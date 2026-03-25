Ashtami Navami Kanya Pujan 2026: अष्टमी और नवमी में कैसे करें कन्या पूजन? जानें स्टेप-बाय-स्टेप संपूर्ण विधि, नियम और मंत्र

Ashtami-Navami Kanya Pujan Rules 2026: निमंत्रण से विदाई तक, ये है कन्या पूजन की सबसे सटीक विधि और नियम. जानें सही उम्र, भोजन के नियम और मंत्र ताकि आपको मिले माता का पूर्ण आशीर्वाद.

Published date india.com Published: March 25, 2026 9:29 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Ashtami Navami Kanya Pujan 2026: अष्टमी और नवमी में कैसे करें कन्या पूजन? जानें स्टेप-बाय-स्टेप संपूर्ण विधि, नियम और मंत्र
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Ashtami-Navami Kanya Pujan Rules 2026: चैत्र और शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का आध्यात्मिक रूप से विशेष महत्व है. इन पवित्र दिनों में देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन करना साक्षात मां दुर्गा की आराधना के समान माना जाता है. शास्त्रों के अनुसार, कुंवारी कन्याओं में माता का वास होता है और उनकी सेवा से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कन्या पूजन के कुछ विशेष नियम, सावधानियां और मंत्र भी होते हैं? यदि सही विधि और शुद्ध भाव से पूजन न किया जाए तो अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है. आइये जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप पूरी विधि और महत्वपूर्ण नियम.

कन्या पूजन की सही तिथि और शुभ मुहूर्त

नवरात्रि के दौरान भक्त अपनी कुल परंपरा के अनुसार अष्टमी (महागौरी पूजन) या नवमी (सिद्धिदात्री पूजन) के दिन कन्या पूजन करते हैं. अंकशास्त्र और ज्योतिष के अनुसार, पूजन के लिए प्रातः काल यानी सुबह का समय सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि इस समय वातावरण में सात्विक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है. पूजन शुरू करने से पहले घर की साफ-सफाई कर लेनी चाहिए और स्वयं स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए.

स्टेप-बाय-स्टेप पूजन की सही विधि

स्टेप 1 (सादर निमंत्रण): पूजन से एक दिन पहले कन्याओं को उनके घर जाकर आदरपूर्वक आमंत्रित करें. उन्हें बताएं कि अगले दिन आपके घर माता के रूप में उनका आगमन होना है.

स्टेप 2 (स्वागत और पाद प्रक्षालन): जब कन्याएं घर की दहलीज पर आएं, तो ‘जय माता दी’ के जयकारे के साथ उनका स्वागत करें; सबसे पहले एक परात में उनके चरणों को स्वच्छ जल या दूध मिश्रित जल से धोएं. इसके बाद उनके पैर पोंछकर उन्हें साफ और सुखद आसन पर पंक्तिबद्ध तरीके से बिठाएं.

स्टेप 3 (अभिषेक और तिलक): कन्याओं के माथे पर कुमकुम और अक्षत (चावल) का तिलक लगाएं. तिलक लगाते समय इस दिव्य मंत्र का मानसिक जाप करना अत्यंत शुभ होता है:

मंत्र:’कुमकुमं शोभनं दिव्यं सर्वायुधसमन्वितम्। भक्त्या दत्तं मया देवि प्रसीद परमेश्वरि॥’

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स्टेप 4 (रक्षासूत्र और पुष्प): सभी कन्याओं और साथ में आए एक बालक यानि की लांगूर की कलाई पर रक्षासूत्र (मौली) बांधें और उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर प्रणाम करें.

स्टेप 5 (कन्या भोज): कन्याओं को श्रद्धापूर्वक माता का प्रिय भोग यानी हलवा, पूरी और काले चने का भोजन कराएं. इसके अलावा आप ऋतु फल भी परोस सकते हैं.

कन्या पूजन के अनिवार्य नियम

आयु का विशेष महत्व: कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को बुलाना ही श्रेष्ठ है. शास्त्रों के अनुसार, अलग-अलग उम्र की कन्याएं अलग-अलग देवियों का प्रतीक होती हैं. 2 वर्ष की कन्या ‘कुमारी’ (दुःख नाशक) और 10 वर्ष की कन्या ‘सुभद्रा’ (सौभाग्य प्रदाता) कहलाती है.

बटुक भैरव की उपस्थिति: कन्याओं के साथ कम से कम एक छोटे बालक का होना अनिवार्य है. उसे बटुक भैरव का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि बिना भैरव के मां दुर्गा की पूजा और यात्रा अधूरी रहती है.

भोजन की सात्विकता: कन्याओं के लिए बनाया गया भोजन पूर्णतः सात्विक होना चाहिए. इसमें लहसुन, प्याज या किसी भी तामसिक वस्तु का प्रयोग वर्जित है.

व्यवहार और मर्यादा: भोजन कराते समय कन्याओं को किसी बात के लिए टोकें नहीं और न ही उन पर क्रोध करें. उनके साथ किया गया दुर्व्यवहार माता को रुष्ट कर सकता है.

विदाई, उपहार और दक्षिणा: भोजन के पश्चात कन्याओं के हाथ धुलवाएं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें. उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा (नकद राशि), फल, लाल चुनरी, श्रृंगार सामग्री या उपयोगी स्टेशनरी (जैसे पेन, डायरी) भेंट करें. अंत में उन्हें मुख्य द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करने जाएं. ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि और शांति का वास होता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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