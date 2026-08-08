Kanwar Yatra Rules: कांवड़ खंडित हो जाए तो क्या करें? जानिए धर्म शास्त्रों में क्या है उपाय

Kanwar Yatra Rules: धर्म ग्रंथों के अनुसार सावन भगवान शिव का प्रिय महीना है और इस माह होने वाली कांवड़ यात्रा के आयोजन को शिव भक्ति की पराकाष्ठा माना जाता है. कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश, गोमुख या अन्य पवित्र धामों से गंगाजल लेकर नंगे पांव पैदल चलकर आते हैं. फिर सावन शिवरात्रि के दिन उस पवित्र गंगाजल से शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है. बता दें कि इस साल सावन शिवरात्रि 11 अगस्त 2026, मंगलवार को है. कांवड़ केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक कठिन तपस्या है, जिसमें नियमों, पवित्रता और मानसिक संयम का विशेष महत्व होता है. यात्रा के दौरान भक्तों को अत्यंत सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक से कांवड़ को खंडित यानी अशुद्ध मान लिया जाता है. आइए जानते हैं कि किन कारणों से कांवड़ खंडित होती है और ऐसी स्थिति बनने पर शास्त्रों में क्या-क्या समाधान बताए गए हैं।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कांवड़ यात्रा के दौरान कई कठोर नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है. खासतौर पर कांवड़ को खंडित होने से बचाना चाहिए. आइए जानते हैं किस वजह से कांवड़ खंडित हो सकती है:
धरती से स्पर्श होना: यदि विश्राम करते समय या असावधानीवश कांवड़ गलती से भी जमीन को छू जाए.
अशुद्ध वस्तुओं या चमड़े का स्पर्श: बिना स्नान किए कांवड़ को छूना या जूते-चप्पल, बेल्ट जैसी चमड़े की वस्तुओं से इसका संपर्क होना.
गंगाजल का गिरना या दूषित होना: कलश से जल का छलककर गिर जाना या उसमें किसी अशुद्ध वस्तु का गिर जाना.
वर्जित पेड़ों या स्थानों से टकराना: मार्ग में गूलर आदि वर्जित वृक्षों की शाखाओं या अशुद्ध स्थलों से कांवड़ का स्पर्श होना.
आचरण व संयम में कमी: यात्रा में क्रोध करना, कटु वचन बोलना, नशा या मांसाहार करना तथा ब्रह्मचर्य का पालन न करना.
यदि अनजाने में कांवड़ खंडित हो जाए, तो घबराने नहीं. क्योंकि शास्त्रों में खंडित होने के बाद कांवड़ को शुद्ध करने के कुछ उपाय व तरीके बताए गए हैं.
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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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