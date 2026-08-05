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Kanwar Rules: क्या घर का कोई दूसरा सदस्य कांवड़ का जल शिवलिंग पर चढ़ा सकता है? जानिए क्या कहते हैं धर्म शास्त्र

Kanwar Rules: सावन के महीने में कांवड़ लाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस कठिन कांवड़ यात्रा से लाए गए गंगाजल से सावन शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है.

Written by: Renu Yadav
Published: August 5, 2026, 1:02 PM IST
Kanwar Rules: क्या घर का कोई दूसरा सदस्य कांवड़ का जल शिवलिंग पर चढ़ा सकता है? जानिए क्या कहते हैं धर्म शास्त्र
Kanwar Yatra 2026
  • कांवड़ यात्रा के जल से किया जाता है शिवलिंग का जलाभिषेक.
  • भोलेनाथ का प्रसन्न करना है सावन में ​रोजाना करें पूजन.
  • इस साल 11 अगस्त 2026 को मनाई जाएगी सावन शिवरात्रि.
  • सावन शिवरात्रि पर पूरी होती है कांवड़ यात्रा.

Kanwar Rules: सावन का पवित्र महीना हो और चारों तरफ ‘बम-बम भोले’ के जयकारे गूंज रहे हों, तो मन अपने आप भक्ति में लीन हो जाता है. सावन के महीने में भक्त अलग-अलग तरीके से भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं क्योंकि मान्यता है कि इस माह य​दि महादेव प्रसन्न हो जाएं तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. सावन में कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व माना जाता है और इस दौरान कांवड़िए नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं. इस यात्रा से लाए गए गंगाजल से सावन शिवरा​त्रि के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है. कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अटूट श्रद्धा और कठिन तपस्या का प्रमाण है. लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, जब भक्तों के मन में एक बड़ा असमंजस खड़ा हो जाता है. अगर कांवड़िया अस्वस्थ हो जाए या मंदिर न पहुंच पाए, तो क्या घर का कोई अन्य सदस्य उसकी लाई कांवड़ का जल शिवलिंग पर अर्पित कर सकता है?

क्या कांवड़िए की जगह कोई और चढ़ा सकता है जल?

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि अगर कोई परेशानी हो तो क्या कांवड़िए की जगह कोई और भी भी जल चढ़ा सकता है. बता दें शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं. आइए जानते हैं इन्हीं नियमों के बारे में.

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1. जिसका संकल्प, उसी का अर्पण

सनातन धर्म में कांवड़ यात्रा को एक व्यक्तिगत संकल्प और साधना माना गया है. जब कोई भक्त गंगा नदी से जल भरता है, तो वह स्वयं अपने नाम और गोत्र से भगवान शिव के सामने संकल्प लेता है. कांवड़ यात्रा के नियम कांवड़िया स्वयं कई नियमों का पालन करता है जैसे कांवड़ भूमि स्पर्श न हो, सात्विक रहना, कठिन पैदल चलना. शास्त्रों के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में जिस व्यक्ति ने संकल्प उठाकर कांवड़ उठाई है, वही जल चढ़ाने का पूर्ण अधिकारी है. किसी और से जल चढ़वाने पर उस साधना का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता.

2. कब घर का सदस्य जल चढ़ा सकता है?

सनातन धर्म में परिस्थितियों को देखते हुए ‘आपद्धर्म’ यानी आपत्कालीन नियम का भी प्रावधान है. अगर कोई अनहोनी या गंभीर परिस्थिति आ जाए, तो शास्त्र कुछ ढील देते हैं. जैसे यदि कांवड़िया मंदिर पहुंचकर बीमार हो जाए या अचेत हो जाए. यात्रा के दौरान कुल में जन्म या मृत्यु होने पर कांवड़िया स्वयं स्पर्श नहीं कर सकता. शारीरिक रूप से बिल्कुल असमर्थ होने की दशा में परिजन जल चढ़ा सकते हैं. लेकिन ध्यान रखें कि आलस्य, भीड़ या थकावट के कारण किसी और से जल चढ़वाना वर्जित है.

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अगर परिजन को जल चढ़ाना पड़े, तो अपनाएं यह सही विधि

यदि किसी मजबूरी के कारण परिवार के किसी सदस्य को जल अर्पित करना पड़े, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें:

  • जल चढ़ाते समय मूल कांवड़िया के नाम और गोत्र का उच्चारण जरूर करें.
  • शिवजी के सामने हाथ जोड़कर कहें- ‘हे भोलेनाथ! अमुक व्यक्ति यानी कांवड़िया अस्वस्थ/असमर्थ होने के कारण स्वयं उपस्थित नहीं हो सका, कृपया उसकी ओर से यह जल स्वीकार करें.
  • जल की शुद्धता का पूरा ध्यान रखें और बिना किसी अभिमान के केवल सेवा भाव से जलाभिषेक करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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