुई हैं:

भगवान राम की तपस्या और ‘कमलेश्वर’ नाम: पौराणिक कथा के अनुसार, त्रेता युग में रावण वध के बाद ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए प्रभु श्री राम ने यहां भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी. उन्होंने शिव जी को 108 कमल के फूल अर्पित करने का संकल्प लिया. परीक्षा स्वरूप शिव जी ने एक कमल छिपा दिया. तब श्री राम ने अपना एक नेत्र (कमल नयन) अर्पित करने का निश्चय किया. उनकी इस अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद प्रदान किया, जिसके बाद इस धाम का नाम ‘कमलेश्वर’ पड़ा.

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खड़ा दीया अनुष्ठान: बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर यहां एक विशेष परंपरा निभाई जाती है. निसंतान दंपति पूरी रात हाथ में जलता हुआ दीया (खड़ा दीया) लेकर भगवान शिव की आराधना करते हैं. मान्यता है कि इस कठिन व्रत और पूजा से दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है.

मंदिर का स्वरूप और प्रतिमाएं: मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्वयंभू भू-लिंग स्थापित है. इसके अलावा परिसर में मां गंगा, मां सरस्वती, मां अन्नपूर्णा, भगवान गणेश और पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमाएं भी दर्शनीय हैं.

हाल ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस धाम की भव्यता और धार्मिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि पौड़ी गढ़वाल आने वाले श्रद्धालुओं को श्रावण मास में भगवान शिव के इस पावन धाम के दर्शन अवश्य करने चाहिए.

इनपुट: आईएएनएस