Kanwar Yatra Rahasya: क्या आप जानते हैं कांवड़िए एक-दूसरे को नाम से क्यों नहीं पुकारते? जानिए इसके पीछे का अनकहा रहस्य

Kanwar Yatra Rahasya: कांवड़ यात्रा के दौरान कावड़िए एक-दूसरे को नाम से क्यों नहीं पुकारते? जानिए इस अनूठी परंपरा, अहंकार के त्याग और सामाजिक समरसता से जुड़ा इसका गहरा आध्यात्मिक रहस्य.

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Kanwar Yatra Rahasya: सावन के पवित्र महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान या यात्रा मात्र नहीं है, बल्कि यह संयम, अटूट आस्था, तपस्या और समर्पण की एक अद्भुत मिसाल है. इस यात्रा के दौरान देश के कोने-कोने से लाखों शिव भक्त कावड़िए नंगे पैर मीलों का कठिन सफर तय करते हैं. केसरिया वस्त्र धारण किए हुए इन भक्तों के अनुशासन को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. इस पूरी यात्रा के दौरान एक नियम ऐसा है जो सबसे ज्यादा आकर्षित करता है और वह यह कि कांवड़िए कभी भी एक-दूसरे को उनके वास्तविक नाम से नहीं पुकारते.

वे आपस में संवाद करते समय सिर्फ ‘बम’, ‘भोले’ या ‘शिव’ कहकर ही एक-दूसरे को संबोधित करते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं कि इस अनूठी और प्राचीन परंपरा के पीछे कौन से आध्यात्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण छिपे हैं.

अहंकार का पूर्ण त्याग और विनम्रता का भाव

सनातन संस्कृति और हमारे ग्रंथ बताते हैं कि मनुष्य के भीतर का अहंकार ही उसके पतन का मुख्य कारण बनता है. जब तक व्यक्ति अपने नाम, पद, प्रतिष्ठा और पारिवारिक पहचान के साथ जीता है, तब तक उसके मन में कहीं न कहीं अहम् छिपा रहता है.कांवड़ यात्रा की शुरुआत ही अहंकार के विसर्जन से होती है.जब शिव भक्त अपनी साधारण पहचान और नाम को पीछे छोड़ देते हैं, तो उनके भीतर का छोटा-बड़ा होने का भाव स्वतः समाप्त हो जाता है. ‘भोले’ या ‘बम’ कहलाने मात्र से यह अहसास मजबूत होता है कि इस संसार में हम सब एक ही परम शक्ति का अंश हैं और व्यक्तिगत अहंकार का यहां कोई स्थान नहीं है।

सामाजिक समरसता और जाति-भेद का अंत

कांवड़ यात्रा की सबसे खूबसूरत और प्रेरणादायक बात इसकी समतावादी व्यवस्था है.इस कांवड़ मार्ग पर न कोई राजा होता है और न कोई रंक; न कोई उच्च कुल का होता है और न ही किसी को नीचा माना जाता है.जब डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर, अमीर या गरीब सभी लोग एक-दूसरे को सिर्फ ‘बम’ कहकर पुकारते हैं, तो समाज में फैले तमाम जातिगत, आर्थिक और वर्ग भेद अपने आप समाप्त हो जाते हैं. कंधे पर कांवड़ उठाए हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ शिव का जीवंत अंश बन जाता है.

मन और वाणी की एकाग्रता (शिवमय होना)

कांवड़ यात्रा के दौरान हर पल भगवान शिव का स्मरण करना ही मुख्य साधना होती है. जब कांवड़िया रास्ते में चलते हुए लगातार बोल बम या जय भोले का उच्चारण करता है और अपने साथियों को भी इसी नाम से पुकारता है, तो उसकी वाणी और मन में हर समय केवल शिव का ही वास रहता है.

इस निरंतर जप से यात्रा की कठिन भौतिक बाधाएं, पैरों के छाले और शारीरिक थकान गौण हो जाती है, और भक्त का मन पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है.

सांसारिक मोह-माया और बंधनों से मुक्ति

हमारा नाम हमारी सांसारिक पहचान, पारिवारिक दायित्वों और सामाजिक बंधनों से जुड़ा होता है.कांवड़ यात्रा के ये कुछ दिन व्यक्ति अपने सामान्य पारिवारिक और भौतिक जीवन से संन्यास जैसी स्थिति में प्रवेश करता है.नाम का त्याग करना इस बात का प्रतीक है कि अब उस भक्त का इस संसार में अपनी व्यक्तिगत पहचान से कोई मोह नहीं बचा है, उसका एकमात्र लक्ष्य भगवान शिव को जल अर्पित करना और उनकी असीम कृपा प्राप्त करना है.

कांवड़िए जब एक-दूसरे को नाम के बजाय ‘भोले’ कहकर बुलाते हैं, तो यह इस बात का जीवंत प्रमाण होता है कि उस यात्रा के दौरान वे साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं शिव रूप बन चुके होते हैं. यह परंपरा हमें यह गहरी सीख देती है कि यदि जीवन से अहंकार, भेदभाव और स्वार्थ को मिटा दिया जाए, तो हर मनुष्य के भीतर साक्षात ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.