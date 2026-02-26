By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
जापान में गूंजा “कर्पूरगौरं करुणावतारं”...आरती के बाद ही क्यों गाया जाता है ये शिव मंत्र? जानिए इसका रहस्य
ये मंत्र भगवान शिव की सबसे पवित्र ध्यान स्तुतियों में से एक माना जाता है. सदियों से इसकी गूंज मंदिरों और घरों में सुनाई देती रही है और मान्यता है कि यह मन को शांत कर भय को कम करता है.
जापान की धरती पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जब एक छोटे से बच्चे ने पूरे आत्मविश्वास के साथ गाया “कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम्…” तो वहां मौजूद भारतीय योगी सहित सभी लोग भावुक हो उठे. विदेशी मंच पर गूंजती संस्कृत की यह ध्वनि केवल उच्चारण नहीं थी, बल्कि भारत की आध्यात्मिक विरासत की जीवंत झलक थी. यही वह श्लोक है, जो हर मंदिर और घर में आरती के बाद गाया जाता है लेकिन सवाल है आखिर क्यों?
आरती के बाद ही क्यों गाया जाता है?
पूजा की पूर्णता का मंत्र
धार्मिक मान्यता है कि आरती के बाद इस मंत्र का उच्चारण करने से पूजा-पाठ में अनजाने में हुई किसी भी कमी या त्रुटि की पूर्ति हो जाती है. इसे एक प्रकार का समर्पण माना जाता है, जो भक्त को संतोष और पूर्णता का भाव देता है.
शिव-शक्ति का संयुक्त स्मरण
इस मंत्र में केवल शिव ही नहीं, बल्कि माता पार्वती (भवानी) का भी स्मरण किया जाता है भवं भवानी सहितं नमामि” इसका अर्थ है कि साधक शिव और शक्ति दोनों का आह्वान करता है. ये जीवन में संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक है.
नकारात्मकता का अंत
“भुजगेन्द्रहारम्” यानी सर्पों के राजा को हार के रूप में धारण करने वाले यानि कि सर्प काल और भय का प्रतीक है. शिव का उसे धारण करना बताता है कि वे मृत्यु और डर के भी स्वामी हैं इसलिए इस मंत्र को निर्भयता और मानसिक शक्ति देने वाला माना जाता है.
कपूर जैसी शुद्धता
“कर्पूरगौरं” कपूर की तरह उज्ज्वल और पवित्र. जैसे कपूर स्वयं जलकर वातावरण को शुद्ध करता है, वैसे ही यह मंत्र मन और परिवेश को पवित्र करने का माध्यम माना जाता है.
क्या ये वैदिक मंत्र है?
कुछ लोककथाओं में कहा जाता है कि शिव-पार्वती विवाह के समय भगवान विष्णु ने यह स्तुति गाई थी. हालांकि इसका स्पष्ट शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है. विद्वानों के अनुसार यह यजुर्वेद का प्रत्यक्ष मंत्र नहीं, बल्कि बाद की भक्ति परंपरा में प्रचलित ध्यान श्लोक है, जो समय के साथ आरती का अभिन्न हिस्सा बन गया.
जापान में गूंजता मंत्र क्या देता है संदेश?
जब हजारों किलोमीटर दूर जापान में एक मासूम आवाज़ में यह श्लोक सुनाई देता है, तो यह साबित करता है कि आध्यात्म सीमाओं में नहीं बंधा. भाषा अलग हो सकती है, लेकिन श्रद्धा का भाव वैश्विक है.
सुबह की भागदौड़ हो या रात की बेचैनी, जब मन डर या तनाव से घिरता है, तो यही छोटा सा मंत्र सहारा बन सकता है “सदावसन्तं हृदयारविन्दे…” यानी हे प्रभु, आप मेरे हृदय कमल में सदा निवास करें. आरती के बाद गूंजने वाला यह श्लोक केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है.जब भीतर शांति बसती है, तब बाहर का भय स्वतः मिटने लगता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.
