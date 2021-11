UP News: विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर मंगलवार और बुधवार, यानी आज और कल बंद रहेगा. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार 30 नवंबर और 1 दिसंबर को मंदिर परिसर में कुछ निर्माण गतिविधियों की वजह से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में प्रवेश आज और कल बंद रहेगा. वाराणसी के आयुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि 29 नवंबर को भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक काशी विश्वनाथ मंदिर बंद रहा था. कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया, ‘काशी विश्वनाथ धाम का काम अब अंतिम चरण में है. ऐसे में मंदिर परिसर में कुछ निर्माण गतिविधियों की सुविधा के लिए 30 नवंबर और 1 दिसंबर को मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद किया गया है.’Also Read - UPTET Exam Update: एक माह के अंदर दोबारा होगा UPTET Exam, पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ रासुका लगाएगी योगी सरकार

Kashi Vishwanath Temple in Varanasi will remain closed for public on November 30 and December 1 to facilitate certain construction activities in the temple premises. The temple remained closed between 6 am & 6 pm of November 29 also: Varanasi Commissioner Deepak Agarwal pic.twitter.com/mFsPbn2sBo

