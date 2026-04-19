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केतु गोचर 2026: 20 अप्रैल से मघा नक्षत्र में 'मायावी' की एंट्री, कौन बनेगा राजा और कौन रंक? देखें अपनी राशि का हाल
केतु गोचर 2026: 20 अप्रैल से मघा नक्षत्र में मायावी केतु का प्रवेश, इन राशियों की खुलेगी किस्मत, तो इन्हें मिलेगी कड़ी चुनौती
Ketu Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में ‘छाया ग्रह’ और ‘मोक्ष के कारक’ माने जाने वाले केतु 20 अप्रैल 2026 को एक बड़ा नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं. दोपहर लगभग 1:40 बजे केतु अपने ही स्वामित्व वाले ‘मघा’ नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जहां वे 5 दिसंबर 2026 तक विराजमान रहेंगे. मघा नक्षत्र का संबंध सिंहासन, राजसत्ता और पितरों से माना जाता है, इसलिए केतु का यह गोचर दुनिया भर में बड़े राजनीतिक और व्यक्तिगत बदलावों का संकेत दे रहा है.
मघा नक्षत्र और केतु का संयोग: क्यों है खास?
मघा नक्षत्र के देवता ‘पितर’ हैं और राशि ‘सिंह’ है, जिसका स्वामी सूर्य है. केतु और सूर्य के बीच शत्रुता का भाव होता है, लेकिन केतु जब अपने ही नक्षत्र मघा में आता है, तो यह अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है. ज्योतिषियों का मानना है कि यह समय कार्मिक न्याय का है यानी, पिछले समय में किए गए कार्यों का फल अब राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की क्षमता रखता है.
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इन 4 राशियों को मिलेगा ‘राजयोग’ जैसा सुख
केतु का यह गोचर कुछ राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा:
- वृषभ राशि: आपके लिए यह समय अचानक धन लाभ का है. केतु की कृपा से लंबे समय से अटके हुए कानूनी मामले आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं. पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं.
- सिंह राशि: चूंकि गोचर आपकी ही राशि के नक्षत्र में हो रहा है, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा. यदि आप राजनीति या प्रबंधन से जुड़े हैं, तो आपको कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है.
- कर्क राशि: आर्थिक रूप से यह समय शानदार रहेगा. निवेश किए गए पुराने पैसे अब मुनाफे के साथ वापस आएंगे. करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का मौका मिलेगा.
- धनु राशि: आध्यात्मिक उन्नति के साथ-साथ भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं और व्यापार में नए साझेदार मिलने से लाभ होगा.
सावधान! इन राशियों पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल
मघा नक्षत्र का केतु कुछ राशियों के लिए मानसिक और शारीरिक कष्ट ला सकता है:
- मेष राशि: आपको अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ विवाद आपकी छवि बिगाड़ सकता है.
- कन्या राशि: सेहत को लेकर यह गोचर चिंताजनक हो सकता है. विशेष रूप से पेट और त्वचा संबंधी रोगों के प्रति सतर्क रहें. अनावश्यक खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं.
- तुला राशि: घरेलू सुख-शांति में कमी आ सकती है. जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना है.निवेश के मामलों में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें.
आर्थिक और वैश्विक प्रभाव
20 अप्रैल से 5 दिसंबर के बीच का यह समय वैश्विक स्तर पर सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रहा है. केतु के प्रभाव से शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. सोने-चांदी की कीमतों में अचानक उछाल आने की संभावना है. चूंकि मघा नक्षत्र पितरों का है, इसलिए इस दौरान धर्म और संस्कृति की ओर लोगों का झुकाव बढ़ेगा.
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केतू के अशुभ प्रभावों से बचने के अचूक उपाय
यदि आपकी राशि पर केतु का नकारात्मक प्रभाव है, तो ये उपाय रामबाण सिद्ध होंगे:
गणपति आराधना: रोजाना अथर्वशीर्ष का पाठ करें या गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
पक्षियों को दाना: रोजाना सात प्रकार के अनाज (सतनाजा) पक्षियों को खिलाएं.
कुत्तों की सेवा: काले और सफेद कंबल का दान करें या आवारा कुत्तों को मीठी रोटी खिलाएं.
पितृ शांति: मघा नक्षत्र में केतु के होने के कारण, अमावस्या पर पितरों के नाम से दान करना विशेष शुभ रहेगा.
केतु का मघा नक्षत्र में जाना आत्म-चिंतन का समय है. यह गोचर हमें सिखाता है कि अहंकार का त्याग कर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है. 5 दिसंबर तक का यह सफर हर व्यक्ति के लिए कोई न कोई बड़ा सबक लेकर आएगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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