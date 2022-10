Kedarnath Dham Closed Video: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज यानी आज से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं. विधि-विधान से बाबा के कपाट बंद किए गए, इस अवसर पर तीन हजार से अधिक श्रद्धालु भव्य दर्शन में शामिल हुए. अब अगले छह महीने तक भोले बाबा की पूजा-अर्चना ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होगी और अब बाबा के दर्शन ऊखीमठ में ही होंगे. भाई दूज के दिन, गुरुवार को सुबह चार बजे से भगवान का अभिषेक किया गया. जिसके बाद भगवान केदार की डोली मंदिर के बाहर आई और भक्‍तों ने भव्‍य दर्शन किए.Also Read - केदारनाथ धाम में श्रमजीवियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, दी ये सलाह और पूछे कई सवाल; साथ में फोटो भी खिचवाई

विधि विधान से पूजा-अर्चना के बाद मंदिर के मुख्य कपाट के साथ ही पीछ के कपाट को भी बंद कर सील कर दिया गया. इसके साथ ही केदारनाथ धाम से बाबा की चल विग्रह डोली अपने शीतकालीन स्‍थान के लिए रवाना हो गई. इस दौरान धाम में बाबा केदार के दर्शनों को भक्तों का तांता लगा रहा. इस बार केदारनाथ धाम में अब तक 15.55 लाख से अधिक यात्री पहुंचे.

#WATCH | Uttarakhand: The portals of Kedarnath Dham closed for the winter season today at 8.20 am. pic.twitter.com/4Jz0EbFLz0

