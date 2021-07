Kanwar Yatra Latest Update: कोरोना संकट की वजह से पिछले साल की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra 2021) को रद्द कर दिया गया है. उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में आज देहरादून में कांवड यात्रा को लेकर 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई. जिसमें कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला लिया गया. DGP अशोक कुमार ने बताया, ‘साल 2020 की तरह इस साल भी कोरोना के चलते उत्तराखंड सरकार ने कांवड यात्रा को प्रतिबंधित किया है.’ Also Read - अखिलेश यादव ने कहा- योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाए बीजेपी, क्योंकि...

उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा कि हम सब से अपील करते हैं कि हमारा सहयोग करें और अपने स्थानीय मंदिरों में जलाभिषेक करें. Also Read - Uttarakhand CM Oath Taking Ceremony: उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिलाई शपथ

We held a meeting with the Police of 8 states. Just like in 2020, Uttarakhand govt has cancelled Kanwar Yatra this year too due to COVID. So, we appeal to everyone to cooperate with us & offer prayers at their local temples and not come to Haridwar: Uttarakhand DGP Ashok Kumar pic.twitter.com/gPd3YeRmEI Also Read - Uttarakhand: पुष्‍कर सिंह धामी आज मुख्‍यमंत्री के तौर पर अपनी कैबिनेट के साथ लेंगे शपथ

— ANI (@ANI) July 6, 2021