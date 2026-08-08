Kanwar Yatra Rules: कांवड़ खंडित हो जाए तो क्या करें? जानिए धर्म शास्त्रों में क्या है उपाय

Kanwar Yatra Rules: सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का बेहद ही पुण्य माना गया है और कांवड़ के जल से सावन शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है. कांवड़ लाते समय कई नियमों का ध्यान रखा जाता है ताकि इसे खंडित होने से बचाया जा सके.

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Kanwar 2026

श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश और गोमुख जैसे पवित्र धामों से कांवड़ लाते हैं.

कांवड़ सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक ​कठिन तपस्या है.

कांवड़ लाते समय ध्यान रखा जाता है कि यह गलती से भी खंडित न हो.

ऐसे में यदि कांवड़ खंडित हो जाए तो धर्म शास्त्रों के इसका भी उपाय बताया गया है.

Kanwar Yatra Rules: धर्म ग्रंथों के अनुसार सावन भगवान शिव का प्रिय महीना है और इस माह होने वाली कांवड़ यात्रा के आयोजन को शिव भक्ति की पराकाष्ठा माना जाता है. कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश, गोमुख या अन्य पवित्र धामों से गंगाजल लेकर नंगे पांव पैदल चलकर आते हैं. फिर सावन शिवरात्रि के दिन उस पवित्र गंगाजल से शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है. बता दें कि इस साल सावन शिवरात्रि 11 अगस्त 2026, मंगलवार को है. कांवड़ केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक कठिन तपस्या है, जिसमें नियमों, पवित्रता और मानसिक संयम का विशेष महत्व होता है. यात्रा के दौरान भक्तों को अत्यंत सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक से कांवड़ को खंडित यानी अशुद्ध मान लिया जाता है. आइए जानते हैं कि किन कारणों से कांवड़ खंडित होती है और ऐसी स्थिति बनने पर शास्त्रों में क्या-क्या समाधान बताए गए हैं।

कांवड़ कब और किस स्थिति में खंडित मानी जाती है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कांवड़ यात्रा के दौरान कई कठोर नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है. खासतौर पर कांवड़ को खंडित होने से बचाना चाहिए. आइए जानते हैं किस वजह से कांवड़ खंडित हो सकती है:

धरती से स्पर्श होना: यदि विश्राम करते समय या असावधानीवश कांवड़ गलती से भी जमीन को छू जाए.

अशुद्ध वस्तुओं या चमड़े का स्पर्श: बिना स्नान किए कांवड़ को छूना या जूते-चप्पल, बेल्ट जैसी चमड़े की वस्तुओं से इसका संपर्क होना.

गंगाजल का गिरना या दूषित होना: कलश से जल का छलककर गिर जाना या उसमें किसी अशुद्ध वस्तु का गिर जाना.

वर्जित पेड़ों या स्थानों से टकराना: मार्ग में गूलर आदि वर्जित वृक्षों की शाखाओं या अशुद्ध स्थलों से कांवड़ का स्पर्श होना.

आचरण व संयम में कमी: यात्रा में क्रोध करना, कटु वचन बोलना, नशा या मांसाहार करना तथा ब्रह्मचर्य का पालन न करना.

यदि कांवड़ खंडित हो जाए, तो क्या करें?

य​दि अनजाने में कांवड़ खंडित हो जाए, तो घबराने नहीं. क्योंकि शास्त्रों में खंडित होने के बाद कांवड़ को शुद्ध करने के कुछ उपाय व तरीके बताए गए हैं.

यदि कांवड़ जमीन से छू जाए या जल छलक जाए, तो शास्त्रीय विधान यही कहता है कि कांवड़िया पुनः पीछे मुड़कर निकटतम पवित्र नदी या तट पर जाए और संकल्प लेकर नया गंगाजल भरे.

यदि नदी तट पर लौटना संभव न हो, तो साथ में चल रहे किसी अन्य साथी कांवड़िये या पवित्र शिविर से मर्यादापूर्वक जल लिया जाता है.

किसी स्वच्छ स्थान पर बैठकर भगवान शिवजी का ध्यान करें और अपनी भूल के लिए हृदय से क्षमा मांगें.

इसके बाद “ॐ नमः शिवाय” मंत्र की कम से कम 108 बार जाप करें. मान्यता है कि भोलेनाथ अत्यंत कृपालु हैं और भक्त के सच्चे पश्चाताप को स्वीकार कर लेते हैं.

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कैसे करें स्वयं व कांवड़ का शुद्धिकरण?

कांवड़िया तुरंत किसी पवित्र जल स्रोत या नल पर जाकर स्नान करे और स्वच्छ वस्त्र धारण करें.

इसके बाद स्वयं पर तथा कांवड़ के ढांचे/स्टैंड पर गंगाजल छिड़ककर उसे पुनः पवित्र करें.

यात्रा के दौरान इन 3 बातों का रखें ध्यान

कांवड़ यात्रा के दौरान विश्राम के समय कांवड़ को कभी सीधे जमीन पर न रखें. इसे हमेशा स्टैंड, वृक्ष की ऊंची डाल या पांडालों में बने कांवड़-स्टैंड पर ही टांगें.

यात्रा के दौरान किसी से वाद-विवाद न करें. मन में शांति, सात्विकता और संयम बनाए रखें.

यात्रा के दौरान ‘हर-हर महादेव’ और ‘बम-बम भोले’ का उच्चारण करते रहें, जिससे यात्रा में ऊर्जा और भक्ति बनी रहती है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.