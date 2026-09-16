Kanya Sankranti 2026: कन्या संक्रांति पर इन 5 चीजों का दान करेगा कल्याण! धन संबंधी परेशानियों से मिलेगी राहत

Kanya Sankranti 2026: 17 सितंबर को कन्या संक्रांति मनाई जाएगी. इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है. जानें कौन-सी 5 चीजों का दान करना शुभ माना जाता है और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं.

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KANYA SAKRANTI

17 सितंबर को कन्या संक्रांति

स्नान-दान का खास महत्व

इन 5 चीजों का करें दान

धन संबंधी परेशानी से राहत की मान्यता

कन्या संक्रांति 2026: हिंदू धर्म में संक्रांति का संबंध सूर्य के राशि परिवर्तन से माना जाता है. जब सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसे कन्या संक्रांति कहा जाता है. इस बार कन्या संक्रांति 17 सितंबर को पड़ रही है. पंचांग गणना के अनुसार सूर्य करीब सुबह 7:58 बजे कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. इस दौरान स्नान, सूर्य पूजा और दान-पुण्य करने की परंपरा है.

संक्रांति पर दान का क्यों है महत्व?

सनातन परंपरा में दान को केवल किसी वस्तु को देने तक सीमित नहीं माना गया, बल्कि इसे जरूरतमंद की सहायता और अपने भीतर त्याग की भावना विकसित करने से जोड़ा गया है. संक्रांति जैसे पर्व पर स्नान के बाद सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र और दूसरी उपयोगी वस्तुएं दान करने की परंपरा कई क्षेत्रों में देखने को मिलती है.

खास बात यह है कि दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार और जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं में दान का फल वस्तु की कीमत से ज्यादा भावना और पात्र व्यक्ति की जरूरत से जोड़ा गया है.

अन्न या अनाज का करें दान

कन्या संक्रांति पर जरूरतमंद व्यक्ति को चावल, गेहूं, दाल या अन्य खाद्यान्न देना शुभ माना जाता है. अन्नदान भारतीय धार्मिक परंपरा में महत्वपूर्ण दानों में गिना जाता है, क्योंकि इससे किसी की भोजन संबंधी जरूरत पूरी होती है.

धार्मिक दृष्टि से अन्न को जीवन का आधार माना गया है. इसलिए इस दिन सामर्थ्य के अनुसार राशन या भोजन किसी जरूरतमंद परिवार को दिया जा सकता है. इसे धन संबंधी परेशानियों से राहत पाने की धार्मिक मान्यता से भी जोड़ा जाता है, हालांकि इसे निश्चित आर्थिक परिणाम की गारंटी नहीं समझना चाहिए.

वस्त्र दान करें

कन्या संक्रांति पर नए या साफ-सुथरे उपयोगी कपड़े दान करना भी किया जा सकता है. खासकर ऐसे व्यक्ति को वस्त्र देना जिसे वास्तव में उनकी जरूरत हो, दान की भावना के अनुरूप माना जाता है.

वस्त्र दान का महत्व केवल धार्मिक प्रतीक तक सीमित नहीं है. जरूरतमंद को मौसम के अनुसार कपड़े देना व्यावहारिक रूप से भी मददगार होता है. इसलिए इस दिन दिखावे के बजाय जरूरत को ध्यान में रखकर दान करना बेहतर माना जाता है.

गुड़ का दान

गुड़ का संबंध भारतीय धार्मिक परंपराओं में शुभता और मधुरता से जोड़ा जाता है. संक्रांति के अवसरों पर गुड़ का प्रयोग और दान कई जगहों पर देखने को मिलता है.

कन्या संक्रांति पर गुड़ का दान जरूरतमंद व्यक्ति को किया जा सकता है. ज्योतिषीय परंपराओं में गुड़ को सूर्य से संबंधित उपायों में भी शामिल किया जाता है. इसलिए सूर्य देव को जल अर्पित करने के साथ गुड़ का दान करने की परंपरा कुछ परिवारों में अपनाई जाती है.

तिल का दान

तिल भारतीय धार्मिक अनुष्ठानों में लंबे समय से इस्तेमाल होते आए हैं. हालांकि तिलदान का सबसे प्रसिद्ध संबंध मकर संक्रांति से है, फिर भी संक्रांति के अवसर पर तिल का दान करने की परंपरा कुछ ज्योतिषीय और धार्मिक परंपराओं में बताई जाती है.

कन्या संक्रांति पर काले या सफेद तिल का सामर्थ्य के अनुसार दान किया जा सकता है. इसे जरूरतमंद व्यक्ति, मंदिर या धार्मिक सेवा से जुड़े स्थान पर दिया जा सकता है.

घी या तेल का दान

संक्रांति के दिन घी या तेल का दान भी किया जा सकता है. मंदिर में दीपक के लिए घी या तेल देना धार्मिक परंपराओं में सेवा और प्रकाश के प्रतीक से जुड़ा हुआ है. जरूरतमंद परिवार को उपयोगी खाद्य सामग्री देना भी दान के व्यावहारिक उद्देश्य को पूरा करता है.

यदि मंदिर में तेल या घी दान कर रहे हैं, तो उसे दीपक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इस तरह दान किसी धार्मिक सेवा में भी योगदान बन जाता है.

सूर्य देव को दें अर्घ्य

कन्या संक्रांति सूर्य के राशि परिवर्तन से जुड़ी है, इसलिए इस दिन सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा भी अपनाई जाती है. तांबे के लोटे से जल अर्पित करते समय सूर्य देव का स्मरण किया जा सकता है.

इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार ऊपर बताई गई वस्तुओं में से किसी एक या अधिक का दान करें. दान करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि वह जरूरतमंद तक पहुंचे और उसमें दिखावे की भावना न हो.

धन संबंधी परेशानियों को लेकर क्या मान्यता है?

ज्योतिष और धार्मिक परंपराओं में दान को आर्थिक बाधाओं से राहत पाने के उपायों में शामिल किया जाता है. लेकिन इसे धन प्राप्ति का निश्चित या वैज्ञानिक उपाय नहीं कहा जा सकता. इसका धार्मिक उद्देश्य सेवा, त्याग और जरूरतमंद की सहायता से जुड़ा है.

इसलिए 17 सितंबर को कन्या संक्रांति के अवसर पर स्नान, सूर्य उपासना और सामर्थ्य के अनुसार दान करें. यही इस पर्व की मूल भावना को भी सार्थक करता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.