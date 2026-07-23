Kanwar Yatra Rules: क्या कांवड़ यात्रा में महिलाओं और पुरुषों के लिए नियम अलग होते हैं? ज्योतिषाचार्य से जानिए सही जवाब

Kanwar Yatra Rules: सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस माह भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनका विधि-विधान से पूजन करते हैं. हिंदू धर्म शास्त्रों में सावन माह में कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व बताया गया है. कांवड़ यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि इसका मूल संदेश भक्ति और समर्पण है. इस दौरान भोलेनाथ के भक्त नंगे पैर यात्रा करते हैं और गंगाजल लेकर आते हैं, फिर उस पवित्र जल से शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है. इस साल सावन का महीना 30 जुलाई 2026 को शुरू होगा और इसी के साथ कांवड़ यात्रा भी आरंभ हो जाएगी. 11 अगस्त 2026 को सावन शिवरात्रि के साथ इसका समापन होगा. कांवड़ यात्रा के दौरान जगह-जगह भोले के भक्त नजर आते हैं जिसमें महिला, पुरुष, युवा और बच्चे सभी शामिल होते हैं. लेकिन कई बार सवाल उठता है कि क्या महिलाएं कांवड़ यात्रा कर सकती हैं? इस विषय पर हमने ज्योतिषाचार्य व पंडित निरंजन जी बात की.
ज्योतिषाचार्य और पंडित निरंजन जी का कहते हैं कांवड़ एक पवित्र यात्रा है, जिसमें लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है. पुरुषों की तरह महिलाएं भी कांवड़ यात्रा पर जा सकती हैं. पुरुषों और महिलाओं के लिए कांवड़ यात्रा के धार्मिक नियम पूरी तरह एक समान हैं. जो भी थोड़े-बहुत अंतर दिखाई देते हैं, वे नियम न होकर केवल सुरक्षा, स्वास्थ्य और व्यावहारिक सुविधा से जुड़े सुझाव हैं. यदि निष्ठा सच्ची हो और स्वास्थ्य अनुमति दे, तो महिला कांवड़िए भी उतनी ही श्रद्धा के साथ जल अर्पित कर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं.
सावन आते ही सड़कों पर ‘बम-बम भोले’ के जयकारे गूंजने लगते हैं। कंधे पर कांवड़ लिए, बाबा धाम या शिवालयों की ओर बढ़ते कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बनता है। इस पावन यात्रा में पुरुषों के साथ-साथ बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी शामिल होती हैं. ऐसे में अक्सर यह सवाल चर्चा में रहता है कि क्या महिलाओं और पुरुषों के लिए कांवड़ यात्रा के नियम अलग-अलग होते हैं? बता दें कि शास्त्रों में भक्ति और नियमों के स्तर पर स्त्री-पुरुष में कोई अंतर नहीं है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में कुछ भिन्नताएं जरूर देखने को मिलती हैं.
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पंडित निरंजन जी कहते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान पुरुष व महिला दोनों को शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए. खासतौर पर महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि यदि मासिक धर्म है तो कांवड़ यात्रा पर न ही जाएं. यदि यात्रा के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो कांवड़ का हाथ न लगाएं. अपने साथ गए व्यक्ति को कांवड़ सौंप दें, क्योंकि मासिक धर्म में कांवड़ को छूने से वह अशुद्ध हो जाती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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